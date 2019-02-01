Эффект группы Дятлова. Истина будет лишней

Документальное подтверждение того, что силовики знали о гибели группы Дятлова еще до того, как туристов официально объявили пропавшими и начали искать, развязывает исследователям руки. И воображение. Потому что позволяет сомневаться в официальных итогах расследования. Ведь действительно, солгав в одном факте (дате, когда стало известно, что «дятловцев» нет в живых), правоохранители могли исказить и другие обстоятельства дела.

И в этом вся соль. Сомнение, порождающее догадки, из которых вырастают версии — вот основной «движок» долгоиграющей истории под названием «Тайна гибели группы Дятлова». Если бы в деле наступила ясность, если бы установили истину, то у многих людей пропал бы интерес к теме. Не снимали бы про это художественные фильмы, не писали бы книги. «Дятловцы» стали бы просто одной из туристических групп, гибель которых в горах — явление, конечно, не обыденное, но и не настолько уникальное, чтобы удерживать внимание на протяжении двадцати лет.

А так поиск истины становится процессом, который важнее результата, увлекательной игрой ума. История «дятловцев» превращается в предание. И любой, кто захочет, может рассказать его по-своему, дать свою трактовку. Все зависит от того, как исследователь закроет в деле «белые пятна» и объяснит фактические несостыковки.

Что же произошло с туристами в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года? Интернет выдает больше шестидесяти гипотез разной степени достоверности. Но вместо того, чтобы их перечислять, мы предлагаем читателям сыграть в игру. Почувствовать себя исследователем.

Для этого нужно пройти тест. В нем нет правильных или неверных ответов, но каждый из них ведет к определенной версии того, кто (или что) стал причиной гибели «дятловцев».

Итак — поехали!