Эффект группы Дятлова. Истина будет лишней

История туристов, которые погибли 60 лет назад в горах Северного Урала, до сих пор не дает покоя исследователям. И никто не хочется ставить точку, потому что увлекательный процесс уточнения версий важнее результата. 
Авторы:Семен Чирков
В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на склонах горы Отортен на Северном Урале погибли девять туристов, которых позже стали называть «группой Дятлова». Прошло 60 лет, а охочие до загадок умы продолжают выяснять и уточнять обстоятельства этой трагедии. Для этого в 1999 году был создан общественный Фонд памяти группы Дятлова, активисты которого вот уже 20 лет, каждое 2 февраля собирают конференции, на которых каждый участник может поделиться своими догадками и услышать версии коллег-исследователей. И людям не надоедает этот поиск истины, которая, как говориться, где-то рядом. Удивительно, но факт!

Завтра участникам конференции представят новые, еще нигде не экспонируемые свидетельства. На этот раз речь пойдет о записке Василия Темпалова, который в 1959 году был прокурором Ивделя.
Один из наших исследователей, работая в Ивдельском архиве, нашел документ, в котором рукой одного прокурора Темпалова в адрес другого было написано: «Прошу, займись этим делом». И дата — 15 февраля. А в этот день они еще должны были быть в походе. То есть документ подтверждает, что люди уже знали, что группа пропала. Хотя искать начали в 20-х числах. Это говорит о том, что на этом месте люди уже работали. Также были косвенные подтверждения, что трупы поворачивали на снегу. Вполне возможно, что и проводили анализы.
Юрий Кунцевич
руководитель Фонда "Памяти группы Дятлова"

Документальное подтверждение того, что силовики знали о гибели группы Дятлова еще до того, как туристов официально объявили пропавшими и начали искать, развязывает исследователям руки. И воображение. Потому что позволяет сомневаться в официальных итогах расследования. Ведь действительно, солгав в одном факте (дате, когда стало известно, что «дятловцев» нет в живых), правоохранители могли исказить и другие обстоятельства дела.

И в этом вся соль. Сомнение, порождающее догадки, из которых вырастают версии — вот основной «движок» долгоиграющей истории под названием «Тайна гибели группы Дятлова». Если бы в деле наступила ясность, если бы установили истину, то у многих людей пропал бы интерес к теме. Не снимали бы про это художественные фильмы, не писали бы книги. «Дятловцы» стали бы просто одной из туристических групп, гибель которых в горах — явление, конечно, не обыденное, но и не настолько уникальное, чтобы удерживать внимание на протяжении двадцати лет.

А так поиск истины становится процессом, который важнее результата, увлекательной игрой ума. История «дятловцев» превращается в предание. И любой, кто захочет, может рассказать его по-своему, дать свою трактовку. Все зависит от того, как исследователь закроет в деле «белые пятна» и объяснит фактические несостыковки.

Что же произошло с туристами в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года? Интернет выдает больше шестидесяти гипотез разной степени достоверности. Но вместо того, чтобы их перечислять, мы предлагаем читателям сыграть в игру. Почувствовать себя исследователем.

Для этого нужно пройти тест. В нем нет правильных или неверных ответов, но каждый из них ведет к определенной версии того, кто (или что) стал причиной гибели «дятловцев».

Итак — поехали!

Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Городские истории, перевал Дятлова, Юрий Кунцевич
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