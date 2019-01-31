«Пересадим екатеринбуржцев на общественный транспорт»

— Зачем нужно было возвращать 024 маршрут? Почему мэрия не смогла отстоять свою точку зрения?

— Мы заменили, а не возвратили маршрут. Введение дополнительных транспортных единиц [автобуса № 57А и маршрутки № 012 — прим. ЕТВ] на бывший 024 маршрут — это политическое решение, призванное компенсировать недостатки транспортного сообщения на определенных участках. Однако в целом наша позиция остается прежней маршрут 024 слишком дорого обходился городу.

Да, кому-то стало неудобно, но мы не можем возить каждого от двери до двери. Если горожане готовы к тому, что у нас вообще не будет муниципального общественного транспорта, то это одна история. Но если мы этого не хотим, то надо либо модернизировать маршрутную сеть, либо повышать стоимость проезда. Конечно, нужно избавляться от каннибализма маршрутов, когда на одном направлении их несколько и они в итоге «убивают» друг друга, принося убытки. Разумеется, У нас в приоритете стоит работа с горожанами, но я допускаю, что с изменением транспортной сети кто-то почувствует себя пострадавшим.

— Вы считаете, что можно поступиться единичными в масштабах полуторамиллионного города жалобами?

— По законам жанра я должен сказать, что мы пойдем каждому жителю города навстречу. Но это невозможно. Ко мне до сих пор на приемы приходят люди, которые просят вернуть льготы, и даже мои родители говорят, чтобы я не убирал маршруты, но это неизбежно, нам приходится вносить изменения в ответ на требования времени.

— Горожане ничего не знают о транспортной реформе, мэрия не проводит информационную кампанию. Почему так происходит?

— Этот вопрос не ко мне. Я в администрации не так давно работаю, хотя косвенно присутствовал и видел, как Евгений Ефимович [Липович, бывший вице-мэр по транспорту, — прим. ЕТВ] попал в подобные жернова. Да, надо работать с общественным мнением. Но у нас всегда найдутся люди, которые недовольны.

Да и прежде, чем запускать информационную кампанию, нам надо проверить пассажиропотоки. Мне непонятно, как «Город.PRO» их просчитывал, и на «Горсовет» я пришел именно для того, чтобы пообщаться с Владимиром Злоказовым [одним из разработчиков новой маршрутной сети, — прим. ЕТВ]. Так и не удалось. Но сейчас у нас есть последовательность действий: вначале проведем исследование пассажиропотоков, соберем рекомендации, потом получим проект и решим, как его вводить.

У меня есть сомнения относительно проекта «Города.PRO». Администрация города заказала эту работу, после чего ее дорабатывали специалисты транспортного комитета и муниципальных предприятий. Поэтому у меня есть резонные вопросы к качеству этой работы, и с этим надо разбираться. Сейчас мы посмотрим перемещения горожан, сверим с той транспортной схемой. Если перемещения не совпадут, то будем заказывать новый проект.

Вместе с тем, все равно ставим перед собой задачу к июлю запустить процесс модернизации транспортной схемы.