Беги, наркоман, беги!
Артем работал в автосалоне Екатеринбурга менеджером по продажам автомобилей. Был самым в лидерах. Получал заслуженные премии, приносил прибыль хозяевам. А потом начальство узнало, что Артем в прошлом лечился от наркомании. То, что реабилитация была успешной, боссов не волновало: «Бывших не бывает!». И Артема уволили. Потому что наркоман в нашем обществе — это клеймо.
О причинах подобного отношения, о ярлыках, стереотипах и запретных темах спорили в рамках проекта «Бай-бай, стигма!» пришедшие в Паблик маркет Ельцин Центра психологи, наркологи, бывшие наркоманы и неравнодушные горожане.
Фото: А. Мехоношин
Дискуссия о том, кто такие наркоманы, как к ним относиться, имеют ли они вообще право открыто транслировать свой личный опыт (особенно, если тот расходится с официальным каноном), началась с обсуждения уже удаленной с самиздатовского сайта «Батенька, да вы трансформер» статьи о девушке, которая употребляет опиаты.
Задел у этой публикации был действительно острый — показать человека, который сидит на тяжелых наркотиках, но не производит отталкивающего впечатления, не совпадает со стереотипом о героинщике — опасном и презираемом в обитатели ада химической зависимости.
И оказалось, что именно это — возмутительно! Практически любое публичное упоминание употребления наркотиков в нейтральном (даже не позитивном!) контексте воспринимается большинством людей (в том числе официальными наркологами) как пропаганда зла и саморазрушения.
«Наркоман должен страдать. А если он не страдает, то вот зараза!»
«В нашем обществе принято, что наркоман должен страдать. А если он не страдает, то вот зараза!» — образно высказался уральский правозащитник Вячеслав Башков.
Его поддержал приглашенный эксперт,
психолог Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Александр
Лесневский:
«Такого рода текстов не было лет, наверное, двадцать. Но при этом у меня на приеме был пациент, который начал колоться в 13 лет, в 2007 году, когда никаких таких статей не было. Я думаю, очень многие, которые последние десять, пятнадцать лет начали употреблять, ничего похожего не читали. И это не помешало им начать употребление. А статья показала ровно то, что у нас нет открытой дискуссии на эту тему. С моей точки зрения, описание в этой статье страшноватое: девушка делает уколы в пах, она три года отсидела в тюрьме, все время на измене, как и ее мама, обе боятся ареста, плюс у героини рушатся и не могут наладиться отношения с мужчинами. Где тут можно увидеть романтику наркопотребления? Только в том случае, если вообще нет никакого обсуждения этой темы. Получается, что любое упоминание наркотиков является их пропагандой и романтизацией, что очень странно».
Однако у официальной наркологии другая позиция. Главврач центра «Урал без наркотиков» Антон Поддубный мягко возразил психологу Александру Лесневскому:
Фото: А. Мехоношин
Этой своей фразой Андрей Березовский (возможно, сам того не желая) напомнил о теме встречи — стигматизации наркопотребителей. А также о том, кто был главным зачинщиком этого процесса: создал ярлыки и клейма. Здесь нет никакого секрета: стигма в отношении людей, употребляющих психоактивные вещества, — это изобретение государственной машины. Этот способ пропаганды создали во время «героиновой чумы» 90-х годов прошлого века. Тогда была четкая цель: внедрить в общество стереотип: «Тот, кто колется — чмо, преступник и угроза». Тогда это сработало. Героин перестал быть модным.
Но сейчас времена изменились. Интернет с любого мобильного дал возможность всем, кто интересуется, узнавать об опыте наркополиции в других странах и сравнивать его с Россией, где государственная позиция так и не поменялась, оставаясь нетерпимой к приему любых психоактивных веществ. В итоге бич стигматизации в руках государства-пастуха неожиданно высек его самого. У позиции клеймения людей, которые употребляют наркотики, жесткого их осуждения (вплоть до неприятия) появились побочные эффекты. Все, кто время от времени ловит запретный кайф, совмещая это с жизнью в обществе, ушли в тень. Стали скрываться, боясь огласки, чтобы сберечь свое положение, статус, сохранить работу. Эти люди обратятся за помощью в наркологию, только когда дойдут до самого края. И вряд ли раньше. Потому что знают, они получат позорное клеймо и станут прокаженными.
Аналогичная история с добровольным тестированием школьников
на наркотики. Многие родители отказываются соглашаться на то, чтобы их детей подвергали этой процедуре. И такая
оппозиция хорошему, казалось бы, делу берет начало в государственной стигматизации
наркопотребителей. Опасения понятны. Есть вероятность, что тест на наркотики
выдаст ошибку и тогда «позора не оберешься», пока будешь доказывать государству,
что твой ребенок не верблюд.
Лечить или само пройдет?
Главврач «Урала без наркотиков» Антон Поддубный заявил:
«Я хочу сказать „бай-бай стигма“ зависимым людям. Чтобы у нас не было стигмы о том, что наркозависимый — это изгой общества».
Это, конечно, здорово, но как быть с тем, что государственная политика основана жестком неприятии употребления наркотиков? К тому же в обществе до сих пор нет единого мнения на счет того, что такое наркомания — болезнь (и тогда нужна помощь докторов) или слабость и блажь (тогда нужна просто сила воли и можно переломаться без лекарств)?
Тимофей Жуков, вице-президент фонда
«Город без наркотиков»
Фото: А. Мехоношин
Антон Поддубный: «Можно говорить, что земля круглая, можно говорить, что она — плоская. Но есть научная терминология и доказательная медицина. Мы можем дискутировать или нет, но я — врач. Для меня наркомания — это диагноз. И я могу обосновать почему».
Тимофей Жуков, вице-президент Фонда «Город без наркотиков»: «У Фонда почти двадцатилетняя история. В том числе реабилитации наркозависимых людей. На протяжении всего этого времени своими примерами, своей работой мы смогли доказать, что наркомания не является заболеванием. Мы возвращаем их к жизни, не используя никаких медикаментозных и психиатрических методик. Да и вообще, если думать о болезни, то нельзя же сказать: сегодня поболею вот этим, а завтра захочу и поболею другим. А с употреблением наркотиков ведь именно так и обстоит. И знаете, что очень важно. Наркоману выгодно считать себя больным человеком. К больным людям мы испытываем сострадание, всегда относимся к ним с любовью и милосердием».
«Я не верю в контролируемое употребление»
Фото: А. Мехоношин
«В мире нет четких критериев, что считать наркотиком, а что нет»
Несмотря на духоподъемную (смогла ведь сама!) историю Марии Лапиной, практически все участники дискуссии посчитали ее позитивный опыт избавления от зависимости подвигом и «ошибкой выжившего».
Но суперменов среди нас ничтожно мало, поэтому наркомания — это все-таки болезнь. Вопрос — как этой болезнью заболевают? Где та грань между употреблением, пагубным потреблением и потерей контроля? Точного ответа на эти вопросы нет. Все индивидуально. Но это в жизни. А по схеме стигматизации людей, употребляющих наркотики, все яснее ясного: коготок увяз — всей птичке пропасть.
Минус такой упрощенной схемы в том, что она справедлива лишь к опиатам, а к массе других психоактивных веществ этот пропагандистский штамп практически не работает. Примеры из жизни легко его разбивают, порождая новые вопросы и недоверие. Например, психолог Александр Лесневский рассказал, что купил своему 13-летнему сыну научно-популярную книгу о жизни нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана, а там (о ужас!) упоминается, что этот прославленный физик употреблял марихуану и ЛСД. И это только один из многих и многих примеров.
И по этому поводу у психолога Лесневского и нарколога Поддубного состоялся оживленный диалог:
Александр Лесневский: «В мире нет четкой методологической основы, чтобы четко
назвать то или иное вещество наркотиком. Это некая условность на уровне того:
мы решили, что это преступление, значит, так и будет. Обмен валют был
преступлением, а потом этим стали заниматься банки, и теперь все в норме».
Антон Поддубный: «В России есть перечень наркотических веществ. То, что в этот список входит, считается наркотиком».
Александр Лесневский: «Но это
же слабое методологическое основание»!
Антон Поддубный: »Это та
парадигма, в которой мы живем».
Александр Лесневский: «Но эта парадигма, в которой мы живем, не дает нам опять же хорошего результата!»
Так и живем. С официальной стороны нас прессует государственная стигматизация наркопотребителей, ведь они поступают неправильно, разрушая себя, потенциальные преступники на пути в могилу. С другой, не официальной, тайной стороны, слабые души манят запретные плоды, о видах, формах и опасности которых нет никакой внятной информации. Той, которой стоило бы верить. Нет чего-то большего, одно лишь простое «нельзя, это преступно». В итоге упоминания о наркотиках прорываются в виде хайповых песен представителей шоу-бизнеса, на что государство реагирует предельно жестко: желанием запретить.
А сама тема остается непроговоренной.