Беги, наркоман, беги!

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« Моя точка зрения основана на моем опыте и только на нем. Я не верю в контролируемое употребление. Для меня это иллюзия. Я жила с этой иллюзией лет шесть , до тех пор , пока я не стала употреблять внутривенные тяжелые препараты , до этого были якобы легкие наркотики , хотя сейчас , спустя время , я не считаю , что в них можно найти какую-то легкость. Когда меня стало очень сильно ломать , я удивилась тем процессам , что со мной происходят. И тогда я поняла , что ни о каком-то контролируемом употреблении уже речь

не идет.





Речь идет о том , что для того , чтобы работать , двигаться в социуме и как-то коммуницировать мне нужна доза , потому что без нее я себя мягко говоря не очень хорошо чувствую. Я никогда не говорила , что это мой выбор , и вы должны его уважать. Мне никогда не доводилось никому доказывать , что это мой выбор , потому что , когда я поняла , что я уже плотнячком сижу на веществе , я не могла от них отказаться , типа это мой выбор , я выбираю больше не употреблять. Среди своих соупотребителей я не встречала тех , кто говорил — колюсь , когда хочу. Нет , ты колешься , когда тебе надо.





У меня после передозировки случилось озарение , что я больше не могу так жить. Это было отчаяние. Даже те эмоциональные химические фильтры , которые навешивают вещества , не справлялись и не вытаскивали. Я понимала , что у меня ресурсов больше нет никаких. У меня хватило мужества продать автомобиль и лечь в платную клинику , после детокса было дней 40 истерики и ломки. Это было очень тяжело. И сегодня я не хочу ничего употреблять. И вот это уже мой выбор. Потому что эта жизнь , которую я сейчас проживаю , она в десятки раз ярче и круче того , у меня было».

Своей историейличным опытом избавления от героина поделилась гостьяБай-бай стигмы»,. Весь путь онаимея 17-летний стаж!) употребления наркотиковпрошла самане обращаясь за помощью к психиатрам и наркологам: