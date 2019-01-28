Школоедение

Разговоры о школьном питании вызывают у родителей и детей разную реакцию. Кто-то морщится и говорит «фу», кто-то в предвкушении завтрашнего обеда грезит о любимых котлетках или ностальгирует по советскому прошлому. Можно, конечно, закрыть глаза на обе точки зрения и заявить, что вкусы разные. Но не будем забывать, что образовательные учреждения следуют общим правилам приготовления еды, которые разработаны специально для них. В таком случае нигде просто не должно быть плохо.

Увы, ситуация обратная. Поэтому дети носят ланч-боксы с домашней едой и воротят нос при входе в столовые. Но их могут лишить и этого счастья. Поскольку в законе этот вопрос не урегулирован, директор школы вправе решить, можно или нельзя носить обед в рюкзаке. И, скорее всего, он будет против еды из дома, так как не хочет нести ответственность за отравившегося ребенка. Но лучше ли в школе? Разбираемся, как устроена система питания в школах Екатеринбурга, и рассказываем, можно ли сделать вкуснее.