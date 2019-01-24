Поймать белку

Где и чем кормить зверьков Екатеринбурга.
Авторы:Михаил Вербицкий
Екатеринбург богат не только утками, как недавно выяснял ЕТВ. В уральской столице достаточно и белок, которых горожане тоже очень любят. О пушистых зверьках ходят слухи и мифы: то молва донесет, что белки переносят бешенство, то говорят, что браконьеры расставят ловушки в парках, то екатеринбуржцы забеспокоятся, что животных стало слишком много. А еще есть мнение, что белки боятся людей. В то же время многие горожане выкладывают фотографии с грызунами на голове и руках.

Что правда, а что — вымысел? Чем грызунов кормить можно, а чем — нельзя? Можно ли одомашнить диких животных? Сколько белок живет в городе? ЕТВ отвечает на эти и другие вопросы во втором выпуске «Зверомегополиса».
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Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поет
Да орешки все грызет,
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые,

— писал Александр Пушкин в «Сказке о царе Салтане». В русской мифологии белку изображают как милого и доброго зверька. Чего не скажешь об американском художественном мире, где белка — трикстер, то есть обманщик, коварный и жадный. Самый яркий образ — одержимый страстью к желудям Скрат из мультфильма «Ледниковый период».
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Фото: ЕТВ

В парках Екатеринбурга белки жили всегда и издавна пользовались большой популярностью у горожан. Оттого число грызунов на квадратный метр тут в несколько раз выше, чем в окрестных лесах. Белок обильно подкармливают. Как результат — они остаются и размножаются. Да и в принципе, это обычное явление для животных, собирающихся на маленьких, подходящих для жизни островках природы в городе. К тому же, опасных хищников в уральской столице не наблюдается, поэтому у белок нет врагов, которые бы на них регулярно нападали.

Но, вопреки расхожему мнению наблюдательных горожан, Екатеринбург не переживает нашествие грызунов.

Александр Госьков
зоолог, сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН
Осенью белок становится больше, потому что за год они успевают два раза принести потомство, а молодняк в конце лета начинает активно расселяться по окрестностям.
Александр Госьков
Тогда возникает любопытный вопрос: сколько всего белок в городе?
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Фото: ЕТВ

Директор Института экологии растений и животных УрО РАН Михаил Головатин рассказал, что в Екатеринбурге живет 500 белок (данные за 2018 год). Зоолог Александр Госьков со ссылкой на данные департамента по охране животного мира Свердловской области сообщил, что за 2004–2014 годы число пушистых зверьков максимально достигало 340. Некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники писали, что в Екатеринбурге около десять тысяч белок. «Даже с учетом всех погрешностей, не думаю, что может быть столько. Не более нескольких сотен штук — точно», — опроверг эти данные Александр Госьков.

В департаменте по охране животного мира Свердловской области ЕТВ заявили, что не считают белок в уральской столице, зато ведут их учет в регионе. В 2018 году на территории Свердловской области зафиксировали 130 тысяч голов (или хвостов?). Для сравнения, в 2017 и 2016 показатели составляли 124 и 126 тысяч соответственно, то есть численность популяции держится примерно на одном уровне.

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Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

Численность белок в России снизилась почти вполовину за последние десять лет — по естественным причинам. Вместе с тем, на рынке шкурка этих зверьков подешевела, поэтому охотиться на них стало невыгодно. За 2011-2012 годы в Свердловской области добыли 1,5 тысячи особей. Для сравнения, в середине прошлого века на Урале заготавливали более миллиона шкурок за сезон. Ученые говорят, что браконьерство городу не угрожает, но все-таки случаи незаконного отлова животных в Екатеринбурге периодически регистрируют.

Так, в феврале 2017 года в ЦПКиО задержали молодых людей, которые отлавливали грызунов с помощью сеток-ловушек. «Еще до Нового года стала замечать, что кто-то начал регулярно обчищать кормушки. Выгребали орехи и семечки. А потом и белки стали пропадать. Если раньше обедать к моей кормушке приходило до десятка зверьков, то в последнее время их число сократилось до двух-трех», — рассказывала e1.ru женщина, которая и заметила охотников.
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Белку вызволяют из сетки браконьеров в ЦПКиО
Фото: страница Галины Яковлевой во «ВКонтакте»

На жизнь белок не особо влияет и плохая экология. Более того, в Екатеринбурге зверькам в целом комфортнее, чем в окрестных лесах. Во-первых, постоянно кормят. Во-вторых, более мягкий микроклимат. В-третьих, меньше шансов угодить в лапы хищной куницы. Несмотря на это, загрязненному воздуху белки все-таки не радуются, а иногда зверьков и вовсе давят его источники — автомобили. Из других опасностей — белку теоретически могут поймать кошки, собаки и ястребы. Белки, к слову, вполне съедобны и для человека.

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Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

В Екатеринбурге больше всего белок живет в ЦПКиО, Шарташском лесопарке, Зеленой роще и Ботаническом саду УрО РАН. Грызуны также обитают в Дендропарках, Каменных палатках, Уктусском лесопарке и других лесных зонах. Иногда заходят в сад имени Павлика Морозова, Харитоновский парк, Литературный квартал. Нередко белок встречают на деревьях во дворах у парков. Зверьки живут в дуплах и больших скворечниках, бывает — строят гнезда. Нередко животное само по себе или в тандеме владеет несколькими убежищами, из которых одно — основное. Обычно белки активны утром и вечером круглый год.
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Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

Белки хорошо переносят зимовку, когда им хватает корма. Отрицательные температуры зверькам не страшны, потому что к холодам они обрастают теплым мехом. Но если наступает сильный мороз, могут не покидать свою опочивальню несколько дней. Зимой рацион питания белок менее разнообразен, часть еды они откладывают с осени.

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Фото: ЕТВ

В уральской столице обитает горноуральская белка — подвид белки обыкновенной. Длина ее тела достигает 290 миллиметров, хвоста — 220 миллиметров. Окраска верха очень изменчива, летний цвет существенно отличается от зимнего: в теплое время года у белок преобладает рыжий окрас, в холодное — голубовато-дымчато-серый. Чем отличаются екатеринбургские грызуны от диких? Да особенно ничем. Пожалуй, городские белки могут вырастать немного крупнее своих сородичей в окрестных лесах, поскольку их больше кормят.

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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

В природе белки питаются семенами ели, сосны, кедра, лиственницы, пихты, а также желудями, орехами, грибами. Сезонным кормом можно назвать почки и побеги лиственных и хвойных пород, грибы, ягоды, насекомые. Когда этих продуктов нет, едят лишайники, кору деревьев, яйца птиц. На зиму белки запасаются грибами, желудями и орехами. В екатеринбургских парках белки питаются семенами ели, сосны и клена.

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Фото: ЕТВ

Но хвойные породы деревьев приносят хороший урожай не всегда. Поэтому в городских парках белок подкармливать можно и нужно. Лучше всего зверьков баловать орехами в скорлупе: грецкими, кедровыми, фундуком. Также можно давать нежареные подсолнечные и тыквенные семечки. Нельзя кормить миндалем, арахисом, печеньем, хлебом и другой выпечкой, шоколадом и прочими сладостями. Если белка не голодна, она спрячет предложенный корм на «черный» день где-нибудь поблизости. Например, в опавшей листве.

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Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

Боятся ли белки людей? В лесу грызуны чаще всего игнорируют человека. Если на зверька начинает лаять собака, тот затаивается на дереве, исчезая из поля зрения. А в городе белки к людям привыкли (поскольку их кормят) и ничего не боятся. Частенько даже наглеют — залезают на голову и руки в поисках угощения. Но когда слышат крики или видят бегущих детей — стремительно скрываются. Опять же, на ближайшем дереве.

Известны единичные случаи, когда в Екатеринбурге белки проявляли агрессию к людям. Например, в 2016 году в ЦПКиО белка напала на шестилетнюю девочку. Спустя год уже в Дендрарии на 8 Марта от пушистого зверька пострадал 39-летний мужчина: горожанин просто кормил животное орехами — и нарвался на острые зубы.

В Екатеринбурге в парке белочка укусила мужчину (19.04.2017)

Видео: «Наша газета»

По словам зоолога Александра Госькова, белки — довольно мирные животные.

Александр Госьков
зоолог, сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН
В редких случаях могут сильно укусить, если их дразнят — показывают корм, но не дают. Зубы у них очень острые, поэтому раны от укуса могут быть глубокими и болезненными. Также могут нечаянно поранить кожу своими когтями, когда залезают на человека. Бывали случаи, когда случайно повреждали даже глаза. Чтобы избежать последствий, не стоит пытаться гладить животное.
Александр Госьков
Белок иногда держат дома. Если зверька берут в очень юном возрасте, то он становится относительно ручным. Возьмете взрослую белку — ничего не получится, она останется дикой. Вообще, белки очень беспокойные и подвижные питомцы, поэтому с ними будет много хлопот.

На другой волнующий горожан вопрос — переносят ли екатеринбургские белки опасные заболевания — однозначного ответа нет. Фактически — да, могут. В том числе и бешенство (крайне редко). Могут разносить иксодовых клещей — возбудителей энцефалита и болезни Лайма. Но зачастую люди близко не контактируют с белкой, поэтому чем-то заразиться от животных сложно. Не общаются со зверьками и собаки с кошками: белки их боятся. Впрочем, небольшой риск для людей все-таки есть, поэтому лишний раз белок лучше не трогать, а кормить можно на расстоянии.

Звенели ландыши во мху,
Как сребротканный колокольчик,
И белки, в шубках на меху,
Сгибали хвостики в колечки.
О, красота пушистых кольчик!
О, белок шустрые сердечки!

— резюмирует русский поэт Игорь Северянин.


Фото на входе: Евгений Лобанов, ЕТВ

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Городские истории, Екатеринбург, белки
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