Поймать белку

Директор Института экологии растений и животных УрО РАН Михаил Головатин рассказал, что в Екатеринбурге живет 500 белок (данные за 2018 год). Зоолог Александр Госьков со ссылкой на данные департамента по охране животного мира Свердловской области сообщил, что за 2004–2014 годы число пушистых зверьков максимально достигало 340. Некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники писали, что в Екатеринбурге около десять тысяч белок. «Даже с учетом всех погрешностей, не думаю, что может быть столько. Не более нескольких сотен штук — точно», — опроверг эти данные Александр Госьков.

В департаменте по охране животного мира Свердловской области ЕТВ заявили, что не считают белок в уральской столице, зато ведут их учет в регионе. В 2018 году на территории Свердловской области зафиксировали 130 тысяч голов (или хвостов?). Для сравнения, в 2017 и 2016 показатели составляли 124 и 126 тысяч соответственно, то есть численность популяции держится примерно на одном уровне.