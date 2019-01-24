Поймать белку
Фото: ЕТВ
Но, вопреки расхожему мнению наблюдательных горожан, Екатеринбург не переживает нашествие грызунов.
Фото: ЕТВ
Директор Института экологии растений и животных УрО РАН Михаил Головатин рассказал, что в Екатеринбурге живет 500 белок (данные за 2018 год). Зоолог Александр Госьков со ссылкой на данные департамента по охране животного мира Свердловской области сообщил, что за 2004–2014 годы число пушистых зверьков максимально достигало 340. Некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники писали, что в Екатеринбурге около десять тысяч белок. «Даже с учетом всех погрешностей, не думаю, что может быть столько. Не более нескольких сотен штук — точно», — опроверг эти данные Александр Госьков.
В департаменте по охране животного мира Свердловской области ЕТВ заявили, что не считают белок в уральской столице, зато ведут их учет в регионе. В 2018 году на территории Свердловской области зафиксировали 130 тысяч голов (или хвостов?). Для сравнения, в 2017 и 2016 показатели составляли 124 и 126 тысяч соответственно, то есть численность популяции держится примерно на одном уровне.
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
На жизнь белок не особо влияет и плохая экология. Более того, в Екатеринбурге зверькам в целом комфортнее, чем в окрестных лесах. Во-первых, постоянно кормят. Во-вторых, более мягкий микроклимат. В-третьих, меньше шансов угодить в лапы хищной куницы. Несмотря на это, загрязненному воздуху белки все-таки не радуются, а иногда зверьков и вовсе давят его источники — автомобили. Из других опасностей — белку теоретически могут поймать кошки, собаки и ястребы. Белки, к слову, вполне съедобны и для человека.
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Белки хорошо переносят зимовку, когда им хватает корма. Отрицательные температуры зверькам не страшны, потому что к холодам они обрастают теплым мехом. Но если наступает сильный мороз, могут не покидать свою опочивальню несколько дней. Зимой рацион питания белок менее разнообразен, часть еды они откладывают с осени.
Фото: ЕТВ
В уральской столице обитает горноуральская белка — подвид белки обыкновенной. Длина ее тела достигает 290 миллиметров, хвоста — 220 миллиметров. Окраска верха очень изменчива, летний цвет существенно отличается от зимнего: в теплое время года у белок преобладает рыжий окрас, в холодное — голубовато-дымчато-серый. Чем отличаются екатеринбургские грызуны от диких? Да особенно ничем. Пожалуй, городские белки могут вырастать немного крупнее своих сородичей в окрестных лесах, поскольку их больше кормят.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Но хвойные породы
деревьев приносят хороший урожай не всегда. Поэтому в городских парках белок
подкармливать можно и нужно. Лучше всего зверьков баловать орехами в скорлупе:
грецкими, кедровыми, фундуком. Также можно давать нежареные подсолнечные и
тыквенные семечки. Нельзя кормить миндалем, арахисом, печеньем, хлебом и другой выпечкой, шоколадом и прочими сладостями. Если белка не голодна, она спрячет
предложенный корм на «черный» день где-нибудь поблизости. Например, в
опавшей листве.
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Боятся ли белки людей? В лесу грызуны чаще всего игнорируют человека. Если на зверька начинает лаять собака, тот затаивается на дереве, исчезая из поля зрения. А в городе белки к людям привыкли (поскольку их кормят) и ничего не боятся. Частенько даже наглеют — залезают на голову и руки в поисках угощения. Но когда слышат крики или видят бегущих детей — стремительно скрываются. Опять же, на ближайшем дереве.
Известны единичные случаи, когда в Екатеринбурге белки проявляли агрессию к людям. Например, в 2016 году в ЦПКиО белка напала на шестилетнюю девочку. Спустя год уже в Дендрарии на 8 Марта от пушистого зверька пострадал 39-летний мужчина: горожанин просто кормил животное орехами — и нарвался на острые зубы.
Видео: «Наша газета»
По словам зоолога Александра Госькова, белки — довольно мирные животные.
На другой волнующий горожан вопрос — переносят ли екатеринбургские белки опасные заболевания — однозначного ответа нет. Фактически — да, могут. В том числе и бешенство (крайне редко). Могут разносить иксодовых клещей — возбудителей энцефалита и болезни Лайма. Но зачастую люди близко не контактируют с белкой, поэтому чем-то заразиться от животных сложно. Не общаются со зверьками и собаки с кошками: белки их боятся. Впрочем, небольшой риск для людей все-таки есть, поэтому лишний раз белок лучше не трогать, а кормить можно на расстоянии.
Звенели ландыши во мху,
Как сребротканный колокольчик,
И белки, в шубках на меху,
Сгибали хвостики в колечки.
О, красота пушистых кольчик!
О, белок шустрые сердечки!
— резюмирует русский поэт Игорь Северянин.
Фото на входе: Евгений Лобанов, ЕТВ