«Здравствуйте, я Лидия. Мне 59 лет, и у меня ВИЧ…»

В этом году Лидии Михайловне исполнится 60 лет. Она — работающая пенсионерка, машинист крана, мама двух дочек и бабушка четырех внуков. Два года назад она попала в больницу с острым пищевым отравлением. Промывание, капельницы, кровь на анализы. Через три дня ее отпустят домой. Но фраза, которую она услышит перед выпиской, отравит ей жизнь на пару лет вперед.

— Если честно, у меня было предчувствие, что со мной что-то не так. Особенно, когда анализ крови зачем-то решили повторить. И все же, когда пришел врач и сказал, что у меня ВИЧ, я чуть в обморок не упала. У меня не было истерики, я просто не могла никого видеть, не хотела ни с кем разговаривать, — рассказывать о своем диагнозе и не умываться слезами Лидия научилась только сейчас, спустя два года работы с психологом и группой самопомощи.

Единственным близким человеком, которому Лидия Михайловна решилась рассказать о ВИЧ, стала старшая дочка. Она позвонила, услышала убитый мамин голос и тут же приехала, чтобы поговорить. Разговор получился короткий, но продуктивный.