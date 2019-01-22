Золотой борт
Бортпроводница в бизнес-авиации хранит личные и деловые секреты собственника самолета и заботится о VIP-пассажирах на борту. Ее задача — создавать комфорт и выполнять все, даже самые сложные поручения начальника. Ведь слова «нет» в этой профессии не существует. О том, что происходит на частных самолетах и как живут бортпроводницы бизнес-авиации, ЕТВ рассказала стюардесса уральского бизнесмена.
Я прошла четыре собеседования и тестирование на полиграфе, прежде чем меня допустили до главного пассажира. Помощники собственника самолета оценивали внешний вид девушек, опыт работы, знание английского и личные качества. Они задавали вопросы о детстве, об отношениях с родителями. Почему я стала стюардессой? Допускаю ли я интимную близость с гостями самолета или членами экипажа? Как бы я поступила в экстремальной ситуации? И так далее.
Приглашение на встречу с собственником получили 20 девушек из сорока. Разговора ждали месяц. Начальник спросил, смогу ли я организовать работу на самолете. Я сказала, что проблем не будет, хотя тогда не была в этом уверена, потому что летала только на регулярных авиалиниях. Но я поняла, что в компании никто не разбирается в авиации. И для собственника, и его замов все было в новинку. Это придало уверенности.
У меня неограниченный функционал. Я готовлю самолет к рейсу и делаю уборку на борту после полета. Бронирую номера в гостиницах. Играю с детьми начальника, если он путешествует с семьей. Заказываю еду в мишленовских ресторанах и покупаю алкоголь. Сервирую стол. Собственник привык к оригинальной подаче блюд, поэтому на борту все должно быть как в лучших ресторанах. Чтобы обеспечить сервис, я хожу на мастер-классы шеф-поваров и курсы сомелье.
Фото: Erwan Hesry on Unsplash
Работать с богатыми людьми психологически проще, чем с пассажирами регулярных авиалиний. Успешный человек всегда держит себя с достоинством, не выпячивает свое положение. Чего не скажешь о российских пассажирах эконом-класса. Среди них попадались отморозки. Обращались со стюардессами как с обслугой. Не дай бог кому-то не хватит курицы… Больше всего меня раздражало, когда просили «просушить одежду где-нибудь» во время полета или принести алкоголь, доступный только в бизнес-классе.
Но у богатых свои капризы. Самую странную просьбу за время работы в авиации я слышала от бизнесмена, который арендовал самолет. Он хотел, чтобы салфетки на борту были того же цвета, что и его галстук. Слова «нет» в нашей профессии не существует, поэтому накануне рейса я отправилась на поиски. Найти салфетки точь-в-точь не удалось, настроение клиента было испорчено. Я задействовала все свое обаяние, чтобы избежать скандала, и даже получила чаевые.
Трудно найти и доставить на борт блюда, которые заказывает собственник и гости. Как-то начальник попросил подать свежие устрицы и другие морепродукты. Дело было на юге России, где в лучшем случае можно найти замороженную рыбу… Я объяснила ситуацию и извинилась, что не смогла выполнить просьбу. Мой начальник адекватный человек, он все понял и не стал меня ругать.
Фото: Chuttersnap on Unsplash
Часто проблемы возникают с мишленовскими ресторанами. Шеф-повара отказываются готовить на вынос, а хозяин и пассажиры хотят блюда только из этих заведений. Приходится идти на обман. В небольшом французском городке я сказала, что буду есть в ресторане. Пришла с контейнерами и, пока никто не видел, упаковала еду, чтобы подать во время полета.
На борту я не только стюардесса, но и медработник. Несколько раз сбивала температуру во время полета, а однажды спасла жизнь пассажиру. За несколько минут до посадки у гостя начались судороги, искривились пальцы рук и ног, а затем и все тело… Мужчина едва не терял сознание. Он был уверен, что умрет. Просил позвонить жене, чтобы сказать, что он ее любит. Я быстро уложила пассажира на пол и оказала первую помощь. Потом отпаивала сладким чаем. Как только приземлились, гостя увезла скорая. Его жизни уже ничего не угрожало.
Работа в бизнес-авиации вреднее, чем в гражданской. Есть рейсы, которые длятся 20 минут. Например, Екатеринбург — Челябинск. Чтобы все успеть, обслуживание борта я начинаю на взлете. Из-за этого идет большая нагрузка на ноги и позвоночник. Организм быстро изнашивается. Но и зарплата у нас выше, чем в гражданской авиации. Максимум можно заработать 4,5 тысячи евро в месяц. Я получаю две. Для сравнения — в гражданской авиации опытные бортпроводницы получают от 600 евро до тысячи.
Чаевые у собственников не приняты. Это прерогатива чартерных рейсов, где самолет каждый раз арендуют новые пассажиры. Девочкам на таких бортах дают на чай от 100 до 500 евро, бывает и больше. Раньше мой начальник выдавал экипажу премии до тысячи евро, но потом их отменили. Не знаю почему, но с падением рубля это точно не связано. Наши суточные в среднем составляют от 50 до 100 евро. Этого хватает, чтобы пообедать и поужинать в дорогих городах, вроде Парижа.
Фото: Jon Flobrant on Unsplash
Стюардессы бизнес-авиации хорошо обеспечены, но подзаработать редко кто отказывается. Моя подруга покупала новые модели айфонов в США и перепродавала знакомым в России с небольшой наценкой. Другая коллега брала икру на Камчатке, упаковывала в пластиковые контейнеры и перевозила в багаже. Назвать это бизнесом нельзя. Просто дополнительный заработок. Часто друзья сами просят что-то привезти, мы никогда не отказываем.
Время между перелетами за границей стюардессы тратят на шопинг, пляжи и экскурсии. Мы часто летаем в Лондон и Милан. Первым делом идем приодеться. Брендовые вещи за границей стоят дешевле, чем в Москве или Екатеринбурге. Есть девушки, которые копят на квартиру. Они живут на суточные и пользуются бесплатными развлечениями в отелях. Мы останавливаемся в гостиницах не ниже четырех звезд. Это прописано в контракте. Если поездка срочная и номера в отелях раскуплены, экипаж селят в пять звезд.
Во время перелетов собственники самолетов работают, спят или смотрят фильмы. Если едут на курорт с семьей, играют с детьми в настольные игры. Потом приходится собирать детальки от Lego по всему салону… Вечеринок начальник не устраивает, но когда я работала на компанию, сдававшую самолеты в аренду, попадала на party богачей. Проблем с ними не было. До нечеловеческого состояния никто не напивается. Бокал-другой вина, и все. Приставать к стюардессе VIP-гостям незачем. Они летят с красивыми, ухоженными девушками, похожими на кукол. Мы для них — персонал.
Фото: Ashim D’Silva on Unsplash
Романтические или интимные отношения между гостями и членами экипажа у нас исключены. В контракте сказано, что за это увольняют сразу. Отчасти поэтому мы всегда в строгих костюмах или деловых платьях с юбкой ниже колена. Форму лично одобряла жена собственника.
Я знаю несколько случаев, когда VIP-гости брали замуж бортпроводниц. Моей коллеге хватило одного рейса, чтобы познакомиться с состоятельным пассажиром. Больше она не летала. Недавно у них появился ребенок. Некоторые стюардессы дружат с семьей владельца и ездят рожать в США в одну клинику с женой начальника.
Не могу назвать себя другом собственника или его жены. Я часть команды. Начальник ко мне привык и не хочет менять, потому что со мной ему комфортно. Он знает, что я пойму его с полуслова, все сделаю как надо. Мне не нужно ничего объяснять и напоминать. В свою очередь я восхищаюсь своим начальником и его семьей. Это люди, на которых хочется равняться. Их успех вдохновляет. Когда я смотрю на них, то понимаю, что в жизни возможно все.