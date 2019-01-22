Золотой борт

Я прошла четыре собеседования и тестирование на полиграфе, прежде чем меня допустили до главного пассажира. Помощники собственника самолета оценивали внешний вид девушек, опыт работы, знание английского и личные качества. Они задавали вопросы о детстве, об отношениях с родителями. Почему я стала стюардессой? Допускаю ли я интимную близость с гостями самолета или членами экипажа? Как бы я поступила в экстремальной ситуации? И так далее.

Приглашение на встречу с собственником получили 20 девушек из сорока. Разговора ждали месяц. Начальник спросил, смогу ли я организовать работу на самолете. Я сказала, что проблем не будет, хотя тогда не была в этом уверена, потому что летала только на регулярных авиалиниях. Но я поняла, что в компании никто не разбирается в авиации. И для собственника, и его замов все было в новинку. Это придало уверенности.

У меня неограниченный функционал. Я готовлю самолет к рейсу и делаю уборку на борту после полета. Бронирую номера в гостиницах. Играю с детьми начальника, если он путешествует с семьей. Заказываю еду в мишленовских ресторанах и покупаю алкоголь. Сервирую стол. Собственник привык к оригинальной подаче блюд, поэтому на борту все должно быть как в лучших ресторанах. Чтобы обеспечить сервис, я хожу на мастер-классы шеф-поваров и курсы сомелье.