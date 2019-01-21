Форма «Дакара»
В Екатеринбург возвращается гонщик Сергея Карякина, который в этом году из-за аварии на трассе «Дакара», к сожалению, лишился шанса на победу. А мы расскажем о том, кто работал на успех экипажа и создал экипировку спортсмену. Тем более, ведь это тоже наши земляки.
Производство DragonFly в Екатеринбурге выпускает одежду и экипировку для фрирайдеров, байкеров и любителей снегоходов. Подобных производств в России нет, да и в мире не так уж много, потому что ниша очень узкая, а продукция — технологически сложная. Как уральцам удалось в этой нише укорениться, выйти на оборот в миллион евро и заманить в свои ряды дизайнера из Ferrari — в истории компании.
Рождение «Стрекозы»
Сейчас марка DragonFly (в переводе с английского «Стрекоза») уже известна на рынке, в ней охотно выступают именитые гонщики — победитель «Дакара» — 2017 в зачете «Квадроциклы» Сергей Карякин и чемпион России по ралли Дмитрий Тагиров. Каждый месяц на почту компании приходят письма от райдеров из России, Канады и США с предложениями о сотрудничестве. Но так было, конечно, не всегда.
Родилась «Стрекоза» семь лет назад благодаря случаю. Основали компанию супруги Александра и Максим Соболевы, которые на данный момент из бизнеса вышли. Они купили квадроцикл, но не смогли найти в магазинах Екатеринбурга подшлемники по разумной цене. Тогда и стали делать их сами (Александра по образованию модельер-конструктор). Ассортимент DragonFly был небольшой: помимо подшлемников, шили еще термобелье и дождевики.
В 2013 году новым совладельцем марки стал Ринат Фатыхов, а в 2015 году долю Соболевых выкупил Виктор Уткин. «Стрекоза» полностью сменила владельцев и получила второе рождение. В перезапуск и ребрендингновые владельцы вложили более 10 миллионов рублей.
Все эти люди
Ринат Фатыхов — бывший совладелец сети магазинов «БайкХауса». Всю жизнь занимался продажей мототехники и знает о ней все. Но мысль о собственном производстве не давала покоя: хотелось создавать. Поэтому, когда подвернулась тема по душе, он свернул с проторенной дорожки торговли на путанную тропу легкой промышленности.
Виктор Уткин восемь лет работал в строительной сфере, но, когда в 2014 году случился кризис и стройка встала, интересных проектов на рынке практически не осталось. Уткин решил, что пришло время кардинально поменять направление и начать свой бизнес. А поскольку он давно и всерьез увлекается спортом, то предложение войти в долю и развивать производство экипировки принял, практически не раздумывая. Фатыхов и Уткин до сих пор единственные владельцы компании.
Объединившись три года назад, они сумели заманить выпускника Уральской архитектурной академии Данила Кузвесова. На тот момент тот уже жил в Италии и работал в центре стиля Ferrari. Журналисты любят спрашивать: как, мол, вам удалось с ним договориться?
«Я написал Данилу в Facebook, что мы небольшое
производство в его родном городе, любим спорт, делаем экипировку и хотели бы
пригласить его с нами поработать. Неожиданно для нас он сразу согласился», — улыбается
Виктор.
С тех пор схема работы такая: сначала ребята определяют, что в данный момент нужно запускать на рынок и пишут ТЗ. Затем дизайнеры рисуют модель. Она дорабатывается с учетом замечаний опытных спортсменов. Создается опытный образец, тестируется. Готовятся образцы на каждый размер. Тестируются снова. Дорабатываются, и так по три-четыре круга. Когда результат устраивает всех, модель отдают в массовое производство.
Для своих и чужих
Всего в «Стрекозе» около сорока человек. Летом и осенью все они работают на «зиму»: с мая по ноябрь производство выполняет заказы оптовиков на зимний сезон. А зимой «начинается» лето — все по закону саней и телеги. 90% продукции отгружают в дилерские сети по всей стране, которые торгуют снегоходами, мото- и квадротехникой и сноубордами.
Сегодня производство располагается на трех площадках: две находятся в Екатеринбурге, еще одна в Верхней Пышме. В Екатеринбурге делают комбинезоны и трикотажные изделия. Здесь же расположен цех по индивидуальному пошиву (очередь расписана на три месяца), конструкторское бюро и шоурум. В Пышме выпускают куртки и спортивные брюки.
Одних только комбинезонов DragonFly создает около трех тысяч в сезон. Причем каждое изделие требует в раскрое до 300 деталей. По словам Уткина, на российском рынке сложнее изделий не выпускают.
В прошлом году уральская «Стрекоза» запустила новую модель снегоходного костюма под японским брендом Yamaha и отправила пробные партии в США и Канаду.
«Дело в том, что скандинавские и американские бренды сами почти ничего не производят — все собирается в Китае. Но из-за логистики, курса доллара и высоких зарплат в Китае стало дорого. Поэтому сейчас, при прочих равных, у нас ценовое преимущество: по факту стоимость нашей продукции в два раза ниже, чем у американских и европейских конкурентов», — поясняют в компании.
К примеру, зимний комбинезон DragonFly для езды на кдвадроцикле стоит в диапазоне 20-25 тыс. рублей. Комбинезон американской марки Klim, которая является одним из мировых лидеров по производству экипировки для экстремального спорта и отдыха — около 50 тыс. руб.
По словам Уткина, в 2018 году его компания увеличила прибыль на 70%, а оборот ее составил один миллион евро.
Секретная формула
Он с гордостью проводит журналистам экскурсию по производству и рассказывает, что за три года оно выросло в три раза, а с момента запуска в 2015 году — в 10. Подводит к новеньким станкам по проклейке швов, миллион на покупку которых взяли в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Показывает чертежи и лекала, которые тут на вес золота.
Дмитрий ТАГИРОВ, чемпион России по ралли:
«Материалы у ребят современные, действительно передовые. Мембраны работают на свой максимум. Дизайн отличный от других, может быть по индивидуальному заказу. Лекала на меня подходят идеально, а среди иностранных брендов на мне ни один комбинезон не сидит четко. Но что самое важное, это то, что они близко и всегда на связи».
Напоследок он раскрывает секрет, как бренду DragonFly удалось не только укрепиться на российском рынке, но и стать известным в узких кругах экстремалов за рубежом: «Мы выбрали ровно те материалы и ровно те технологии, чтобы попасть в незанятую ценовую нишу. А кризис научил нас планированию и эффективности».
«В этом году мы провели девятый сезон квадросерииCan-Am. С первой гонки участники, журналисты получают в подарок фирменную одежду серии — футболки, кепки, дождевики. Для представителей оргкомитета также разрабатывается своя линия фирменной экипировки. В этом сезоне мы начали сотрудничество с екатеринбургской компанией DragonFly и очень довольны результатом, — говорит Галина Кошелева, руководитель пресс-центра внедорожной квадросерии Can-Am X Race. — В день, когда я получила эту экипировку, я даже написала дизайнеру Данилу Кузвесову и высказала свое восхищение. Но это не самое главное. Наши соревнования проходят там, где нет дорог, вдалеке от офисов и условий, которые люди обычно считают оптимальными для работы. Мы с шести утра и до полуночи на улице — в палатках, на трассе, в зоне сервиса. В нашей экипировке было тепло, комфортно, мы не боимся ни дождя, ни сильного ветра».