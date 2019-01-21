Форма «Дакара»

В Екатеринбург возвращается гонщик Сергея Карякина, который в этом году из-за аварии на трассе «Дакара», к сожалению, лишился шанса на победу. А мы расскажем о том, кто работал на успех экипажа и создал экипировку спортсмену. Тем более, ведь это тоже наши земляки.

Производство DragonFly в Екатеринбурге выпускает одежду и экипировку для фрирайдеров, байкеров и любителей снегоходов. Подобных производств в России нет, да и в мире не так уж много, потому что ниша очень узкая, а продукция — технологически сложная. Как уральцам удалось в этой нише укорениться, выйти на оборот в миллион евро и заманить в свои ряды дизайнера из Ferrari — в истории компании.