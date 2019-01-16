Любовь к сварке
Рабочий комбинезон, куртка, каска и очки. Перепачканные руки и аппарат для сварки. Все эти слова не только о мужчинах. Ее рост не выше 160 сантиметров, а вес не больше 50 килограммов, зато в ней много силы и желания трудиться. Елена Обвинцева, сварщица четвертого разряда, работает на заводе «Уралхиммаш» чуть больше полугода. За это время она сумела доказать начальству и коллективу, что тяжелая профессия женщине по плечу, а также убедилась в том, что не зря выбрала этот путь. О реакции работодателей и своей любви к сварке Елена рассказала ЕТВ.
«Я хотела стать парикмахером»
— В профессии я с 2001 года. Сменила три места работы и пришла на «Уралхиммаш» в июне 2018. Когда я окончила школу, то собралась поступать в РГППУ на мастера сварочного производства, но не хватило пары баллов. Так как я родом из Полевского, то решила не терять время и пойти в местное училище, в котором можно было освоить профессию сварщика за год на базе 11 классов.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Потом я все-таки поступила в университет, но бросила после первой же сессии. Решила, лучше пойти работать, чем просиживать штаны. Если бы я выпустилась из РГППУ, то могла бы преподавать сварку другим, но подумала и поняла, что не мое это. Не представляла, как меня услышат ученики, потому что говорю я тихо, а кричать не могу.
На самом деле я мечтала стать парикмахером, — улыбается Елена. — Но в Полевском этому не учили, а ездить в другой город денег не было. Мама работала на заводе, в 90-е ее сократили, после чего она попала на стройку штукатуром-маляром и тянула троих детей одна. Здесь и речи не могло быть о карьере парикмахера. А потом я стала сварщицей, и мне даже понравилось. Не знаю, как так вышло. Наверное, стечение обстоятельств. Сейчас я стригу своих детей [у Елены дочь 15 лет и два мальчика по десять лет — прим. ЕТВ] и знакомых. Легко научилась по книжкам.
«Поищите работу полегче»
— Меня не хотели брать ни на одну работу. Звонишь по телефону и спрашиваешь: «Возьмете девочку-сварщика?». Говорят, чтобы приходила, и ожидают увидеть крупную сильную женщину. А приходит невысокая, маленькая, худенькая, после чего следует: «А ты точно сможешь работать?». Самая частая фраза, которую я слышала: «Поищите работу полегче». А где полегче-то с образованием сварщика?
Когда я училась, проходила практику на «Машзаводе» в Полевском и осталась работать там же. Там уже была моя сестра с напарницей, но они варили небольшие изделия для конвейеров: ролики и роликоопоры. А я собиралась на сами конвейеры. Поэтому руководство было против и не думало, что я потяну. Но потом поняли, что настырная, и смирились. Мне хотелось доказать, что не все девочки слабенькие. Я согласна с тем, что нагрузка у нас меньше, чем у мужчин, но работать сварщицей тоже можно. На второй работе с пожарными машинами и на третьей — в вентиляции — руководство тоже сомневалось в моих способностях. Хотя на вентиляционном предприятии после меня набрали бригаду девочек-слесарей. Теперь я на «Уралхиммаше». Увидела вакансию в Екатеринбурге на сайте трудоустройства и решила попробовать, — вспоминает героиня ЕТВ.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Начальник цеха № 40 завода «Уралхиммаш» Эрнст Барабошкин с иронией рассказывает о том, как принимал на работу Елену Обвинцеву:
«Для меня было неожиданно, что пришла молодая женщина. Честно говоря, я сначала возражал, ведь у нас высокий ритм, круглосуточная работа в дневные и ночные смены, а у нее дети. Кроме того, на мой взгляд, опыт не соответствовал тому, который мы требуем. Я сказал об этом в отдел кадров, а Елене предложил сходить в другой цех. Но потом подумал и предложил устроиться в слесарную бригаду, которая занимается упаковкой готовой продукции, изготовлением мелких узлов, консервацией, малярными работами. Здесь люди по совместительству универсалы. За то время, что Елена у нас, я отметил в ней профессионализм, стремление освоить смежные специальности и другие способы сварки. Знаете, надо шире смотреть, а то мы иногда зашорены. На „Уралхиммаше“ есть работа для людей с различным опытом и способностями».
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
— Я прекрасно помню свой первый рабочий день, — продолжает сварщица. — Мне было страшно. А вдруг не получится и подведу других? К счастью, все сложилось благополучно.
За тем, как трудится в цехе наша собеседница, пять дней в неделю наблюдает бригадир участка № 4 Михаил Лихачев. Он до сих пор диву дается, какой сильной может быть женщина. «Елена очень ответственная, делает даже больше, чем с нее требуют, и на месте не сидит. Я спросил ее как-то: «Тебе же тяжело?», а она ответила: «Я знаю, на что шла». Поэтому она еще и отчаянная в какой-то степени. Меня, конечно же, смутило, что она такая маленькая. Но когда я увидел, как Елена катит баллон больше 50 килограммов, то меня чуть инфаркт не хватил. Она же сказала: «А чего такого? Это ж моя работа», — воодушевленно сообщает бригадир. К сварке, которую выполняет работница, он тоже претензий не имеет. «Видно, где сварил мужчина, а где она. У Елены как-то красивее получается, аккуратнее», — резюмирует Михаил Лихачев.
— Коллектив меня принял спокойно. Никто не высмеивал мое появление в бригаде. Наоборот, поддержали. Я не знала некоторые виды сварки, поэтому обращалась за помощью к коллегам. Они с радостью мне помогли и научили. Никто не говорил, что я неграмотная, и не бросался обидными словами, — объясняет Елена Обвинцева.
«Я не первый раз вижу женщину-сварщицу. Когда-то работал на севере, где они тоже были, — рассказывает о своей реакции коллега нашей героини Сергей Ефимов. — У Елены не было опыта в аргоновой сварке, поэтому я помогал ей. Она подходила, когда появлялась свободная минута, и освоила этот вид сварки где-то за неделю».
«Уралхиммаш» поразил мощностью»
— На работу я встаю в четыре утра, в 7:30 уже в цехе. Из Полевского меня и других сотрудников в 6:00 забирает автобус «Уралхиммаша». Он же отвозит обратно после рабочей смены, которая заканчивается в 17 часов. И так каждый день. Очень удобно, что есть транспорт, который сам за тобой приезжает.
По утрам начальники и бригадиры планируют дневную смену. Затем они раздают задания, и мы приступаем к своим обязанностям. Так, в цехе мы свариваем днища, привариваем штуцера и площадки обслуживания, которые идут в комплектации к аппаратам высокого давления, — иллюстрирует работу Елена. — Иногда приходится переключаться с одного задания на другое. Например, когда с утра занимаешься сваркой узлов, а потом тебя отправляют на сам аппарат. Потом вновь возвращаешься к первоначальной работе.
— Когда я попала на «Уралхиммаш», то была в шоке. Такое большое предприятие, такие мощности! Ранее я работала на предприятиях поменьше. На последнем месте я провела шесть лет и уже все знала. Стало скучно. А здесь такого не бывает.
Во-первых, я никогда не работала на толстостенных аппаратах — с этим познакомилась уже на «Уралхиммаше». Я не представляла, что такое флюсовая, многопроходная сварка. Также здесь я впервые столкнулась с рентген-контролем сварочных швов и жесткими требованиями к выполнению работ. Необычно, интересно. Есть чему и у кого поучиться. Хотя я учусь и дома, когда смотрю видео на Youtube про сварку.
Меня цепляет не все. Я смотрела про художественную сварку [мы спросили, почему Елена не взялась за что-то более изящное, чем аппараты — прим. ЕТВ], но это кропотливо. Нужна большая усидчивость. И каждый день одно и то же, одно и то же. А на «Уралхиммаше» нет. Сегодня одна деталь, завтра другая. Идентичных заказов не бывает. Кроме того, в художественной сварке, как правило, используют только аргон [аргонодуговая сварка — прим. ЕТВ], а на заводе — и дуговую, аппаратную, флюсовую, газовую…
Я еще только учусь у опытных сварщиков и не планирую останавливаться на достигнутом, тем более, что «Уралхиммаш» дает большие возможности. В их числе повышение квалификации за счет предприятия. Пока у меня нет аттестации, бригадир не подпустит к сложным работам. Я не попала на обучение осенью, потому что на него отправляют сотрудников, которые работают на заводе минимум полгода. Занятия проводят несколько раз в год, когда набирают группу желающих. Надеюсь, попаду на обучение и аттестацию весной или следующей осенью.
Когда я устроилась на работу, то узнала и про социальные гарантии. Оказывается, я могу получить бесплатные путевки в лагерь для детей. В общем, плюсов на «Уралхиммаше» гораздо больше, чем на небольшом предприятии.
Напомню, что в послевоенные годы женщины часто выполняли тяжелую физическую работу, ведь не хватало мужских рук. Те, кто помнит это время, не удивляются, когда видят девушку-сварщицу. Люди помоложе не помнят советскую жизнь, поэтому изумляются. А между тем, работа сварщика действительно интересная и необычная. Я точно знаю, что сварщики всегда востребованы и без работы не останутся. Это стабильность, которую ценят многие работники, — подытоживает героиня ЕТВ.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ