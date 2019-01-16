Любовь к сварке

Потом я все-таки поступила в университет, но бросила после первой же сессии. Решила, лучше пойти работать, чем просиживать штаны. Если бы я выпустилась из РГППУ, то могла бы преподавать сварку другим, но подумала и поняла, что не мое это. Не представляла, как меня услышат ученики, потому что говорю я тихо, а кричать не могу.

На самом деле я мечтала стать парикмахером, — улыбается Елена. — Но в Полевском этому не учили, а ездить в другой город денег не было. Мама работала на заводе, в 90-е ее сократили, после чего она попала на стройку штукатуром-маляром и тянула троих детей одна. Здесь и речи не могло быть о карьере парикмахера. А потом я стала сварщицей, и мне даже понравилось. Не знаю, как так вышло. Наверное, стечение обстоятельств. Сейчас я стригу своих детей [у Елены дочь 15 лет и два мальчика по десять лет — прим. ЕТВ] и знакомых. Легко научилась по книжкам.