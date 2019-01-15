В рамках исследования студентка НИУ ВШЭ Сусанна Гаспарян штурмовала отделы кадров от лица вымышленной молодой выпускницы академии госслужбы. По первой легенде она была молодой мамой, которой нужны перерывы для кормления грудью (оказывается, такое право гарантируется законодательством). По второй легенде — амбициозной, талантливой, но слегка беременной выпускницей все той же профильной академии. По третьей легенде — без детей, без беременностей, но и без всякого опыта работы. И в четвертом случае — на работу устраивалась взрослая женщина 37 лет. Несложно догадаться, что лишь в последнем варианте соискательнице улыбнулась удача. Во всех остальных случаях — вежливый, а иногда не совсем вежливый отказ.

При этом эксперты отмечают, что все большую роль в государстве начинают играть общественные и религиозные организации, навязывающие женщине роль домохозяйки.

— Вот это «ты же мать» — типичная попытка государства контролировать все и вся. И то, что женская зарплата в среднем на треть меньше, чем мужская, и то, что список запрещенных для женщин специальностей в нашей стране насчитывает порядка 50 позиций, все это откатывает нас назад, в патриархальный консервативный мир, — уверена Галина Михалева.