Екатеринбург другими глазами: «Дороги в России шире, чем в США»
ЕТВ продолжает общаться с иностранцами, которых судьба привела в Екатеринбург. Американский защитник Мэнделл Томас перебрался в баскетбольный «Урал» в начале октября и уже вовсю забивает за свою новую команду: в последней игре Томас набрал 14 очков и сделал 5 подборов. Кстати, недавно мы брали интервью у двух его коллег из стана принципиального соперника «Уралмаша» — Аарона Паркса и Де Шона Парсонса, которых также занесло в Екатеринбург всего несколько месяцев назад.
В беседе с ЕТВ Мэнделл Томас был немногословен и явно скромничал, но все-таки нам удалось разговорить американца — узнали о его отношении к архитектуре Екатеринбурга, международной политике и прогулках по торговым центрам города.
Я родился в Рочестере, в штате Нью-Йорк. Это небольшой город; из него вышло много известных баскетболистов. У меня было обычное детство: учился в школе, проводил время с друзьями, играл в баскетбол, футбол и американский футбол. Вся моя жизнь крутилась вокруг спорта, тем более мой папа был баскетболистом. Я первый раз сыграл в шесть лет. Лет в 14 лет начал профессионально заниматься этим делом.
Я играл в Американской студенческой лиге. Про наш чемпионат говорят, что он силен, и это, действительно, так. Оттуда много игроков в итоге попали в NBA. Было сложно играть в старших классах — игроки мощные, большие, крепкие. Но мне хватало сил, чтобы им противостоять. Сочетать учебу и баскетбол было довольно непросто, особенно сложно приходилось на выездах. Но нам выделяли специальных тьюторов, которые здорово помогали и подтягивали по учебе.
Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
Мой первый баскетбольный опыт в другой стране — игра в Эстонии. Было непросто. Потом я играл в Турции, но всего один месяц: не сыгрались с командой и решили пойти разными дорогами. Зато в Финляндии меня приняли отлично: там я провел хороший сезон, и мы вышли в плей-офф.
Предложение из России поступило в конце сентября 2018 года. Я приехал сюда 2 октября. Это достаточно поздно. В основном я получал предложения в августе, поэтому времени подумать над решением в этот раз особо не было: сразу согласился. А когда приехал — все понравилось. Поскольку это не первая моя поездка, то довольно легко привык к погоде и окружению. Меня удивило, что Екатеринбург оказался очень большим, что город входит в четверку самых крупных в России.
В Екатеринбурге я еще нигде толком не успел побывать, но хотел бы посетить самую высокую точку города — небоскреб «Высоцкий». Ходил по магазинам в «Гринвиче». Пытался говорить с прохожими, спрашивать дорогу, но никто не смог мне ответить — из-за незнания английского. Однажды я гулял по торговому центру с тренером и пытался запомнить дорогу: понял, что из-за языкового барьера мне не смогут помочь.
Фото: пресс-службе БК «Урал»
Русские и американцы похожи менталитетом? Пока я не вижу этого сходства. Возможно, надо, чтобы прошло больше времени… Если сравнивать наши страны, то, конечно, есть много различий. Ну, например, у вас на остановках освещение не такое, как в Америке. Здесь более широкие дороги. Здания симпатичные, но старинные. Город более европейский, несмотря на небоскребы. Я бы сказал, что у вас тут некое смешение архитектурных стилей. И не Америка, и не Европа, а что-то свое.
Команда очень дружелюбная, все помогают. Но и тут возникла языковая проблема, которая сильно сказывается на работе. Такое впервые в моей спортивной карьере. Пытаюсь как могу, чтобы партнеры понимали меня, а я — их. Выучил некоторые баскетбольные термины на русском — например, «смена».
Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
Моя цель на сезон — помочь выйти команде в плей-офф. А когда мы это сделаем — дальше всякое может случиться. Не хочу заглядывать далеко в будущее, просто будем идти шаг за шагом.
Я играл в уральском дерби против »Уралмаша», которое мы проиграли. Не почувствовал какой-то особой атмосферы дерби, для меня это была рядовая игра. Может быть, для ребят, которые тут давно и знают обстановку, это как-то ощущалось, но для меня нет.
Иногда мне бывает скучно в Екатеринбурге, но я привык к этому. Связываюсь по интернету с семьей и друзьями — уже лучше. Игроки по команде не дают скучать, помогают чувствовать себя здесь в своей тарелке. Я приглашал родителей в Екатеринбург, но у них вряд ли получится выбраться: долго лететь, да и своя работа есть. В свободное время я просто отдыхаю в своей комнате, смотрю американские ТВ-шоу.
Фото: пресс-служба БК «Урал»
Я проводил мастер-класс по английскому языку в одной из екатеринбургских школ. Это было интересно. Уже делал что-то подобное в других странах. Ребята задавали типичные вопросы — чем мне нравится город и так далее. Я бы с радостью съездил и повторил этот опыт еще раз.