Екатеринбург другими глазами: «Дороги в России шире, чем в США»

Я родился в Рочестере, в штате Нью-Йорк. Это небольшой город; из него вышло много известных баскетболистов. У меня было обычное детство: учился в школе, проводил время с друзьями, играл в баскетбол, футбол и американский футбол. Вся моя жизнь крутилась вокруг спорта, тем более мой папа был баскетболистом. Я первый раз сыграл в шесть лет. Лет в 14 лет начал профессионально заниматься этим делом.

Я играл в Американской студенческой лиге. Про наш чемпионат говорят, что он силен, и это, действительно, так. Оттуда много игроков в итоге попали в NBA. Было сложно играть в старших классах — игроки мощные, большие, крепкие. Но мне хватало сил, чтобы им противостоять. Сочетать учебу и баскетбол было довольно непросто, особенно сложно приходилось на выездах. Но нам выделяли специальных тьюторов, которые здорово помогали и подтягивали по учебе.