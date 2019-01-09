Спасатели. Хрупкая жизнь Мальчика-с-пальчика

— Но это не значит, что малыш днем и ночью лежит в кювезе. Очень важно, чтобы он как можно раньше начал контактировать с родителями, которые должны учиться понимать ребенка и помогать ему, — уточняет Константин Владимирович. — В родительской заботе дети нуждаются не меньше, чем в лечении. Поэтому мы свободно пускаем мам и пап в отделение для того, чтобы они могли не только посмотреть на новорожденного, но и поучаствовать в кормлении, купании, уходе.

Очень полезен метод «кенгуру», когда мама или папа садятся в кресло, а ребенка кладут им на грудь, буквально кожа к коже. При таком контакте у самых тяжелых детей улучшается дыхание и сердечная деятельность. Налаживается и психологическая связь между родителем и ребенком. Еще в процессе контакта кожа малыша заселяется нормальной семейной микрофлорой, а не агрессивной больничной. Это помогает избежать развития инфекций в больнице. По той же причине мы не заставляем посетителей ходить в специальной одежде. Стерильность для гостей заключается только в обработке рук.

Мы заходим в одну из палат. Вокруг — датчики с кучей проводов, которые тянутся к одной большой капсуле с крохотным чудом. Сбоку приклеена записка «Злата. 21.11.18. 740 г».

Анастасия Подосенина , мама Дюймовочки, рассказывает нам о состоянии малышки: «Мы родились 21 ноября с весом 650 граммов и 30 сантиметров в длину. Пять дней я находилась в роддоме. Врачи пытались сохранить беременность, но произошла отслойка плаценты [временный орган, который позволяет плоду получать необходимые вещества от матери — прим. ЕТВ]. Злата родилась на 24,5 недели, хотя срок был на 9 марта. Поэтому всю зиму я проведу в больнице. Не факт, что в реанимации, хотя врачи пока никаких прогнозов не дают. Сама я вижу, что динамика неплохая. Мы набрали до 740 граммов [данные на 14 декабря 2018 года — прим. ЕТВ]».