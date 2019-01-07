Пожиратель истории

Это одна часть ответа на вопрос, зачем мы занимаемся играми. Так сказать, во-первых. Но есть и во-вторых. Игры — это путь к реальному человеку, который есть здесь и сейчас. И чтобы он пришел в музей, на ту же выставку «Кто такой Толебок» и увидел уникальные бронзовые барельефы, нужно его заинтересовать. Я прекрасно понимаю: большая часть людей не интересуется историей Екатеринбурга. Это нормально. Это их право. А вот настольные игры как направление, как жанр интересны большему числу людей, чем история. В этом и состоит идея — через механику «настолок» рассказать людям, что такое Музей истории Екатеринбурга, чем мы вообще занимаемся и почему к нам стоит заглянуть. Это шаг навстречу аудитории, который мы должны сделать.

Но, конечно, не нужно увлекаться элементами шоу. Нельзя, чтобы они стали основой деятельности. Иначе все превратится в балаган, который, безусловно, будет популярен у публики. Но тогда музей перестанет быть музеем.

— Что же такое — музей? Цитирую «Википедию»: это «учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры». Все так?



— Мне более близка расширенная трактовка понятия «музей». Просто потому, что старое значение мало что дает. Музей в классическом понимании — это целиком искусственное образование. Не случайно в XIX веке музеи обвиняли в убийстве жизни. Я даже сейчас не о кунсткамерах говорю. Возьмем просто коллекцию фарфора. Эти чашки и блюдца живут в определенном временном контексте. А выставленные в шкафах, эти артефакты далеки от жизни.

Мне же в музее важна жизнь, основа которой не только и не столько любопытство профи, человека в теме, который говорит «м-м-м… как интересно», а эмоциональная сопричастность каждого зрителя. В идеале, музей должен давать возможность посетителю узнать что-то новое не только о городе, но и о самом себе как о горожанине.

Поэтому мы используем не только форматы выставки, но и другие способы предоставления информации. Театр, например. Это позволяет донести массивы исторических документов, которые невозможно выставить на всеобщее обозрение. Поэтому тему политических репрессий мы подали через иммерсивнный спектакль «Дело № 39496», которые провели прямо на площадях Мемориала на 12-м километре Московского тракта.

Или взять записи воспоминаний. У музея богатый фонд аудио- и видеоконтента. И он постоянно пополняется. И это ведь не музейный экспонат в классическом понимании. Не объект. Не предмет. Но — история. И для ее подачи нужны совсем иные форматы. Это можно подавать, например, через какое-то действие, активность. Через ту же экскурсию, ведь просто сидеть в зале и слушать — тяжело для неподготовленного человека.