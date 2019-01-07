Попрошу без рук

Уральский шахматист, вызвавший на поединок гроссмейстера Сергея Карякина, 29-летний парень из Первоуральска, а еще инвалид с диагнозом ДЦП, который может управлять лишь головой и шеей. Это все про одного человека — Колю Грудинкина.

Больше десяти лет Коля печатал языком — обычную клавиатуру его папа оснастил дополнительными крепежами и подставкой. Родители уверяют: печатал Коля быстрей, чем некоторые люди руками. По книжкам он научился играть в шахматы и с утра до ночи сидел в шахматном интернет-клубе. Никто из его участников и не подозревал, что Коля чем-то отличается от них, и уж конечно не мог и подумать, насколько.

В канун прошлого Нового года Коля загадал два желания: сыграть с Карякиным и управлять компьютером силой мысли — мечты, как может показаться со стороны, в равной степени неисполнимые. Но на носу снова Новый год, и обе мечты сбылись.