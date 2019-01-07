Попрошу без рук
Уральский шахматист, вызвавший на поединок гроссмейстера Сергея Карякина, 29-летний парень из Первоуральска, а еще инвалид с диагнозом ДЦП, который может управлять лишь головой и шеей. Это все про одного человека — Колю Грудинкина.
Больше десяти лет Коля печатал языком — обычную клавиатуру его папа оснастил дополнительными крепежами и подставкой. Родители уверяют: печатал Коля быстрей, чем некоторые люди руками. По книжкам он научился играть в шахматы и с утра до ночи сидел в шахматном интернет-клубе. Никто из его участников и не подозревал, что Коля чем-то отличается от них, и уж конечно не мог и подумать, насколько.
В канун прошлого Нового года Коля загадал два желания: сыграть с Карякиным и управлять компьютером силой мысли — мечты, как может показаться со стороны, в равной степени неисполнимые. Но на носу снова Новый год, и обе мечты сбылись.
Мама Коли, Нина Михайловна, рассказывает эту историю, прерывая ее тяжелыми паузами. Она объясняет, что причиной заболевания стала родовая травма. При этом у Коли есть брат, и родились они в один день. Он совершенно здоров. Детей выписали из роддома с одинаковым, слово в слово, анамнезом. А диагноз детский церебральный паралич Николаю поставили только в восемь месяцев, когда младший братик сел, а он нет. Когда стало понятно, что у мальчика ДЦП, родители поехали по больницам, но что-то кардинально исправить было уже нельзя.
«Читать научился в пять лет, как и брат, потом пошли оба в школу, только Коля учился на дому. По основной программе он закончил 11 классов, сдал все экзамены», — вспоминает Нина Михайловна.
Она рассказывает, как мальчику делали шесть операций, чтобы «распустить» сведенные мышцы ног, рук и языка. На последней у него отказало сердце. На этих словах она замирает.
Фото: Елизавета Цвит
«Он у нас целеустремленный, необозленный… Иногда даже удивляешься», — со слезами на глазах продолжает Нина Михайловна. Но она ни в коем случае не хочет жалости ни к себе, ни к сыну, промакивает салфеткой глаза и начинает с гордостью рассказывать, как Николай самостоятельно выучился игре в шахматы и играет уже 15 лет. Начинал соревноваться с братом, потом, когда знакомые подарили старенький компьютер, стал играть на нем. У Коли множество медалей и дипломов с турниров, на которых он выступает вместе с папой: Коля объясняет, куда ставить фигуру, а папа ходит.
Евгений Ганеев — екатеринбургский предприниматель, он занимается продажей готового бизнеса. В местной прессе любят рассказывать о его — если можно так выразиться — хобби. Женя ездит в места стихийных бедствий и горячие точки и за свой счет помогает местным жителям: закупает гуманитарную помощь, разгребает завалы, раздает медикаменты.
«Благотворительностью я обычно не занимаюсь, — рассказывает Ганеев, — но на городском портале увидел новость о Николае, где говорилось в двух словах, что парень мечтает сыграть с Карякиным. Меня это зацепило: он не может ни рукой, ни ногой пошевелить, а не унывает, ставит цели и идет к ним. У меня множество знакомых, которые имеют от рождения здоровое тело. Но они постоянно ноют, что у них нет работы, или что работа плохая, или что мало зарабатывают, или что Путин виноват. А Коля всегда в хорошем расположении духа. Это мне в нем нравится. Кстати, у него прекрасное чувство юмора».
Фото: Елизавета Цвит
Сначала Женя связался с менеджером Карякина, а потом, спустя четыре месяца, когда получил согласие на поединок, вышел на родителей Коли и предложил помощь. Но и сам Грудинкин в это время не сидел, сложа руки, а договаривался со своим кумиром напрямую. В мае этого года долгожданная встреча двух шахматистов состоялась по скайпу: была одна ничья и две победы гроссмейстера.
Подружившись с Колей, Ганеев выяснил, что у молодого человека есть еще одна большая мечта — печатать не языком, а глазами. Казалось бы, это что-то из области фантастики. Но, начав изучать рынок, Женя понял, что это уже реально.
Через знакомых Женя вышел на российских программистов, которые сейчас живут в Швейцарии. Уже семь лет они работают над комплексом программ, позволяющих людям со значительными ограничениями подвижности набирать тексты (а значит, общаться в сети) и управлять компьютером, используя доступные им физические действия. Это может быть нажатие на кнопку или педаль, движение глаз или даже любой контролируемый шум. Комплекс объединен под названием EyeComTec.
Идея заняться разработкой такого ПО пришла ребятам после просмотра фильма «Скафандр и бабочка». В нем рассказывается история редактора журнала Elle France Жана-Доминика Боби, которого парализовало после сильнейшего инсульта, и у него функционировал только левый глаз.
«Проанализировав рынок программного обеспечения и устройств для парализованных людей, мы определили две основные проблемы: первая — на сегодняшний день такие решения стоит дорого. Люди с ограниченной мобильностью и их семьи, как правило, не могут позволить себе их купить. Вторая проблема заключается в том, что подавляющее большинство подобных решений являются аппаратными, значит, здесь и сейчас их не приобрести и не применить. Даже в крупных городах сложно найти подобные устройства в свободной продаже, а почтовая доставка при заказе с сайта разработчика или дистрибьютера может затянуться на недели», — рассказывают в EyeComTec.
Поэтому ребята решили сконцентрироваться на полностью программных технологиях, чтобы они были доступны моментально и в любой точке мира. Чаще всего, для их использования необходим лишь компьютер или ноутбук со встроенной камерой.
В некоторых случаях, действительно, достаточно только ПК с камерой. Но в Колином случае оказалось, что необходимы дополнительные устройства. Евгений Ганеев стал искать их и нашел. Так, летом у Коли появилось два гаджета, позволяющих управлять компьютером на расстоянии: очки, которые заменяют клавиатуру и реагируют на движение глаз, и шлем с двумя камерами, который используется вместо мыши и реагирует на движения головы. Шлем Женя купил в обычном спортивном магазине и оснастил камерой и гарнитурой GoPro, одну деталь для крепления его дочка напечатала на 3D принтере. Очки заказали в США (но произведены они китайцами). «Китайцы молодцы, они теперь нас одолевают: берите еще, вот вам дилерская скидка», — смеется Ганеев.
Еще в 2015 году это казалось фантастикой, но в 2016 году появились такие изобретения, и вот они у Николая, говорит Евгений. Работают эти приспособления по программе, написанной нашими программистами из Швейцарии. Причем изначально их виртуальная клавиатура не имела русской раскладки, а специально для Коли они сделали ее бесплатно.
Коле больше нравится использовать очки, они оказались более удобными. С помощью них он печатает со скоростью три буквы в секунду, но впоследствии будет еще быстрее. «Ко всему надо привыкать, — объясняет Женя. — Когда мы садимся первый раз за руль, мы думаем: „Да ну, на фиг, такое счастье, лучше уж пешком“. Так же и тут: надо учиться концентрировать взгляд на одной точке. Представьте, что у вас один палец, и вы печатаете только им — станет примерно понятно, как это работает: на мониторе появляется клавиатура, а вы глазами должны остановиться на нужной букве и зажать специальный маленький рычажок зубами или моргнуть».
Во сколько это обошлось, Ганеев не говорит, но делает ремарку: если есть люди с похожими проблемами, он готов поделиться всей информацией. Сам он в декабре заказал еще пару очков, одни из них отправятся к жителю Тагила. Сейчас же он думает, можно ли вернуть Грудинкину возможность управлять руками, а Коля загадывает новое желание: найти работу, а еще — вдохновлять людей своим простым примером.