По жизни с оркестром

— Ваши зрители… Те, кто приходит на концерты в нашу филармонию. Они изменились за время вашей работы в Екатеринбурге?



— Люди не становятся моложе. И мне очень горько, что некоторые наши слушатели, которых я помню, с которыми много общался, ушли из жизни. Это знатоки, настоящие ценители музыки. В филармонии ведь создается определенная среда — мы заинтересованы, чтобы был постоянный костяк, чтобы люди были вовлечены в нашу жизнь.

Есть те, кто идет по улице и практически случайно покупает билет. Есть те, кто ходит на громкие имена. И те, кто ходит на все концерты. Это самое ценное, что у нас есть. И нам удалось сохранить наших зрителей в большей степени, нежели в столицах.

— Что для вас значит выступать в своем зале?

— Это особое чувство. Ты понимаешь, что публика знает тебя и оркестр. И, как это ни парадоксально звучит — ответственность больше. У нас было очень много памятных концертов. И замечательных солистов. И удачи, и неудачи. Это все остается с тобой.

В принципе, дирижеры редко бывают довольны тем, что происходит, на сто процентов. Это же коллективный процесс. Может не получится у солиста… Где-то ты сам накосячил — такое тоже бывает. И если за сезон набирается один-два концерта, которыми ты по-настоящему доволен, это уже удача.

— Вы дружите с музыкантами оркестра?

— Я очень тепло отношусь к музыкантам оркестра. Но как и в любом коллективе (а у нас оркестр — это сто человек), ты не можешь любить всех. Есть люди, которые тебе более симпатичны. Есть те, которым не очень симпатичен ты. Это нормально.

Я уважаю труд музыканта. И их судьбу, если можно так сказать. Потому что профессия артиста оркестра тяжела и неблагодарна. Я прекрасно знаю нагрузки, которые им выпадают. И ответственность. Но… я должен быть немножко отстраненным. Поэтому близких друзей среди музыкантов у меня нет. Но отношения у нас очень человечные и теплые.