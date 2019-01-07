Любовь и «химия»

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Антон считал , что самой сложной проверкой на прочность станет иринина стажировка в Израиле — после института ее позвали на восемь месяцев учиться и практиковаться в технике motion design ( делать заставки и оформление для видеоконтента).





А потом началась война. Обычная война , к которой в Израиле относятся как к совершенно будничному хроническому диагнозу. Антон никогда так сильно не следил за международной политикой и заграничными новостями , как осенью 2017. Но « рвануло» совсем в другом месте. Примерно в середине ноября Ирина обнаружила шишку над правой ключицей. Воспалился лимфоузел. На самом деле тревожные симптомы появились еще за месяц до этого — усталость , кашель , ночной пот , одышка , зуд — но « чужая страна , чужая медицина , лучше я сама». Одним словом , Ирина тянула до последнего. Но когда нащупала шишку — испугалась и вызвала врача.



, — вспоминает Ирина.