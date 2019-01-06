Накликали еду

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« Это человек , который после боя курантов первым переступает порог вашего дома, — рассказывает героиня. — Грузины хитрят и приглашают заведомо проверенного человека , успешного и позитивного. Потому что по легенде , именно его нога и сделает ваш будущий год счастливым или же несчастливым. Меквле приходит в дом с корзинкой , где могут лежать самые разные вещи — зернышки кукурузы , рис , сладости или даже деньги. Он обходит все комнаты дома и посыпает пол каждой содержимым корзины , желая всего самого наилучшего на предстоящий год».





Также в новогоднюю ночь в Грузии принято целую ночь ходить по соседям , угощаться с их стола и выпивать бокал вина , а затем большой компанией идти во двор , где можно веселиться до утра.



