Мечты о театре мечты

Каждый год на сцене екатеринбургского театра оперы и балета рождаются чудеса. Хочется сказать, что публика привыкла удивляться, но… Каждая премьера заставляет зрителей видеть что-то новое. То Самодуров балетом «Приказ короля» доказывает, что он — «чертов гений». То опера «Греческие пассионы» демонстрирует абсолютно новую трактовку истории Христа. О том, как живет театр, которому каждый год не хватает примерно десяти миллионов и почему это не мешает получать «Золотые маски» ЕТВ рассказывает директор Ural Opera Ballet Андрей Шишкин.

— Главное, чего нам удалось достичь в этом году — это максимальный баланс между оперными и балетными спектаклями.

Меня часто спрашивают что ближе — опера или балет? Я отмалчиваюсь, потому неэтично отдать кому-либо предпочтение. Надо в равной степени уважать труд каждого из цехов. И мы стремимся, чтобы в каждом сезоне были премьеры двух опер и двух балетов. И в каждом жанре некий лидер. В опере в 2018 году — это «Греческие пассионы». В балете — «Приказ короля».