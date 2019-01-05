Какая радость, эта ваша ледяная глыба!
Маленькие эксперты ЕТВ составили свой рецепт идеальной горки в Екатеринбурге.
У современных детей есть миллион способов занять себя в разгар новогодних каникул, начиная от традиционных кукол и машинок и заканчивая видеоиграми, которые превращают пластиковый контролер в руке ребенка в волшебную палочку. Однако популярностью все еще пользуется любимое развлечение всех советских детей — ледяная горка.
«Горки сделали, чтобы повеселиться и вдохнуть капельку воздуха», — считает восьмилетний Миша. ЕТВ пригласил мальчика и его одноклассницу Майю покататься на горках после уроков, чтобы выяснить, какая из них, по мнению детей, может доставить наибольшую радость. Для больших эмоций мы снарядили экспертов ледянками. «Картонка — это самая древняя ледянка, но зато ее не нужно оплачивать», — замечает Миша. Мы же для красоты и скорости решили взять ледянки, которые в народе называют просто «тазиками».
Маловата будет
Для начала мы отправились в ЦПКиО с целью протестировать там все виды горок. Однако уже у входа нас встретил знак с жутковатыми картинками, на которые в неестественной позе лежали любители тюбинга:
Чтобы не нарушать регламент парка и спасти юных экспертов от столкновения с деревом, мы направились искать горки, которые создавала рука человека. На территории ЦПКиО таких всего четыре: 30-метровая с приставкой «супер», которая на тот момент была закрыта и запрещена для наших восьмилеток, и три маленькие высотой не больше полутора метров.
Эксперты приняли такой вариант без особого энтузиазма и повторили слова бабушки: «Это ведь совсем для лялек, не страшно даже». Хотя через пару минут они уже с огромной охотой показывали всем свои «трюки»: съехать паровозиком, спиной вперед, лежа на животе и на спине. Лед был очень ровным, стык мягким. Оторвать экспертов от этой горки было уже не так то просто.
Шире - лучше
Второй по высоте стала горка у метро «Динамо». Самым большим ее плюсом эксперты назвали ширину. По ней ведь можно было съехать даже втроем. Детям также понравилось, что во время спуска ледянку могло закрутить. Вот это уже настоящий экстрим. Да и по высоте она уже больше устроила: «Хорошо скользит, на такой можно хоть миллион раз прокатиться».
Однако бабушка Миши Галина Ванифатовна нашла в этой горке один минус — она плохо залита. Есть небольшие неровности и ямы. Из плюсов можно назвать хорошие ступеньки и не очень высокие поребрики на самом спуске — ребенок сможет самостоятельно отойти с горки. Особой толкотни не было, ребята сами следили, чтобы путь был свободен. «Если вспоминать детство, то самыми лучшими можно назвать горки, целиком сделанные из снега. Ведь в их строительстве участвуют и дети и взрослые, сами заливают, сами следят за ними», — рассказала Галина Ванифатовна.
Платно и нельзя делать трюки
По соседству с широкой горкой есть более высокий вариант. Однако на него пускают только с «бубликами». Аренда на 30 минут обойдется в 150 рублей. Три раза скатиться можно за 50 рублей. Однако этот скат давно не радовали тюбингами. Его покрывал густой снежный налет, поэтому особого экстрима опять не получилось. Детям больше понравилось носиться с «бубликами» и раскручивать их за веревку, чем заменять ими ледянку.
Слишком много правил
Титул самой регламентированной горки достается скату у Ельцин Центра. Мы с детьми пришли на место в 9:50, однако скатиться нам не дали — открытие ровно в десять. В это время ступени слишком усердно мели пять ворчливых дворников. Мы терпеливо дождались официального открытия, а во время ожидания почитали правила.
Оказалось, что на этой ледяной красавице нельзя делать практически ничего. Речь даже не о трюках, которые так любят юные эксперты, — на нее просто не пускали детей до 12 лет, если они не уселись на коленках у родителей. А ведь дети тоже бывают разной комплекции. Первый раз мы составили Мише компанию, а потом смогли убедить надзирателей, что ребенок справится сам, а взрослые будут за ним пристально следить. Детям однако такой вариант тоже не очень понравился — горка достаточно узкая, паровозиком ехать неудобно, стык с землей тоже довольно жесткий «можно отбить пятую точку». Да и сами лестницы Мишу утомили довольно быстро, поэтому мы поехали дальше искать идеальную горку.
Размер имеет значение
Пока мы испытывали горки в центре Екатеринбурга, до нас дошел слух о горках на Шарташе. Даже спуск там выходит на само озеро. Здесь есть четыре бесплатные горки разной высоты. Их маленькие эксперты назвали самыми лучшими. Однако, чтобы покататься, ребятам пришлось несколько раз подниматься по ступенькам, но в этот раз им даже понравилось: «Горки — это чуть-чуть спорта. Правильно же говорят — любишь кататься, люби и саночки возить», — решил Миша.
На двух самых высоких горках ребята с большим удовольствием катались паровозиком — чем больше людей — тем веселее. Один раз даже заставили меня присоединиться к этому составу. Причем я испугалась, а им хоть бы что: «Это ведь еще не самая страшная». Однако определенные ограничения при катании на таких высоких горках есть: на табличках написано, что нельзя кататься на лыжах или снегокатах, брать с собой животных и вставать на ноги. Остальные «трюки», кроме движения лицом и спиной вперед, выполнять можно.
Стихийный спуск
Еще один вариант для катания — естественный спуск. Такие стихийные горки мы нашли за «Парк Хаусом». Дети там уже бывали, поэтому рассказали свою классификацию: есть спуск «классика», а есть «экстрим». На первом нет никаких ям, кочек или деревьев, хотя подлететь во время спуска вряд ли получится. Дети здесь катаются на снегокатах, но наши «тазики» тоже оказались вполне приемлемыми. Скорость спуска небольшая, но детям понравилась возможность скатиться всей гурьбой, да и забираться не по скучным ступенькам, а по снежному склону, где можно почувствовать себя скалолазом, оказалось гораздо интереснее.
Нам все же удалось составить рецепт идеальной горки глазами детей. Оказалось, что родители зря волнуются за своих чад — они совершенно точно знают, что делать:
- Средняя высота
- Широкий спуск, чтобы можно было сидеть рядом
- Небольшое количество запретов, чтобы можно было делать »трюки»
- Меньше ступенек
- Возможность подняться по естественному склону
- Отсутствие толкучки
- Мягкий стык
- Бесплатно
- Большая компания, чтобы паровозик получился как можно длиннее
Фото в тексте: Мария Войнакова, ЕТВ
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