Какая радость, эта ваша ледяная глыба!

Чтобы не нарушать регламент парка и спасти юных экспертов от столкновения с деревом , мы направились искать горки , которые создавала рука человека. На территории ЦПКиО таких всего четыре: 30-метровая с приставкой « супер», которая на тот момент была закрыта и запрещена для наших восьмилеток , и три маленькие высотой не больше полутора метров.



