Григорий Иванов: «Иногда хочется все бросить»
Григорий Иванов — пожалуй, главный человек уральского футбола двух последних десятилетий. Президент «Урала» принимал команду в самые непростые времена и, в конце концов, сумел вывести ее на орбиту большого российского футбола. Иванов мечтает об 11 воспитанниках екатеринбургских спортшкол в составе «Урала» и выходе клуба в еврокубки. К слову, в другом его детище — мини-футбольной «Синаре» — играют только свердловчане, а команда в свое время выигрывала главный трофей Европы.
Сложно узнавать что-то новое у человека, который дал неимоверное число интервью. Вроде бы все вопросы уже заданы и все ответы получены. Разговор Григория Иванова с ЕТВ получился ностальгическим и немного сентиментальным. Поговорили обо всем, но по верхам: времени перед Новым годом у главного человека в «Урале» — в обрез.
— Григорий Викторович, о чем мечтали в детстве?
— Хотел стать учителем физкультуры. У меня были хорошие преподаватели, которые влюбили меня в спорт — да так, что на всю жизнь. Понимаешь, когда попадает интересный учитель, то и к его предмету относишься хорошо.
Помню, играли вообще во все: баскетбол, хоккей, футбол… Выиграем в лагере какой-нибудь турнир — уже яркое событие. Детство у меня было счастливое, настоящее.
— А сейчас о чем мечтаете?
— Хочу, чтобы когда-нибудь в форме «Урала» выходили 11 уроженцев Свердловской области. Хочу, чтобы мы стали чемпионами. Ты скажешь, что это далекая и почти неосуществимая цель. Но лет десять назад мы даже и не думали, что в России и Екатеринбурге может пройти чемпионат мира: в голове не укладывалось. Я думаю, все равно «Урал» когда-нибудь взойдет на вершину.
— Как этого добиться? Как взрастить 11 Олегов Шатовых [Олег Шатов — один из самых известных и успешных воспитанников «Урала» — прим. ЕТВ]?
— Одиннадцать Олегов Шатовых нам не нужно, потому что у нас тогда не будет ни вратаря, ни защитников (смеется). Сейчас самое главное, чтобы работали детские школы, а тренеры обожали свою работу и влюбляли в нее ребят, отдаваясь любимому делу на все сто. Только тогда появятся хорошие футболисты, которые будут выигрывать большие трофеи.
— Вам тяжело осознавать, что второго ЧМ-2018 на нашем веку уже не будет?
— Почему бы и нет? В Германии, например, чемпионат был в 1974 году, а потом — в 1996-м. Ничего невозможного нет. У нас огромная страна, богатая ресурсами и людьми. Мы умеем проводить соревнования. Организовали чемпионат мира по футболу, провели две Олимпиады — доказали всему миру, что можем. В 2023 году у нас будет чемпионат мира по волейболу, планируется Универсиада… Так что, может быть, лет через 20-30 мундиаль к нам вернется. Вы-то, молодые, точно доживете. Нам бы дожить!
— 25 декабря распаду СССР исполнилось 27 лет. Вам больше по душе Свердловск или Екатеринбург?
— Конечно, Екатеринбург. Со Свердловым у меня какие-то не очень хорошие ассоциации.
— Я имею ввиду сам дух, эпоху.
— Не сказать, что все было плохо в Советском союзе. Счастливое у меня было детство, повторюсь; ездили в пионерский лагерь, играли на кожаный мяч. У всех были равные возможности. Это сейчас кто-то может позволить себе купить другую, хорошую, дорогую клюшку. А раньше у всех все было одинаково. Много было положительного — в первую очередь, для юношества.
— Считаете ли вы проблемой, что Москва притягивает и забирает лучших?
— Я уже много раз говорил, что Москва — это не Россия. Россияне — это россияне, а москвичи — это москвичи. Не должно быть так, что все в Москве решается, а у людей в регионах — нет таких возможностей. Почему мы должны идти и просить деньги на дороги?
У нас рабочий город. Мы могли бы и сами себе все это заработать. Основные офисы наших крупных компаний и заводов находятся в Москве, налоги платятся в Москве и так далее. Раньше стоял ВИЗ — главное предприятие в Верх-Исетском районе, он поддерживал чистоту. Спортивное общество было, все было. Но сейчас все поменялось.
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
— Екатеринбург — на каком месте в России по значимости после Москвы и Питера? Казань круче?
— Я считаю, что Казань — очень хороший город. Они воспользовались тем, что провели Универсиаду, чемпионат мира по плаванию, по футболу, отметили свой 1000-летний юбилей. Выделялись огромные деньги. И потом, Татарстан — это все-таки республика, особый статус. Если они, условно, сделали 40 развязок, то мы с распада СССР — две или три. В Казани нет пробок, например. Очень чистый город.
Екатеринбург — тоже хороший. Мы его любим, ценим и уважаем. Мы здесь выросли и живем. Они [Казань] просто использовали момент. Но еще раз повторю: мы не должны ходить с протянутой рукой и просить деньги. Да, есть дотационные регионы, которым мы все должны как-то помогать. Это наша страна. Но мы должны использовать свои деньги на благо города.
— Что важнее — профессиональный или любительский спорт?
— Их нельзя друг от друга отделять. Не будет профессионального — не будет и любительского. Дети смотрят на кумиров. Если не будет «Урала», ребята не станут в секции ходить. Не будет «Автомобилиста», — не пойдут заниматься хоккеем. Не будет «Уралочки», никто не будет тренироваться в одной из лучших волейбольных школ России. Не на кого будет равняться. Все взаимосвязано.
Конечно, любительский спорт должен развиваться. Я был на чемпионате мира в Бразилии, там на каждой остановке есть турник. Раз отжался, подтянулся — сел и поехал по делам. У нас тоже начали такое делать. Спорт обязательно должен быть для здоровья.
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
— Вы уже 15 лет президент «Урала», верно?
— В марте будет 16. Думаю, доживем (смеется).
— Екатеринбургский футбол в 2003-м и 2018-м — небо и земля?
— Конечно, все поменялось. Я пришел в 2003 году, в марте команда вышла в первый дивизион: формы нет, тренироваться негде. Все было по-другому. Сейчас, слава Богу, благодаря всем, в том числе всем губернаторам Свердловской области, уровень существенно вырос. Они все [губернаторы] относились к спорту и, в частности, футболу очень хорошо — помогали, поддерживали. Благодаря ТМК, которая еще вставая на ноги, стала поддерживать футбол — маленький и большой, МФК «Синара»и ФК «Урал» стали такими, какие они есть сейчас. Дмитрию Александровичу Пумпянскому [президент ТМК — прим. ЕТВ] — большое спасибо за то, что не бросил в трудный момент, в 2003 году.
Можно поблагодарить людей, которые поддерживали футбольный клуб «Уралмаш», то есть во времена до «Урала». Я очень благодарен и Александру Алексеевичу Хабарову, и Сергею Воробьеву. Там ведь тоже была непростая история. Ребята как могли свои деньги вкладывали. Были времена, не было денег на стоянку для клубного автобуса. Когда команда вышла в первую лигу, ребята посчитали, что не хватит своих денег. Они пришли и честно сказали, что не могут спонсировать клуб. Но они держали этот клуб. И мы не забываем тех, кто долгие годы сохранял футбол в Свердловской области.
— У вас не возникало желания: взять все — да и бросить?
— Периодически возникает, конечно, такое желание. Когда что-то не получается, команда плохо играет, набирает мало очков — думаешь: «Ну, сколько можно уже, когда же это закончится?»
Но это мое любимое дело. Ведь что такое счастье? Это когда ты с удовольствием идешь на работу. И у меня как раз такая история. Я люблю свою команду, люблю футбол.
(Тут раздается звонок. Григория Викторовича тепло поздравляют с наступающими праздниками)
Вот, звонит Семен Николаевич Андреев, с которым мы начинали развивать мини-футбол в России, сейчас он почетный президент Ассоциации мини-футбола России. Шутками начинался футбол, а вот до чего доросло… Два раза были чемпионами страны, стараемся играть только своими ребятами, воспитанниками [Иванов говорит о мини-футбольной «Синаре» — прим. ЕТВ]. Хочу, чтобы в «Урале» было так же.
— В мини-футболе сейчас непростая ситуация. Даже ведущие команды банкротятся.
— ЧМ-2018 показал и доказал, что футбол должен жить. Куда ни посмотри — все равно бегают и гоняют мяч. После чемпионата был такой наплыв… Родители активно отдают своих детей в школы.
Понимаешь, в большом футболе тоже уходят команды. Многие сами загнали себя в такую ситуацию [банкротства], делают непомерно высокие зарплаты. Наш [мини-футбольный] флагман «Дина» на протяжении многих лет был чемпионом России — и обанкротился, потому что так и было: делали завышенную зарплату, непонятно, за что платили, не вкладывали в детский спорт, у них не было подушки безопасности. А надо воспитывать своих детей.
— С воспитанниками все понятно. А можете назвать самый крупный трансфер, который когда-либо срывался у «Урала»?
— Много их было. Это же такое дело: вроде все договорились, но кто-то дает больше — развернулись и уехали. Конечно, нам хочется взять хороших футболистов за небольшие деньги, но так не получается. Я считаю, что у нас хорошая команда. Мы и по деньгам нормально платим, но и не завышаем зарплаты.
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
— У вас есть девиз, с которым вы идете по жизни?
— Стараться говорить правду людям. Никого не обманывать. Все, кто меня знают, подтвердят, что я никого не обманываю. Если сказал человеку, что он будет получать такую зарплату — так и будет.
В 2008 году было очень тяжело, кризис… И мы три месяца не могли выплатить деньги, объясняли ребятам ситуацию, и они доверились. Все, кроме троих: они подали заявления в палату по разрешению споров. Мы все выплатили, конечно. Но осадок остался. И с этими футболистами как-то не общаемся. А вообще, со всеми, с кем расстаемся, остаются хорошие отношения.
— Какое качество в людях не приемлете?
— Вранье, подлость. Люди, которые в глаза улыбаются, а за спиной… Лицемерие.
— Чем занимаетесь, когда выпадает свободное время?
— Да его как-то вообще нет. С утра перед работой стараюсь играть в большой теннис. В футбол могу поиграть.
Фильмы? Смотрю — наши российские. Люблю старые советские комедии. Смотришь на актерскую школу, которая была тогда и сейчас: небо и земля. Сейчас тоже много хороших актеров, но все равно уже не то.
В детстве и юношестве был дефицит в книгах. Перечитывал всего Дюма, «Трех мушкетеров». Сейчас читаю специальную литературу, книги тренеров. У Лобановского, моего любимого тренера, понравилось. Читаю много спортивной литературы, автобиографии.
Церемония открытия «Екатеринбург Арены»
— Как обычно встречаете Новый год?
— В кругу семьи, как и все.
— Григорий Викторович, какое у вас настроение?
— Годы все прибавляются, становишься старше-старше. А так не хочется (с горечью смеется). Хотелось бы остаться в юности, но что поделать: это жизнь. Уже такого новогоднего настроения, как в юности, нет.
— Ваше пожелание нашим читателям в Новом году.
— Удачи — во всех делах она должна быть. И здоровья. Чтобы все обязательно были счастливы!
P. S. На прощание Григорий Иванов шутит над свитером пресс-атташе «Урала» Никитой Медведевских, мол, такая мода была в девяностых. Отвечаем, что история циклична. Григорий Викторович улыбается.
Фото на входе: пресс-служба ФК «Урал»