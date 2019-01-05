Григорий Иванов: «Иногда хочется все бросить»

— Вам тяжело осознавать, что второго ЧМ-2018 на нашем веку уже не будет?

— Почему бы и нет? В Германии, например, чемпионат был в 1974 году, а потом — в 1996-м. Ничего невозможного нет. У нас огромная страна, богатая ресурсами и людьми. Мы умеем проводить соревнования. Организовали чемпионат мира по футболу, провели две Олимпиады — доказали всему миру, что можем. В 2023 году у нас будет чемпионат мира по волейболу, планируется Универсиада… Так что, может быть, лет через 20-30 мундиаль к нам вернется. Вы-то, молодые, точно доживете. Нам бы дожить!

— 25 декабря распаду СССР исполнилось 27 лет. Вам больше по душе Свердловск или Екатеринбург?

— Конечно, Екатеринбург. Со Свердловым у меня какие-то не очень хорошие ассоциации.

— Я имею ввиду сам дух, эпоху.

— Не сказать, что все было плохо в Советском союзе. Счастливое у меня было детство, повторюсь; ездили в пионерский лагерь, играли на кожаный мяч. У всех были равные возможности. Это сейчас кто-то может позволить себе купить другую, хорошую, дорогую клюшку. А раньше у всех все было одинаково. Много было положительного — в первую очередь, для юношества.

— Считаете ли вы проблемой, что Москва притягивает и забирает лучших?

— Я уже много раз говорил, что Москва — это не Россия. Россияне — это россияне, а москвичи — это москвичи. Не должно быть так, что все в Москве решается, а у людей в регионах — нет таких возможностей. Почему мы должны идти и просить деньги на дороги?

У нас рабочий город. Мы могли бы и сами себе все это заработать. Основные офисы наших крупных компаний и заводов находятся в Москве, налоги платятся в Москве и так далее. Раньше стоял ВИЗ — главное предприятие в Верх-Исетском районе, он поддерживал чистоту. Спортивное общество было, все было. Но сейчас все поменялось.