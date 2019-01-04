О холоде снежностью. Уральцы признаются в любви к зиме

Средний Урал в очередной раз накрыло крепким морозцем: в маршрутках, соцсетях и на теплых кухнях только и разговоров, что о холоде. ЕТВ поговорил с теми, кто не прочь подставить лицо колючему ветру.
Авторы:Марина Сухогузова

Феномен уральской беспощадной зимы, которая длится девять месяцев в году, уже давно стал региональным мемом: холод, мороз и тьму смягчают только новогодние каникулы и чашка горячего глинтвейна. Для героев нашего материала нет слишком холодной температуры – они не боятся ни климатических сюрпризов, ни соплей и храбро выходят, выбегают и выезжают на холод. И чувствуют себя при этом замечательно.

Федор, студент:

«Жаль, что многие горы закрываются в —25»

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— Все началось с детства, когда мы с дядей поехали на один из первых горнолыжных курортов на Урале – это гора Ежовая. С тех пор уже лет десять стараюсь выбираться по выходным покататься на лыжах, для этого в регионе есть много разных мест. Но все же со временем все приедается, и хочется новых ощущений, новых высот и местностей разной сложности, это толкает на дальние поездки, например, в Абзаково, Банное или вовсе на Шерегеш. 

Проблема в том, что в морозы многие курорты, которые находятся в радиусе 40 километров от Екатеринбурга, прекращают работу, если температура опускается ниже -25 градусов. Если же речь идет о дальних поездках на горы, которые входят в золотую пятерку России, то там уже другой подход: ты приехал отдыхать, и морозы тебя не остановят. Владельцы это понимают, и в ущерб себе и оборудованию не прекращают свою работу даже в -35 градусов.

Владимир, специалист по промышленной безопасности:

«Я воспринимаю мороз как удачу»

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— В детстве единственным развлечением были прогулки на улице. С тех пор мороз я воспринимаю как удачу, ведь есть возможность заняться зимними видами спорта. Мне было все равно -10 или -30, и теперь у меня есть закалка к любым температурным условиям. У морозной погоды есть несколько преимуществ: это отсутствие всякой живности, которая летом донимает, это уменьшение вирусов, которые витают в воздухе, ведь чем холоднее, тем у заразы меньше шансов выжить. Да и людей в холод меньше, а значит на горках и горнолыжных склонах много свободного места для катания.

В 23 года я впервые начал регулярно ездить на велосипеде, но это было сезонное увлечение, до холодов. Как-то раз, катаясь зимой в мороз на лыжах, я подумал, а было бы неплохо сесть и на велосипед. Были интересны новые ощущения. Конечно, в вопросе экипировки я тогда был не очень компетентен, и в чем ездил на лыжах, в том – и на велосипеде. В скором времени катание зимой на велосипеде перешло в привычку, и у меня пропал страх морозов. Уже потом я узнал, что одежда должна быть легкой и многослойной: например, термобелье и непродуваемая ветровка, специальные перчатки, велобахилы на ногах, подшлемник и шлем – вот в чем успех зимнего катания, ну и немножко нужно быть экстремалом. К тому же это очень круто, легко и мягко лететь по мягкому или даже обледеневшему снегу, наблюдать восторженные или, наоборот, недоумевающие взгляды . 

Анастасия, IT-специалист:

«Собака не даст замерзнуть»

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— Люблю холод, потому что можно спокойно погулять с собакой по лесу. Я живу на Уралмаше, и обычно в Парке Победы очень много людей, причем чем теплее, тем страшнее. А хочется пройти в тишине по хрустальному лесу, почувствовать природу, абсолютно переключиться от повседневных дел. На морозе лес выглядит совсем по-другому: очень тихо, величественно. Собака у меня большая и пушистая – породы русский черный терьер, она не мерзнет. Для хозяина в прогулке по морозу главное – тепло одеться. Я, например, обязательно надеваю балаклаву. Животное не даст замерзнуть – прогулки активные, мы много двигаемся. 

Александр Белоусов, политолог:

«Летний бег для слабаков»

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— Зимой я бегаю и купаюсь в проруби. По-моему, многие так живут. Издержки, которые несет с собой зима, – это мороз и темень, из-за которых появляется какая-то вялость. Люди прячутся по квартирам, меньше бывают на улице и постепенно превращаются в овощей. Чтобы такого не происходило, надо себя взбадривать, и мороз – как раз отличное средство для этого. Купание в проруби для этого тоже хорошо подходит, особенно когда рядом баня. Выйти из бани и окунуться – просто великолепно, и чем на улице холодней, тем интересней. 

С бегом другая история. Я вообще-то бегаю в Зеленой роще и считаю, что летний бег, когда все выходят на дорожку нарядно одетые, – для слабаков. Тяжело только в начале, потом легче. Кроме того, важно одеться не слишком тепло и не слишком холодно, чтобы не замерзнуть, пока идешь до места пробежки, и не вспотеть потом. А фитнес-залы я не люблю. Во-первых, непонятно, каким воздухом там дышишь. Да и не факт, что все пришли здоровые, подхватить грипп в таких местах гораздо проще, чем где-то еще. Во-вторых, по большому счету, фитнес-залы – это сборище нарциссов. Все смотрят на тебя, на других... Когда мужчина в раздевалке начинает разглядывать себя в зеркале, меня это просто убивает. Мне гораздо больше нравится мое собственное общество и бег на свежем воздухе. 

Александр Лапчев, музыкант:

«Холод переполняет внутренним счастьем»

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— Любовь к холоду во мне подобна любви к экстриму. Когда внутри тебя есть энергия, ты стремишься погрузить себя в более опасные условия. Это своего рода вызов внутреннему засидевшемуся в уюте и тепле человеку. Тогда он в образе ковша с ледяной водой по утру начинает будить тебя и заставляет снова бежать, совершать свои сумасшедшие поступки, решать новые задачи. Или холод в образе километровых полей из лесов, гор и рек, в котором ты шаг за шагом приближаешься к новому открытию, достаешь из себя первооткрывателя и доказываешь, в первую очередь себе, что ты еще способен на нечто большее, чем думал. Или холод в образе солнечного морозного дня. Слайд из какого-то счастливого детства, где вокруг тебя искрится снег. Тебя переполняет внутреннее счастье и детское спокойствие, что все будет круто, и ты бежишь по этому белоснежному и бесконечному полю, с розовыми от мороза щеками, а под тобой хрустит снег. А рядом с тобой близкие и родные тебе люди. 

Если есть энергия, ты принимаешь холод в любом его образе и заряжаешься, так мы запрограммированы с детства. Но если в тебе нет энергии, или она стремительно угасает, то холод становится для тебя опаснее и может убить. На морозе все занятия приобретают совершенной иной шарм. Начиная от валяния снеговика и заканчивая прыжками на сноуборде или фрирайде сквозь лесную трассу. Все это на морозе превращается в игру с повышенным уровнем сложности. И если ты побеждаешь, то получаешь намного больше внутреннего удовлетворения. У меня из любимых занятий: сноуборд, прыжки в прорубь, купания в горной реке и конструирование из снега разных защитных сооружений с кучей проходов и укреплений, а затем закидывание друг друга снежками. 

Александр Сажин, председатель базы моржей «Белый медведь»:

«Холодная вода — проводник вселенной»

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— В первый раз я попробовал искупаться в проруби 20 лет назад. Понравилось. Теперь даже летом я набираю в каркасный бассейн воду со скважины, чтобы получить холодовую нагрузку. Клуб «Белый медведь» был основан 50 лет назад профсоюзом Уралмашзавода. По просьбе группы желающих построили домик, дали инструменты. Моржи тренировались там в водоеме вечерами и в выходные. И сейчас мы собираемся и плаваем по 2-3 раза в неделю.

В другие дни я тоже стараюсь закаляться — принимаю холодный душ. Еще можно получать сухой закал с помощью прогулки по лесу или пробежки раздетым. Можно даже на балконе делать гимнастические упражнения, главное надеть шапку, носки и рукавицы, чтобы конечности не замерзали. И занимайся хоть целый час. Это простой рецепт омоложения кожи, который немцы давно проводят в салонах. Мне же просто нравится закаляться, это дает энергию и выносливость. Не зря говорят: «холодная вода — проводник вселенной».

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