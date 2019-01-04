О холоде снежностью. Уральцы признаются в любви к зиме
Феномен уральской беспощадной зимы, которая длится девять месяцев в году, уже давно стал региональным мемом: холод, мороз и тьму смягчают только новогодние каникулы и чашка горячего глинтвейна. Для героев нашего материала нет слишком холодной температуры – они не боятся ни климатических сюрпризов, ни соплей и храбро выходят, выбегают и выезжают на холод. И чувствуют себя при этом замечательно.
Федор, студент:
«Жаль, что многие горы закрываются в —25»
Владимир, специалист по промышленной безопасности:
«Я воспринимаю мороз как удачу»
Анастасия, IT-специалист:
«Собака не даст замерзнуть»
— Люблю холод, потому что можно спокойно погулять с собакой по лесу. Я живу на Уралмаше, и обычно в Парке Победы очень много людей, причем чем теплее, тем страшнее. А хочется пройти в тишине по хрустальному лесу, почувствовать природу, абсолютно переключиться от повседневных дел. На морозе лес выглядит совсем по-другому: очень тихо, величественно. Собака у меня большая и пушистая – породы русский черный терьер, она не мерзнет. Для хозяина в прогулке по морозу главное – тепло одеться. Я, например, обязательно надеваю балаклаву. Животное не даст замерзнуть – прогулки активные, мы много двигаемся.
Александр Белоусов, политолог:
«Летний бег для слабаков»
Александр Лапчев, музыкант:
«Холод переполняет внутренним счастьем»
Александр Сажин, председатель базы моржей «Белый медведь»:
«Холодная вода — проводник вселенной»