О холоде снежностью. Уральцы признаются в любви к зиме

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В 23 года я впервые начал регулярно ездить на велосипеде , но это было сезонное увлечение , до холодов. Как-то раз , катаясь зимой в мороз на лыжах , я подумал , а было бы неплохо сесть и на велосипед. Были интересны новые ощущения. Конечно , в вопросе экипировки я тогда был не очень компетентен , и в чем ездил на лыжах , в том – и на велосипеде. В скором времени катание зимой на велосипеде перешло в привычку , и у меня пропал страх морозов. Уже потом я узнал , что одежда должна быть легкой и многослойной: например , термобелье и непродуваемая ветровка , специальные перчатки , велобахилы на ногах , подшлемник и шлем – вот в чем успех зимнего катания , ну и немножко нужно быть экстремалом. К тому же это очень круто , легко и мягко лететь по мягкому или даже обледеневшему снегу , наблюдать восторженные или , наоборот , недоумевающие взгляды .

— В детстве единственным развлечением были прогулки на улице. С тех пор мороз я воспринимаю как удачуведь есть возможность заняться зимними видами спорта. Мне было все равно -10 или -30и теперь у меня есть закалка к любым температурным условиям. У морозной погоды есть несколько преимуществ: это отсутствие всякой живностикоторая летом донимаетэто уменьшение вирусовкоторые витают в воздухеведь чем холоднеетем у заразы меньше шансов выжить. Да и людей в холод меньшеа значит на горках и горнолыжных склонах много свободного места для катания.