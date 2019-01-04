Надежда Екатеринбурга

— Благодаткова нам рассказывала, что мост нельзя построить по программе «Формирование комфортной городской среды». Потом, правда, она сказала, что следующим этапом мы его запроектируем, но мост по-прежнему под вопросом.

А я считаю, что можно было по этой программе получить деньги на мост. Есть огромное количество проектных нюансов, и если для обеспечения комфортности нужна связность, то почему бы не доказывать, не добираться до министерства, до Путина и объяснять, что нам нужен мост. Почему нельзя доказать? Там нет такого слова в программе, что на мосты денег не даем. Может, на мост как на улично-дорожную сеть денег и не дают, а если он обеспечивает связность набережной, то почему нет? Я не понимаю.

— С юридической точки зрения это можно было провернуть?

Я думаю, что если бы они попытались… А они ведь не пытались. Мы с одним коллегой постоянно спорим. Он говорит: я не буду это делать, потому что я знаю, что получу отрицательный ответ. А я ему отвечаю: а ты пытался? Мне кажется, у Тамары Сайдалиевны так же — зачем я буду пытаться, если я получу отрицательный ответ. Может, у меня конечно пока только глаза горят, а у Тамары Сайдалиевны длинный послужной список, и ей уже не до экспериментов.

Мы с ней в очередной раз поспорили по поводу парков, и она мне прямым текстом сказала — у нас есть парк в концессии. Прекрасный пример. Идеальная концессия! Вот, говорит, РЖД взяла кусочек участка у Управления дороги, отгрохала там парк, новый, с деревьями, с фонтаном. Еще 18 лет будет им управлять, убирать. Она так смотрит: ну что, съели? Вот, приходите, пожалуйста, открытый парк, он в публичной доступности, без заборов, 18 лет его РЖД прибирает. Идеальный инвестор! Нам бы таких инвесторов.

— И главное, ничего от города не просит.