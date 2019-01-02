Откровения Ройзмана

— Что же позволило вам выиграть выборы мэра Екатеринбурга в 2013 году?

— Во-первых, я настоящий. У меня нет хозяев, я здесь родился и вырос. Второе: у меня серьезный бэкграунд, я много сделал для этого города. Но самое главное другое — у меня не было никаких СМИ. Там была полная блокада и негатив, но я провел больше 300 встреч во дворах. На каждой встрече я видел людей, с которыми я учился вместе в школе, в университете, тренировался или кому когда-то помог. Поэтому все поняли, что я свой и мне можно доверять. За счет людей выбрался.

— После вашей отставки звучала такая фраза, что прямые выборы отменили, чтобы не дать вам переизбраться снова.

— Это не я сказал. Это известная история: в 2014 году были приняты поправки после того, как я выиграл выборы мэра. Их так и назвали — «поправки Ройзмана». Этими поправками в закон о местном самоуправлении внесли инновацию, что формат выборов в столичном городе определяет губернатор. Было совершенно понятно, что региональные власти этим воспользуются.