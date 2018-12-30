Путь архитектора: из жрецов — в чиновники
Эпоха Зимы — так архитектор и основатель издательства TATLIN Эдуард Кубенский называет время, в котором мы сейчас живем. Когда холодно и снег, что-то новое вырасти просто не может.
Редакция ЕТВ узнала у бывшего участника ныне расформированного градсовета Екатеринбурга, автора книги «Урбанистические сны», что нужно сделать, чтобы изменить облик города к лучшему, правда ли, что архитектура умерла, и почему «Пассаж» похож на банку тушенки, а не на свежий стейк.
Кадр из фильма The Matrix Revolutions
Фото: ЕТВ
Фото: ЕТВ
Из нынешнего вокзала в этом случае можно было бы сделать музей, наподобие галереи Орсе в Париже, а на том месте, где сейчас железнодорожные пути, запретить что-либо строить. Там нужно разбить парк. Только представьте — широкая зеленая полоса через весь город! Но — без автомобильных дорог, только пути для замечательного футуристического трамвая, который мы все видели на «Иннопроме».
При всей фантастичности это вполне реальный проект. В свое время я озвучивал идею Сергею Мямину, когда он еще был замглавы Екатеринбурга по капитальному строительству и землепользованию. И Сергей сказал: «Эд, послушай, идея хороша. И мы все уже посчитали. Ее реализация будет стоить 40 миллиардов». Тогда у нас вышла дискуссия, много это или мало, и вообще, где найти такие деньги. В итоге пришли к выводу, что дешевые земли вдоль этого зеленого пояса (потому что парка нет, а есть железная дорога), резко вырастут в цене. И это может заинтересовать застройщиков элитного жилья. Ведь дома бизнес-класса в этом случае можно было бы не втыкать между хрущевками, а размещать вдоль границ протянутого через весь город парка.
Фото: ЕТВ
Вообще, у нас в Екатеринбурге огромное количество ресурсов и смыслов, которые можно раскрутить. Но мы этого не замечаем, а смотрим на Лондон и Нью-Йорк. Но у этих мегаполисов (если там жить) такие же проблемы с ЖКХ, благоустройством, архитектурой, что и у нас.
— А что сейчас в Екатеринбурге с архитектурой? Были конструктивизм, сталинский ампир, модернизм. Сейчас какой стиль?
— Мне кажется, стиль — это мертвая материя. Поэтому скажу иначе. У меня есть теория, по которой мы все сейчас живем в эпоху Зимы.
XX век можно поделить на четыре времени года. И все начинается с весны: братья Люмьер, изобретение кино, Эйзенштейн, супрематизм, конструктивизм, юность мира. Поиск нового смысла, рождение идей, время мечтаний и выбора пути. Взрыв культуры. Процесс набухания почек. Весна, условно, длится до середины 20-х годов. Потом приходит Сталин, и начинается лето. Меняется архитектура, у зданий вырастают колонны, точно свежие побеги. Повсюду богатые колосья. Открывают ВДНХ. Это самая жаркая пора, когда все, что есть — большое: если война — то самая масштабная и кровавая, если бомба, то атомная. И конечно — мечта о космосе и первом полете человека в небо.
В 1952 году лето заканчивается. К власти приходит Хрущев и Осень. Начинается борьба с излишествами в архитектуре. Но природа еще не впала в спячку. Есть в этом времени и плоды, и свое очарование. В архитектуре появляется советский модернизм. Светлый и лаконичный, как деревья на фоне неба, с которых облетела листва. Взгляните на свердловский цирк, на решетку его купола. Очевидно же, что это Осень. Такое не может появиться в эпоху Лета.
А в 1985 году приходит Горбачев и наступает Зима. И если Осень — это время модернизма, то все, что появляется после — это постмодернизм. В эпоху его торжества мы сейчас и живем.
Фото: ЕТВ
Фото: ЕТВ