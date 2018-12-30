Путь архитектора: из жрецов — в чиновники

— Точки притяжения могут и должны быть , в том числе , на окраинах. Тогда эти районы перестанут быть просто « спальниками», а получат стимул к развитию. Был у меня и другой проект , связанный с Шувакишскими болотами. Вы знаете , как они образовались? Сначала было одноименное озеро. А потом поставили конструктивистскую Белую башню. И воду для питания Уралмаша стали выкачивать как раз из Шувакиша. Так получились болота. Там растут , и это удивительно, замечательные орхидеи. Дикие совершенно. И другие цветы.





Я предлагал накрыть часть территории стеклянным куполом. Сделать гигантскую оранжерею , чтобы орхидеи цвели круглый год. Это , кстати , к вопросу о том , то знаковые объекты , улучшающие общественные пространства, совсем не обязательно должны появляться в центре города.



Вообще, у нас в Екатеринбурге огромное количество ресурсов и смыслов, которые можно раскрутить. Но мы этого не замечаем, а смотрим на Лондон и Нью-Йорк. Но у этих мегаполисов (если там жить) такие же проблемы с ЖКХ, благоустройством, архитектурой, что и у нас.

— А что сейчас в Екатеринбурге с архитектурой? Были конструктивизм, сталинский ампир, модернизм. Сейчас какой стиль?



— Мне кажется, стиль — это мертвая материя. Поэтому скажу иначе. У меня есть теория, по которой мы все сейчас живем в эпоху Зимы.



XX век можно поделить на четыре времени года. И все начинается с весны: братья Люмьер, изобретение кино, Эйзенштейн, супрематизм, конструктивизм, юность мира. Поиск нового смысла, рождение идей, время мечтаний и выбора пути. Взрыв культуры. Процесс набухания почек. Весна, условно, длится до середины 20-х годов. Потом приходит Сталин, и начинается лето. Меняется архитектура, у зданий вырастают колонны, точно свежие побеги. Повсюду богатые колосья. Открывают ВДНХ. Это самая жаркая пора, когда все, что есть — большое: если война — то самая масштабная и кровавая, если бомба, то атомная. И конечно — мечта о космосе и первом полете человека в небо.

В 1952 году лето заканчивается. К власти приходит Хрущев и Осень. Начинается борьба с излишествами в архитектуре. Но природа еще не впала в спячку. Есть в этом времени и плоды, и свое очарование. В архитектуре появляется советский модернизм. Светлый и лаконичный, как деревья на фоне неба, с которых облетела листва. Взгляните на свердловский цирк, на решетку его купола. Очевидно же, что это Осень. Такое не может появиться в эпоху Лета.

А в 1985 году приходит Горбачев и наступает Зима. И если Осень — это время модернизма, то все, что появляется после — это постмодернизм. В эпоху его торжества мы сейчас и живем.