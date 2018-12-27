«Давайте представим, что мы с вами наемные работники. Работодатель с нашей зарплаты в один рубль отчисляет НДФЛ. На сегодня в Екатеринбурге остается лишь 16 копеек, а могло бы — 40. Деньги уходят в область, перераспределяются и попадают обратно, но с условиями. Будь норма отчисления в свердловском бюджете другой, мы бы всеми своими деньгами распоряжались самостоятельно и расставляли приоритеты», — сетует депутат гордумы Дмитрий Сергин.



К чести бюджета, скоро в него будет попадать 30% от налога, начисляемого по упрощенной схеме, вместо 16%, установленных ранее. Это позволит увеличить заработок на 1,5 миллиарда.

Последние городские бюджеты формировались в процентном соотношении примерно 50 на 50: половина — собственные доходы, половина — субсидии, субвенции, трансферты (тоже свои, но как бы нет). На 2019 год вторая цифра снизилась, а первая, соответственно, выросла. Вливания в бюджет Екатеринбурга идут не только из области, но и из федерации. А дорожные и благоустроительные работы заранее не планируются, поэтому их число сократилось.

Со следующего года бюджет Екатеринбурга начнет пополняться средствами с акцизов на пиво, которое продают в городе. Деньги выделит Свердловская область по новому единому нормативу отчислений — он составит 50%. Доходы городских бюджетов вырастут почти на шесть миллиардов рублей, екатеринбургский — на 1,5 миллиарда.