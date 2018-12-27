Все казны
В этом году вокруг бюджета Екатеринбурга необычно много разговоров. Дело в том, что новая дума решила повысить зарплаты себе, чиновникам и обновленному мэру Александру Высокинскому — но как-то не пошло.
Этот не самый однозначный информационный повод подстегнул редакцию ЕТВ провести
глубинный анализ объяснить понятным языком, на цифрах и в графике — что же такое бюджет Екатеринбурга. Мы разобрались, на чем город зарабатывает, а на что —
тратит.
Доходы бюджета Екатеринбурга можно поделить на три типа — налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления. С первой статьей все просто: город собирает в казну различные виды налогов с жителей и бизнеса — на товары, прибыль (НДФЛ), имущество, совокупный доход.
Вторая категория тоже понятна: неналоговые сборы — это доходы от имущества,
которое муниципалитеты сдает в аренду. Но на общем фоне они крайне скромны. Более того, с каждым годом сумма снижается, поскольку государство избавляется от имущества. Есть федеральный закон № 159 о выкупе имущества и другие нормативные акты, которые позволяют
это делать.
Гораздо интереснее статья «безвозмездные поступления»: она насчитывает целых 17 миллиардов. Что это такое? Деньги, которые жертвуют миллиардеры и сочувствующие?
Если формально, то речь идет о субсидиях, субвенциях и бюджетных трансфертах. Дело в том, что часть налогов, которая собирается в Екатеринбурге, уходит в область и оттуда возвращается в виде «безвозмездных поступлений». Причем область диктует условия и ставит рамки, как Екатеринбург должен использовать фактически свои деньги. Это называется целевым направлением. Вот такой парадокс.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
«Давайте представим,
что мы с вами наемные работники. Работодатель с нашей зарплаты в один рубль
отчисляет НДФЛ. На сегодня в Екатеринбурге остается лишь 16 копеек, а могло бы
— 40. Деньги уходят в область, перераспределяются и попадают обратно, но с
условиями. Будь норма отчисления в свердловском бюджете другой, мы бы всеми
своими деньгами распоряжались самостоятельно и расставляли приоритеты», — сетует депутат гордумы Дмитрий Сергин.
К чести бюджета, скоро в него будет попадать 30% от налога, начисляемого по упрощенной схеме, вместо 16%, установленных ранее. Это позволит увеличить заработок на 1,5 миллиарда.
Последние городские бюджеты формировались в процентном соотношении примерно 50 на 50: половина — собственные доходы, половина — субсидии, субвенции, трансферты (тоже свои, но как бы нет). На 2019 год вторая цифра снизилась, а первая, соответственно, выросла. Вливания в бюджет Екатеринбурга идут не только из области, но и из федерации. А дорожные и благоустроительные работы заранее не планируются, поэтому их число сократилось.
Со следующего года бюджет Екатеринбурга начнет пополняться средствами с акцизов на пиво, которое продают в городе. Деньги выделит Свердловская область по новому единому нормативу отчислений — он составит 50%. Доходы городских бюджетов вырастут почти на шесть миллиардов рублей, екатеринбургский — на 1,5 миллиарда.
На что тратится Екатеринбург? Самая большая статья — это образование. На учащихся всех возрастов расходуют целых 22 миллиарда, что больше всех остальных расходных статей бюджета вместе взятых. Капиталоемкие затраты (к примеру, строительство школ) идут через другой раздел — национальная экономика. Кстати, Екатеринбург впервые закладывает в бюджет на год возведение пяти новых школ.
Школы живут на десять миллиардов, садики — на семь, дополнительное образование — кружки и секции — на три. Меньше всего денег выделяют на молодежную политику — всего 600 миллионов.
Если с образованием детей бюджет справляется самостоятельно, то в сфере здравоохранения у Екатеринбурга особых полномочий нет. Долгие годы в городе работает одноканальная система финансирования, когда все средства медучреждения получают от ФОМС (фонда обязательного медицинского страхования).
Городской бюджет выделяет на здравоохранение всего 1,5 миллиарда, из которых 200 миллионов — стационарная медпомощь (лечение в больнице), 900 миллионов — амбулаторная (лечение на дому). Но расходы по статье «здравоохранение» в 2019 году все-таки увеличили на 212 миллионов рублей.
Депутат гордумы Дмитрий Сергин рассказывает, что городские траты в структуре доходов больницы составляют от 1 до 5%, и они идут на конкретные программы. «Наши больницы бьются за больного и финансирование. Система устроена так, что лечат не человека, а болезнь, которая есть в данный момент. То есть если екатеринбуржец поступил с воспалением легким, то будут заниматься только этим и не посмотрят, что он еще гипертоник: никаких исследований проводить не будут».
Одна из системообразующих статей в бюджете — это национальная экономика, потому что там есть транспорт и дорожное хозяйство. Так, на строительство, содержание и ремонт магистралей тратят 5,4 миллиарда, а общественный транспорт занимает 1,8 миллиарда. 440 миллионов в бюджете заложили на строительство трамвайной ветки Екатеринбург — Пышма.
На другой раздел — ЖКХ — расходуют 2,4 миллиарда, но он не менее важный, поскольку здесь «спряталось» благоустройство. На мероприятия по озеленению город тратит 240 миллионов рублей, по освещению — 430. Недавно глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что смета каждого из районов города увеличится на 100 миллионов, причем по разным строкам, — и дума приняла эти поправки, но не без дискуссии. Средства направят на благоустройство и уборку.
Логично предположить, что раз смету увеличивают на 700 миллионов, то где-то эти деньги нужно забрать, а значит — на что-то уменьшить расходы. Но департамент финансов опровергает человеческую логику: между текущими и капитальными расходами происходит перераспределение. Последние дополнительно наполнят из областного бюджета после его принятия. То есть, грубо говоря, раньше было 100 рублей: 50 шли на «текучку», 50 — на капитальные вложения. Сейчас 60 — на «текучку», 40 — на капитальные.
Остальные разделы в цифровом выражении менее значимы, в общей сложности они насчитывают около семи миллиардов рублей. Самый большой — социальная политика — включает в себя пенсии и другие выплаты. В свое время эта статья тоже ушла из города в область. К слову, в свердловском бюджете на 2019 год на соцполитику закладывали 68 миллиардов (больше получило только здравоохранение — 70 миллиардов).
Общегосударственные вопросы — 3,2 миллиарда — это зарплаты и командировки госслужащих, затраты на офисную бумагу, телефоны и компьютеры. Именно этот раздел мог бы увеличиться ради чиновников, но не срослось. На культуру бюджет выделяет 1,4 миллиарда, и тут, опять же, основная нагрузка лежит на области. Остальные разделы занимают в казне всего ничего.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в 2019 году город медленно, но верно пойдет навстречу второй ветке метро (интересно, как назывался процесс, который шел до этого?). В бюджет в последний момент вставили небольшую строчку — проектирование новой линии метрополитена. Тем временем, в Москве к 2024 году откроют 55 станций.
К сожалению, бюджет Екатеринбурга, как и всех остальных региональных городов, невероятно зависим. Зависим от области, зависим от федерации. Крупные проекты требуют денег, которые есть только в Москве: город хочет, но не может (да простят нас Владимир Шахрин и Юрий Окунев). Денежные потоки ходят там, где в легкую клепают по десять станций подземки в год. «Мы балансируем бюджет, как можем», — признается Высокинский.
Российская реальность такова, что для качественного прорыва нужно масштабное мероприятие. Таким могло стать ЭКСПО. Такой может стать Универсиада, которая дала толчок Казани и в итоге позволила обогнать Екатеринбург по многим показателям.
Ну, а пока ничего не ясно — действительно, балансируем как можем.
Коллаж на входе: Виталий Калистратов, ЕТВ
Инфографика в тексте: Виталий Калистратов, Николай Пекарский, ЕТВ