Экономика
26 января, 16:21
Эксперты прогнозируют рост доходов населения и повышение спроса на продукты кредитных организаций.
Город
26 января, 16:08
Снимками коричневой воды екатеринбуржец поделился у себя «ВКонтакте» и тем самым вызвал массу шуток. Например, про нефть и кока-колу. При этом в «Водоканале» отмечают, что жалоб на некачественную воду с Юго-Запада не поступало.
Общество
26 января, 15:32
Игорь Новоселов, находящийся в розыске с лета прошлого года за нападение на таксиста, явился к следователям. Сейчас с ним проводят комплекс необходимых мероприятий.
Развлечения
26 января, 15:05
Со следующей недели в Екатеринбурге стартует фотопроект, участниками которого могут стать горожане, желающие признаться в любви недостаткам и странностям своего партнера.
Общество
26 января, 13:13
На краудфандинговой платформе уже запустили проект по сбору средств на открытие инклюзивной студии двигательных практик.
Экономика
26 января, 12:52
В бессрочное пользование «Управление капитального строительства Екатеринбурга» получило три участка общей площадью 3,2 га.
Происшествия
26 января, 12:40
Рейс U6-264 пришлось задержать в екатеринбургском аэропорту на 2,5 часа.
Происшествия
26 января, 12:01
По факту вспышки кишечной инфекции прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».
Общество
26 января, 11:45
Репозиторий екатеринбургского вуза попал в международный рейтинг.
Общество
26 января, 11:26
При проверке прокуроры выяснили, что в Верхней Туре не чистят местную реку и более того — сбрасывают туда отходы. На то, чтобы исправить эту ситуацию, властям дали несколько лет.
Происшествия
26 января, 10:29
Инцидент случился на премьере фильма — организаторы решили дарить подарки зрителям с помощью беспилотника, но в один момент аппарат изменил траекторию движения и направился в сторону молодой семьи с ребенком и их знакомой.
Экономика
26 января, 09:22
В 2016 году в Свердловской области количество проданных в кредит автомобилей составило 16 029 единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 11,8%.
Городские истории
Ежегодно на свалки Екатеринбурга свозят больше 500 тысяч тонн отходов. Горы мусора вокруг уральской столицы растут, доставляя неудобства, опустошая казну и ухудшая экологию. Можно ли решить эту проблему — разбирался ЕТВ.
События
Порой они работают над статьями целыми сутками, шерстят библиотеки и колесят по захолустью, чтобы пополнить фотосклад. Кто эти люди и зачем они тратят на неоплачиваемый труд все свободное время? Уральских авторов Википедии нашел ЕТВ.
События
В этой филиппинской тюрьме можно построить себе дом и поселить семью. В сериале «Записки Жени Лобанова» об этом чуде Востока рассказывает отважный засланец ЕТВ в загадочную Азию.
События
Места, где оставили след убийцы и разбойники, мы собрали на одной карте города Е.
Развлечения
Снова пятница на календаре, а это значит, что пришла пора планировать выходные с пользой и запасаться развлекательными планами на будущее. В очередном выпуске нашей афиши мы собрали мероприятия, которые, вероятно, придутся вам по душе.
Городские истории
Эти шлакоблочные дома, построенные для работников Турбинки буквально посреди леса, были обречены на снос. Пока жильцы не помешали кусочку советской истории кануть в Лету, взяв управление в свои руки.
Городские истории
Лес и пруд, свежий воздух и одновременная близость центра города — вот что заманило в этот район многих его обитателей. Переехав, они обнаружили и минусы. Как живется по ту сторону Исети, ЕТВ рассказали очевидцы.
События
Событие на грани моды, ЗОЖа и религии — крещенские купания. В ночь на 19 января тысячи екатеринбуржцев ломанулись в освященные купели. Вместе с ними в чудеса зимней моды окунулся ЕТВ.
Городские истории
Подросток с психическими отклонениями калечит собственную мать, кто виноват — врачи, сами родители или диагноз? Кто отвечает за поведение особых детей в обществе, разбирался ЕТВ.