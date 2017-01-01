Экономика Свердловские банки возвращаются в сектор потребкредитования Эксперты прогнозируют рост доходов населения и повышение спроса на продукты кредитных организаций.

Город Житель Юго-Запада пожаловался в соцсетях на ржавую воду с песком Снимками коричневой воды екатеринбуржец поделился у себя « ВКонтакте» и тем самым вызвал массу шуток. Например , про нефть и кока-колу. При этом в « Водоканале» отмечают , что жалоб на некачественную воду с Юго-Запада не поступало.

Общество Разбойник с Пионерки сдался следователям Игорь Новоселов , находящийся в розыске с лета прошлого года за нападение на таксиста , явился к следователям. Сейчас с ним проводят комплекс необходимых мероприятий.

Развлечения Уральцы разденутся , чтобы открыть партнерам голую правду Со следующей недели в Екатеринбурге стартует фотопроект , участниками которого могут стать горожане , желающие признаться в любви недостаткам и странностям своего партнера.

Общество Екатеринбуржцам предлагают помочь людям с особенностями развития На краудфандинговой платформе уже запустили проект по сбору средств на открытие инклюзивной студии двигательных практик.

Экономика МУГИСО выделило еще три участка под ЧМ возле Центрального стадиона В бессрочное пользование « Управление капитального строительства Екатеринбурга» получило три участка общей площадью 3,2 га.

Происшествия Самолет « Уральских авиалиний» застрял в Кольцово из-за замерзшей двери Рейс U6-264 пришлось задержать в екатеринбургском аэропорту на 2,5 часа.

Происшествия В Первоуральске больше сотни жителей отравились водой из-под крана По факту вспышки кишечной инфекции прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье « Нарушение санитарно-эпидемиологических правил , повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».

Общество Электронная библиотека УрФУ стала лучшей в России Репозиторий екатеринбургского вуза попал в международный рейтинг.

Общество В течение двух лет на реке Тура появятся новые очистные сооружения При проверке прокуроры выяснили , что в Верхней Туре не чистят местную реку и более того — сбрасывают туда отходы. На то , чтобы исправить эту ситуацию , властям дали несколько лет.

Происшествия В екатеринбургском кинотеатре молодой маме коптер распорол руку Инцидент случился на премьере фильма — организаторы решили дарить подарки зрителям с помощью беспилотника , но в один момент аппарат изменил траекторию движения и направился в сторону молодой семьи с ребенком и их знакомой.