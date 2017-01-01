Общество Виталий Мутко подвел итоги визита в Екатеринбург Целый день вице-премьер инспектировал в уральской столице объекты , которые будут задействованы во время чемпионата мира по футболу , и в целом остался доволен подготовкой города.

Общество Суд запретил пользоваться горящей свалкой под Верхней Пышмой Долгое время в поселке Красном под Верхней Пышмой не могут потушить свалку. Прокуратура начала проверку , итогом которой стал судебный запрет на эксплуатацию полигона.

Город МУГИСО добивается сноса мечети в Екатеринбурге Религиозную организацию мусульман « Нур-Усман» обязали очистить занимаемый участок в течение месяца.

Развлечения Еж Пых предсказал Уралу позднюю и солнечную весну Изначально определять погоду должен был енот Дзен , однако животное больше заинтересовалось журналистами.

Происшествия На Серовском тракте автобус с юными хоккеистами съехал в кювет Екатеринбургская команда « Синие Камни» направлялась на спортивный турнир « Золотая шайба».

Город Виталий Мутко остался доволен Центральным стадионом Вице-премьер РФ побывал на Центральном стадионе в Екатеринбурге и остался доволен темпами строительства. Он ждет , что к декабрю арену окончательно доделают.

Город Авторы транспортной реформы Екатеринбурга ответили на критику Демина Глава областной ГИБДД упрекнул новую транспортную схему Екатеринбурга в недоработанности и непродуманности.

Экономика Реконструкция десятикилометрового участка ЕКАД откладывается Аукцион , объявленный Управлением автомобильных дорог Свердловской области , признали несостоявшимся.

Город Подготовку Кольцово к ЧМ по футболу закончат к декабрю В Екатеринбург с рабочим визитом прибыл Виталий Мутко и уже проинспектировал екатеринбургский аэропорт. Ему доложили , что все работы по подготовке воздушной гавани к ЧМ по футболу закончат к декабрю этого года.

Общество Кольцовская таможня задержала 33,5 килограмма египетских кремов Один из пассажиров пытался провезти косметику в чемодане без декларации.

Экономика Проект ВСМ до Челябинска обойдется Среднему Уралу в 50 млн рублей Свердловская область войдет в складочный капитал хозяйственного партнерства « Уральская скоростная магистраль» до 10 марта.