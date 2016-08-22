12 месяцев
12 месяцев Вспоминаем 2016 год по лицам героев и антигероев
Диана Казакова
Естория
Естория Как новогодняя ночь уральцев превращается в рабочий день
Мари Захарова
#2016уходи
#2016уходи События високосного года, потрясшие Урал
Ирина Якино
истории
новости
ХК «Автомобилист» завершил выступление на Кубке Шпенглера
Развлечения
ХК «Автомобилист» завершил выступление на Кубке Шпенглера
30 декабря, 15:28
Команда из Екатеринбурга в четвертьфинале уступила «Давосу» со счетом 3:1.
УГМК ввела в эксплуатацию самый высокий небоскреб в Екатеринбурге
Город
УГМК ввела в эксплуатацию самый высокий небоскреб в Екатеринбурге
30 декабря, 13:33
Здание на 11 метров выше бизнес-центра «Высоцкий», которому до этого принадлежал титул главного небоскреба не только в уральской столице, но и на всей территории за Уралом.
Полицейские задержали стрелка, ранившего мужчину у «Парк Хауса»
Происшествия
Полицейские задержали стрелка, ранившего мужчину у «Парк Хауса»
30 декабря, 12:44
Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Новый год в Екатеринбурге начнется тепло и со снегом
Город
Новый год в Екатеринбурге начнется тепло и со снегом
30 декабря, 11:52
2016 год уходит таким же, как и был — странным и парадоксальным. В Новогоднюю ночь столбик термометра вплотную приблизится к нулю градусов.
На фасаде мэрии Екатеринбурга показали новогоднее световое шоу
Общество
На фасаде мэрии Екатеринбурга показали новогоднее световое шоу
30 декабря, 10:44
В уральской столице торжественно открыли главную елку и ледовый городок.
В Екатеринбурге почти на сутки задерживается рейс в Дубай
Происшествия
В Екатеринбурге почти на сутки задерживается рейс в Дубай
30 декабря, 09:39
Из эмирата на Урал самолет авиакомпании Fly Dubai также прибудет с опозданием.
Афиша не для всех: встречаем Новый год вечеринками, шоу и выставками
Развлечения
Афиша не для всех: встречаем Новый год вечеринками, шоу и выставками
30 декабря, 07:00
Самый главный и волшебный праздник страны приблизился вплотную. Если вы еще не знаете, где справлять Новый год, срочно смотрите афишу. Там же — рецепты веселья уже на следующий год.
Меру пресечения экс-замминистра Шилиманову выберет следователь
Общество
Меру пресечения экс-замминистра Шилиманову выберет следователь
29 декабря, 17:33
Под вечер Свердловский областной суд закончил рассмотрение апелляции Михаила Шилиманова — подельника, как предполагает следствие, шансонье Александра Новикова по делу «Бухты Квинс».
В Екатеринбурге построят 153-метровую «сталинскую» башню
Город
В Екатеринбурге построят 153-метровую «сталинскую» башню
29 декабря, 15:35
Высотка появится в ЖК «Квартал Федерация» на перекрестке улиц Щорса и Степана Разина.
Место «Свитера» в центре Екатеринбурга займет итальянский ресторан
Город
Место «Свитера» в центре Екатеринбурга займет итальянский ресторан
29 декабря, 15:20
Общепит расположится в здании на улице Пушкина, 12.
Свердловские сыщики возбудили дело из-за беременной юной цыганки
Происшествия
Свердловские сыщики возбудили дело из-за беременной юной цыганки
29 декабря, 15:06
Двенадцатилетняя девочка, напомним, сейчас находится в приюте.
На химзаводе под Екатеринбургом произошел загадочный хлопок
Происшествия
На химзаводе под Екатеринбургом произошел загадочный хлопок
29 декабря, 14:46
Инцидент случился, когда на предприятии, где производят взрывчатку, сжигали отходы.
лента
эфиров
10 января
14:30
Моя цель? Теперь вижу!
20:30
Беременна в 12
21:00
Год экологии. Вдохнем и выдохнем?
21:00
Заработок в сети. Как разобраться и не попасться 13 января
21:00
Старый новый. Саундчек
сказано
на етв
Белла Дижур - любовь Заболоцкого
Белла Дижур - любовь Заболоцкого
Анна Матвеева
российский писатель
российский писатель
Вкус на мужчин можно воспитать
Вкус на мужчин можно воспитать
Михаил Лабковский
психолог
психолог
У пранкеров есть принципы
У пранкеров есть принципы
Алексей Столяров (Лексус)
Пранкер
Пранкер
интересное
на етв
Афиша не для всех: встречаем Новый год вечеринками, шоу и выставками
Развлечения
Афиша не для всех: встречаем Новый год вечеринками, шоу и выставками
Самый главный и волшебный праздник страны приблизился вплотную. Если вы еще не знаете, где справлять Новый год, срочно смотрите афишу. Там же — рецепты веселья уже на следующий год.
Естория. Как новогодняя ночь уральцев превращается в рабочий день
Городские истории
Естория. Как новогодняя ночь уральцев превращается в рабочий день
Мы нашли и допросили тех, у кого 31 декабря легко ассоциируется со словом «работа». Как проживают праздники полицейские, спасатели, врачи, заключенные и их надзиратели, артисты, официанты и даже пилоты — в материале ЕТВ.
Собирать камни. 66 событий Екатеринбурга прошлого и будущего
События
Собирать камни. 66 событий Екатеринбурга прошлого и будущего
Самое важное, что произошло в уходящем 2016 году и ожидается в 2017, открыли эксперты ЕТВ в области городской среды и культуры, экономики и политики, права и кое-чего еще.
Новый год в своей тарелке: рецепты от уральских шефов
Городские истории
Новый год в своей тарелке: рецепты от уральских шефов
Вы уже определились, что будет на вашем новогоднем столе? Если еще нет, то вам в помощь советы и рецепты известных шеф-поваров и барменов Екатеринбурга, а заодно и их варианты, как весело и вкусно отметить главный праздник года.
ЗЖЛ. Куала-Лумпур — упорядоченный хаос на восточном перекрестке
События
ЗЖЛ. Куала-Лумпур — упорядоченный хаос на восточном перекрестке
Столица Малайзии уютно устроилась на стыке стран, культур, религий и технологий. Все чудеса этого удивительного города своими глазами видел корреспондент ЕТВ, который рассказал обо всем в сериале «Записки Жени Лобанова».
Новогодняя Лаборатроллия: уральская поэтесса Аксенова меняет профессию
Лаборатроллия
Новогодняя Лаборатроллия: уральская поэтесса Аксенова меняет профессию
Поэтическое достояние Урала изменяет рифме и в прозе рассказывает о своем непростом путешествии с Дедом Морозом по екатеринбургским квартирам.
Какая Разьница? Кто выведет «Автомобилист» в плей-офф
События
Какая Разьница? Кто выведет «Автомобилист» в плей-офф
Екатеринбургский хоккейный клуб завершил календарный год принципиальной победой над «Адмиралом» со счетом 3:1. Три четверти пути в регулярном чемпионате КХЛ позади. Самое время понять, за счет чего уральцы смогут попасть в плей-офф.
От Стаса до экстаза. Как Михайлов «Уралец» довел
Лаборатроллия
От Стаса до экстаза. Как Михайлов «Уралец» довел
Кумир российских женщин Стас Михайлов не сдержал обещание, данное пару лет назад, и вернулся в Екатеринбург. На «Народном корпоративе», сопряженном с парадом шуб и дубленок всех мастей, побывал десант нашей Творческой Лаборатроллии.
Полезняк на ЕТВ. Сколько стоит свет в подъезде
Полезняк
Полезняк на ЕТВ. Сколько стоит свет в подъезде
В квитанциях уральцев лишь пару лет назад появилась загадочная строчка «общедомовые нужды». За что мы платим? Откуда берутся эти суммы? Что изменится с нового года? Обо всем расскажем подробно.
Больше интересного