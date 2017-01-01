Остаться в живых!
Остаться в живых! Анна Кирьянова — о превратностях новогодних каникул
Ая Шафран
Реверанс XIX веку
Реверанс XIX веку В Екатеринбурге прошел «старинный» бал
Ирина Демехина
Потеплеет
Потеплеет Погода смилостивится над Екатеринбургом
Ая Шафран
истории
новости
Морозы на 4 часа отсрочили  вылет самолета из Кольцово до Салехарда
Общество
Морозы на 4 часа отсрочили  вылет самолета из Кольцово до Салехарда
09 января, 13:37
Из-за температуры воздуха под -30 в екатеринбургском аэропорту не смогли завести самолет авиакомпании «Ямал». В итоге судно вылетело с опозданием в четыре часа.
Екатеринбург вошел в десятку самых популярных направлений на Рождество
Город
Екатеринбург вошел в десятку самых популярных направлений на Рождество
09 января, 13:22
Наряду с лидерами внутреннего туризма, Санкт-Петербургом, Москвой, Казанью и Сочи, в рейтинг попала и столица Среднего Урала.
ФК «Урал» будет выбивать долги с бывшего тренера через РФС
Развлечения
ФК «Урал» будет выбивать долги с бывшего тренера через РФС
09 января, 13:21
С Вадима Скрипченко «шмели» требуют три зарплаты, прописанные в контракте.
В праздники свердловские коммунальщики 12 раз устраняли аварии
Общество
В праздники свердловские коммунальщики 12 раз устраняли аварии
09 января, 12:52
Сбои на сетях водо- и электроснабжения произошли в Екатеринбурге, Качканаре, Нижних Сергах и других областных муниципалитетах.
Шестеро свердловчан погибли на дорогах в новогодние каникулы
Происшествия
Шестеро свердловчан погибли на дорогах в новогодние каникулы
09 января, 12:08
Автоинспекторы подводят итоги работы в праздничные дни января: по сравнению с прошлым годом число дорожно-транспортных происшествий увеличилось, а вот количество погибших сократилось.
Школьники добровольно сдали в УрФУ свои шпаргалки
Развлечения
Школьники добровольно сдали в УрФУ свои шпаргалки
09 января, 11:31
Выставка самых хитрых приемов списывания на экзамене открылась сегодня в музейном комплексе федерального университета.
Прокатчики «Страны ОЗ» задолжали авторам деньги за фильм
Город
Прокатчики «Страны ОЗ» задолжали авторам деньги за фильм
09 января, 10:58
С конца проката фильма «Страна ОЗ» прошел год, а авторы так и не получили от кинокомпании полную сумму. Главная героиня ленты Яна Троянова предложила прокатчикам рассчитаться или конфликт будут решать по-другому.
Дорогой дом! В Екатеринбурге выбрали объекты с космической стоимостью
Экономика
Дорогой дом! В Екатеринбурге выбрали объекты с космической стоимостью
09 января, 10:54
Коттедж с изумрудными стеклами, пентхаус с террасой в «Тихвине» и недостроенный БЦ — вот что выставляли на продажу владельцы недвижимости по баснословной цене.
Погода медленно подобреет к Екатеринбургу
Город
Погода медленно подобреет к Екатеринбургу
09 января, 09:57
День за днем столбик уличного термометра будет ползти вверх, постепенно снижая градус стресса для жителей уральской столицы.
Полька, вальс и контрданс: на Урале прошел бал в стиле XIX века
Развлечения
Полька, вальс и контрданс: на Урале прошел бал в стиле XIX века
09 января, 07:00
Закружиться в старинном танце мог любой желающий. Все движения под руководством опытных мастеров разучивали сразу на балу.
«Автомобилист» приблизился к заветной восьмерке
Развлечения
«Автомобилист» приблизился к заветной восьмерке
08 января, 19:36
Екатеринбургский клуб одержал победу в домашней встрече со «Спартаком». Москвичи уступили в напряженной борьбе со счетом 4:3.
Екатеринбургский школьник до полусмерти избил мать
Происшествия
Екатеринбургский школьник до полусмерти избил мать
08 января, 18:31
В больницу № 23 Екатеринбурга поступила 50-летняя женщина. Полицейские установили, что тяжелые травмы ей нанес сын-пятиклассник, состоящий на учете у психиатра.
лента
эфиров
Сегодня
14:30
Моя цель? Теперь вижу!
21:00
Год экологии. Вдохнем и выдохнем?
21:00
Заработок в сети. Как разобраться и не попасться 11 января
20:30
Беременна в 12 13 января
21:00
SOUNDCHECK: Старый Новый Рок
сказано
на етв
Белла Дижур - любовь Заболоцкого
Белла Дижур - любовь Заболоцкого
Анна Матвеева
российский писатель
российский писатель
Вкус на мужчин можно воспитать
Вкус на мужчин можно воспитать
Михаил Лабковский
психолог
психолог
У пранкеров есть принципы
У пранкеров есть принципы
Алексей Столяров (Лексус)
Пранкер
Пранкер
интересное
на етв
Модная классика: изучаем гардероб священнослужителей
Городские истории
Модная классика: изучаем гардероб священнослужителей
В облачении служителей храмов не случайны каждая деталь и даже цвет — в зависимости от праздника фелонь (риза) священника может быть красной, зеленой, белой или желтой. В тонкостях церковных одеяний мы разбирались с двумя героями.
Естория. Редакция ЕТВ открывает свои тайны
Городские истории
Естория. Редакция ЕТВ открывает свои тайны
В работе журналистов многое остается за кадром. Сегодня мы откроем широкому читателю то, что берегли для своих мемуаров! Селфи с медведем и греча для Коляды, ограбление Куклачева и ходячие мертвецы в морге — в откровениях сотрудников ЕТВ.
Счастье есть. Потрошим праздничный стол с уральским Роспотребнадзором
Городские истории
Счастье есть. Потрошим праздничный стол с уральским Роспотребнадзором
По межконтинентальной традиции уральцы заранее атаковали продуктовые, чтобы наготовить еды впрок. ЕТВ выяснил, можно ли за один день избавить себя от необходимости в каникулы проводить время на кухне.
Афиша не для всех: встречаем Рождество и смотрим фильмы
Развлечения
Афиша не для всех: встречаем Рождество и смотрим фильмы
Пришла та часть новогодних каникул, когда пора выбираться из дома и развлекаться с друзьями. Что делать и куда пойти, традиционно рассказывает наша Афиша.
Афиша не для всех: встречаем Новый год вечеринками, шоу и выставками
Развлечения
Афиша не для всех: встречаем Новый год вечеринками, шоу и выставками
Самый главный и волшебный праздник страны приблизился вплотную. Если вы еще не знаете, где справлять Новый год, срочно смотрите афишу. Там же — рецепты веселья уже на следующий год.
Естория. Как новогодняя ночь уральцев превращается в рабочий день
Городские истории
Естория. Как новогодняя ночь уральцев превращается в рабочий день
Мы нашли и допросили тех, у кого 31 декабря легко ассоциируется со словом «работа». Как проживают праздники полицейские, спасатели, врачи, заключенные и их надзиратели, артисты, официанты и даже пилоты — в материале ЕТВ.
Собирать камни. 66 событий Екатеринбурга прошлого и будущего
События
Собирать камни. 66 событий Екатеринбурга прошлого и будущего
Самое важное, что произошло в уходящем 2016 году и ожидается в 2017, открыли эксперты ЕТВ в области городской среды и культуры, экономики и политики, права и кое-чего еще.
Новый год в своей тарелке: рецепты от уральских шефов
Городские истории
Новый год в своей тарелке: рецепты от уральских шефов
Вы уже определились, что будет на вашем новогоднем столе? Если еще нет, то вам в помощь советы и рецепты известных шеф-поваров и барменов Екатеринбурга, а заодно и их варианты, как весело и вкусно отметить главный праздник года.
ЗЖЛ. Куала-Лумпур — упорядоченный хаос на восточном перекрестке
События
ЗЖЛ. Куала-Лумпур — упорядоченный хаос на восточном перекрестке
Столица Малайзии уютно устроилась на стыке стран, культур, религий и технологий. Все чудеса этого удивительного города своими глазами видел корреспондент ЕТВ, который рассказал обо всем в сериале «Записки Жени Лобанова».
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