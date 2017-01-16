Происшествия
16 января, 18:37
Дерзкой выходкой со стороны водителя обернулась просьба инспектора предъявить документы — автомобилист зажал руку полицейского стеклом и продолжил движение, однако закон все равно его настиг.
Экономика
16 января, 17:57
Из муниципальной собственности объект культурного наследия перешел к ООО «Капитал» — компания выкупила дом за цену, чуть выше первоначальной.
Экономика
16 января, 17:20
В Уральской палате недвижимости проанализировали ситуацию с торговыми центрами — сейчас строится чуть больше 50 тыс. квадратов. За последние восемь лет это рекордно низкие показатели.
Город
16 января, 16:52
Мэрия, готовясь к реализации новой транспортной схемы, собирается запустить проект на одной-двух остановках, чтобы протестировать новинку.
Происшествия
16 января, 16:04
В полиции рассказывают, что на дело банда пошла во второй раз: им хотелось наживы и мести за сорванный ранее фуршет, который должен был состояться по итогам еще первого налета.
Общество
16 января, 15:36
Всего за год в Уральском федеральном округе, Оренбургской области и Пермском крае произошло девять воздушных ЧП.
Общество
16 января, 15:32
За неправильное пользование газовым оборудованием отныне можно получить штраф, соответствующее постановление подписал президент. Свердловские газовики надеются, что это поможет дисциплинировать халатных абонентов.
Общество
16 января, 15:21
Кардиохирурги ГКБ № 33 заменили кардиостимулятор 101-летнему Семену Козьмину.
Общество
16 января, 14:40
Занырнуть в священную иордань горожанам предлагают уже вечером 18 января.
Развлечения
16 января, 13:50
Свердловский бизнесмен, «печатающий» на 3D-принтере аналог крепости «Винтерфелл», анонсировал новый проект — в разных уголках региона он поселит клонов известных истуканов с острова Пасхи.
Происшествия
16 января, 12:41
Мужчина пропал еще месяц назад по дороге домой.
Город
16 января, 12:23
Глава ведомства Сергей Охлопков поручил городскому прокурору Светлане Кузнецовой дать оценку действиям мэрии.
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