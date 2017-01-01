Общество
21 января, 16:05
Ельцин Центр пока не намерен выставлять живописные работы Антона Симакова. Однако сам магистр не унывает и утверждает, что недостатка в предложениях от екатеринбургских галерей у него нет.
Город
21 января, 15:20
В архиве Центрального разведывательного управления США, которые недавно стали доступны, обнаружены доклады, касающихся свердловских заводов, и карты закрытого для иностранцев Свердловска.
Общество
21 января, 14:04
Недалеко от турецкого Кемера, на стене одного из зданий появился портрет российского посла Андрея Карлова, убитого 19 декабря в Анкаре.
Общество
21 января, 12:55
Несколько дней назад на сhange.org появилась петиция с просьбой ввести штрафы за распущенное поведение влюбленных в общественных местах. Ее инициаторами стали журналисты ЕТВ. С какой целью мы выступили с такой инициативой?
Развлечения
21 января, 12:05
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза удовлетворила заявление ФК «Урал». Вадим Скрипченко, покинувший клуб в октябре, должен выплатить компенсацию.
Развлечения
20 января, 19:45
В индивидуальной гонке на трассе в итальянском Антхольце екатеринбургский биатлонист одержал первую в сезоне победу. Он опередил лидера мирового биатлона на 41 секунду.
Развлечения
20 января, 19:30
Приложение китайских разработчиков Meitu может потеснить знаменитую Prisma — за сутки его скачали тысячи пользователей, чтобы примерить на себя образы милых анимешников.
Город
20 января, 17:45
В мэрии Екатеринбурга решили не продлевать работу новогоднего городка. Как и предполагалось изначально, он закроется 22 января после «Ледового штурма».
Происшествия
20 января, 17:21
Погибших обнаружили во время тушения возгорания в доме на Латвийской.
Общество
20 января, 17:09
Свердловчанин подал в суд на дорожное ведомство, посчитав, что попал в ДТП из-за некачественной очистки дороги.
Экономика
20 января, 16:46
В общей сложности они получили больше шести миллионов рублей.
Развлечения
20 января, 16:42
Зимним днем на Youtube появилось солнечное видео, где екатеринбурженка поет в парке под аккомпанемент фортепиано.
Развлечения
Снова пятница на календаре, а это значит, что пришла пора планировать выходные с пользой и запасаться развлекательными планами на будущее. В очередном выпуске нашей афиши мы собрали мероприятия, которые, вероятно, придутся вам по душе.
Городские истории
Эти шлакоблочные дома, построенные для работников Турбинки буквально посреди леса, были обречены на снос. Пока жильцы не помешали кусочку советской истории кануть в Лету, взяв управление в свои руки.
Городские истории
Лес и пруд, свежий воздух и одновременная близость центра города — вот что заманило в этот район многих его обитателей. Переехав, они обнаружили и минусы. Как живется по ту сторону Исети, ЕТВ рассказали очевидцы.
События
Событие на грани моды, ЗОЖа и религии — крещенские купания. В ночь на 19 января тысячи екатеринбуржцев ломанулись в освященные купели. Вместе с ними в чудеса зимней моды окунулся ЕТВ.
Городские истории
Подросток с психическими отклонениями калечит собственную мать, кто виноват — врачи, сами родители или диагноз? Кто отвечает за поведение особых детей в обществе, разбирался ЕТВ.
События
Эскадроны смерти и тысячи убитых — вот что пишут о ситуации в Маниле крупные международные издания. Где кончается правда и начинается зловещая городская легенда? Рассказывает корреспондент ЕТВ в сериале «Записки Жени Лобанова».
События
Залитые в бетон банкоматы, компостеры в трамваях и ухоженные набережные: жительница Екатеринбурга рассказывает о новогодних каникулах, которые она провела в столице ДНР.
Городские истории
Типовые сталинки, притаившиеся за Управлением дороги, — кусочек тихого центра, хранящего историю Свердловска. Когда-то здесь разводили кур и кроликов прямо в квартирах, нынешние жильцы готовятся к борьбе за существование своих домов.
События
Друг отметил вас на видео? Возможно, это не долгожданное признание, а симптом вирусной эпидемии, которая разразилась в популярной соцсети. Уральские гении IT рассказывают, как избавиться от заразы и не лишиться кредитки.