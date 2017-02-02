Смотрим чужие карты
Смотрим чужие карты Транспорт Екатеринбурга и других городов
Марина Сухогузова
Кремлевская диета
Кремлевская диета В Ельцин Центре открылся ресторан «БарБорис»
Ая Шафран
Наина Ельцина в прямом эфире
Наина Ельцина в прямом эфире Мемуары первой леди впервые и только на ЕТВ
Ксения Фикс
истории
новости
В Екатеринбурге на работника социального центра напала воспитанница
Происшествия
В Екатеринбурге на работника социального центра напала воспитанница
01 февраля, 18:47
Проверкой занимается отдел полиции № 9.
На новых купюрах екатеринбургским памятникам предпочли крымские
Общество
На новых купюрах екатеринбургским памятникам предпочли крымские
01 февраля, 18:27
Центробанк определился с символами городов, которые появятся на новых купюрах в 200 и 2000 рублей.
В Ирбите восстановят обрушившийся памятник архитектуры XIX века
Происшествия
В Ирбите восстановят обрушившийся памятник архитектуры XIX века
01 февраля, 17:19
После очистки от снега и мусора в здании, у которого в середине января рухнула крыша, проведут противоаварийные работы.
Главное здание библиотеки Белинского в Екатеринбурге ждет читателей
Город
Главное здание библиотеки Белинского в Екатеринбурге ждет читателей
01 февраля, 17:10
Для посетителей основной корпус Белинки после 10-летнего ремонта откроется 2 февраля.
Мемуары Наины Ельциной в прямом эфире только на ЕТВ
Общество
Мемуары Наины Ельциной в прямом эфире только на ЕТВ
01 февраля, 16:18
В Ельцин Центре, пережившем нападки Михалкова, рок-нашествие, документальный шок и арт-потрясение, отмечает день рождения перового президента. Кульминацией станут  отрывки из мемуаров вдовы Бориса Ельцина Наины Иосифовны.
Бизнесмены Екатеринбурга заплатят за воду по 100 тысяч
Город
Бизнесмены Екатеринбурга заплатят за воду по 100 тысяч
01 февраля, 15:58
Изменения в законодательстве коснулось тех предпринимателей, которые владеют площадями в многоквартирных домах.
«Он уснул за рулем»: на Эльмаше перевернулся таксист
Происшествия
«Он уснул за рулем»: на Эльмаше перевернулся таксист
01 февраля, 15:07
Автомобиль «Дэу Нексия» распластался посреди перекрестка Стачек — Корепина.
Продажи электронных полисов ОСАГО на Среднем Урале бьют рекорды
Экономика
Продажи электронных полисов ОСАГО на Среднем Урале бьют рекорды
01 февраля, 14:55
За январь в регионе было продано в полтора раза больше страховок, чем за весь 2016 год.
Екатеринбуржцы выбрали место для Звезды надежды
Город
Екатеринбуржцы выбрали место для Звезды надежды
01 февраля, 14:34
Большинство горожан проголосовали за то, чтобы арт-объект приземлился напротив своей предыдущей локации — на противоположном берегу от Ельцин Центра, возле стадиона «Динамо».
Средний Урал планирует привлечь 4 миллиарда рублей на развитие ЖКХ
Экономика
Средний Урал планирует привлечь 4 миллиарда рублей на развитие ЖКХ
01 февраля, 13:31
В прошлом году областные власти уже заключили более 20 концессионных соглашений.
«Это эволюция»: Умникова встала во главе екатеринбургского ТЮЗа
Город
«Это эволюция»: Умникова встала во главе екатеринбургского ТЮЗа
01 февраля, 13:20
Нового управленца уже представили коллективу театра.
«Атомстройкомплекс» застроит территорию возле «Екатеринбург-Сити»
Город
«Атомстройкомплекс» застроит территорию возле «Екатеринбург-Сити»
01 февраля, 12:55
Минстрой Свердловской области согласовал межевание территории, предназначенной под деловой центр уральской столицы.
лента
эфиров
Сегодня
14:30
Современный адюльтер
16:30
Фео «Психея» /live
20:30
Что случилось? Откуда очереди за приемными детьми?
21:10
Перевал Дятлова. Прекращенное уголовное дело 06 февраля
14:30
Домашний леопард
21:00
Первый всемирный. Екатеринбург готовится к конгрессу для людей с инвалидностью
сказано
на етв
"Одиночество - это плохо" - стереотип
"Одиночество - это плохо" - стереотип
Анна Луткова
психолог
психолог
Выбор роли для артиста, как выбор окружения...
Выбор роли для артиста, как выбор окружения для человека
Дмитрий Дюжев
актер
актер
Каким будет повременной тариф
Каким будет повременной тариф
Сергей Яскевич
зампредседателя комитета ...
зампредседателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга
интересное
на етв
Подглядеть чужие карты: транспорт Екатеринбурга и других городов
Городские истории
Подглядеть чужие карты: транспорт Екатеринбурга и других городов
Пока город гудит о повышении цен на проезд, мы нашли пять городов, похожих на Екатеринбург, и изучили их транспортную систему. По каким законам живут трамваи Нижнего Новгорода, Таллина, Праги, Челябинска и Новосибирска? Читайте на ЕТВ.
Что случилось? Откуда очереди за приемными детьми?
Сегодня в 20:30
С Наталья Хакимова
Кремлевская диета
События
Кремлевская диета
Попробовать блюда из ежедневного рациона Бориса Николаевича смогут посетители ресторана «БарБорис», который открылся в Ельцин Центре в день рождения первого президента России.
Современный адюльтер
Сегодня в 14:30
С Инна Ройзман
ЗЖЛ. Лаосские пельмени
События
ЗЖЛ. Лаосские пельмени
Один из лучших способов узнать другую страну — пожить и поработать в ней. В рубрике «Записки Жени Лобанова» корреспондент ЕТВ побеседовал о кулинарном стартапе и ностальгии по СССР с Еленой Аберут, первооткрывательницей пельменей в Лаосе.
Мэр всему голова
События
Мэр всему голова
Ровно 25 лет назад Аркадий Чернецкий был назначен главой администрации Екатеринбурга и за 18 лет руководства вывел мегаполис на столичный уровень. Вспоминаем главные достижения первого мэра с его соратниками и преемником.
Красная книга уральского бизнеса
Городские истории
Красная книга уральского бизнеса
Традиционные виды предпринимательства чреваты суровой конкуренцией, поэтому некоторые свердловские бизнесмены включают креативность и уходят в необжитые ниши. Пощадит ли уникумов бесстрастная эволюция рынка?
Площадь эволюции. Обитатели тюремного замка
Городские истории
Площадь эволюции. Обитатели тюремного замка
Десант ЕТВ проник в самый закрытый городок Свердловска, чтобы узнать, как жилось сотрудникам пенитенциарного заведения около работы, и почему легендарный дом-улитка похож на эмбрион.
Опоры спорта. Цветущая «Юность» и «Динамо»-мама
Городские истории
Опоры спорта. Цветущая «Юность» и «Динамо»-мама
Они пришли из глубины времен и стремятся в будущее. ЕТВ рассказывает о легендарных спортивных комплексах, которые прославили город задолго до того, как Центральный стадион получил право на матчи ЧМ-2018 и бесконечные реконструкции.
Жирный бонус: ЕЖК запустил новый цех-спасатель воздуха и маргарина
Экономика
Жирный бонус: ЕЖК запустил новый цех-спасатель воздуха и маргарина
На комбинате пополнение: запущен в работу новый цех. На строительство огромной машины с длинным и непонятным обывателю названием ушло чуть больше года и 800 миллионов рублей. Что уральцу будет от новинки — на простом языке объясняет ЕТВ.
Екатеринбургский trash: разделяй и зарабатывай
Городские истории
Екатеринбургский trash: разделяй и зарабатывай
Ежегодно на свалки Екатеринбурга свозят больше 500 тысяч тонн отходов. Горы мусора вокруг уральской столицы растут, доставляя неудобства, опустошая казну и ухудшая экологию. Можно ли решить эту проблему — разбирался ЕТВ.
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