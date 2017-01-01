Общество
29 января, 17:00
Вместе со свердловчанином в рейтинг попали Александр Овечкин и Павел Буре.
Развлечения
29 января, 13:00
Уральцы проиграли с разницей всего в одну шайбу.
Развлечения
29 января, 12:00
Матч прошел на Кипре во время сборов екатеринбургской команды.
Происшествия
29 января, 09:00
Мальчику неожиданно стало плохо в воде, спасти его не удалось.
Развлечения
29 января, 08:35
Фигурист занял второе место в общем зачете после двух дней соревнований.
Развлечения
28 января, 15:00
После короткой программы свердловчанин занимает вторую строчку рейтинга.
Общество
28 января, 13:00
В ночь с субботы на воскресенье Екатеринбург снова окутает пеленой вредных примесей.
Происшествия
28 января, 12:12
Инцидент произошел вечером на дороге в сторону Верхней Пышмы.
Общество
28 января, 12:00
Свердловчанка стала победительницей в номинации «Мастер.Проза».
Общество
28 января, 09:00
Причиной задержки стали метеоусловия.
Общество
28 января, 08:25
Мера начнет действовать с 1 февраля, в тот же день цена на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга повысится.
Город
27 января, 18:46
Организаторы ШГА в Екатеринбурге рассказали, кто будет обучать екатеринбуржцев. Так, в списке экспертов как зарубежные профессионалы, так и представители отечественных компаний — например, КБ «Стрелка».
Городские истории
Десант ЕТВ проник в самый закрытый городок Свердловска, чтобы узнать, как жилось сотрудникам пенитенциарного заведения около работы, и почему легендарный дом-улитка похож на эмбрион.
Музыка на ЕТВ
Kickin' Jass Orchestra
Сумма за неделю
Губернаторская кампания / Схема транспорта / Причинители добра / Последний приют / Аксёнова+Монеточка
Городские истории
Они пришли из глубины времен и стремятся в будущее. ЕТВ рассказывает о легендарных спортивных комплексах, которые прославили город задолго до того, как Центральный стадион получил право на матчи ЧМ-2018 и бесконечные реконструкции.
Экономика
На комбинате пополнение: запущен в работу новый цех. На строительство огромной машины с длинным и непонятным обывателю названием ушло чуть больше года и 800 миллионов рублей. Что уральцу будет от новинки — на простом языке объясняет ЕТВ.
Городские истории
Ежегодно на свалки Екатеринбурга свозят больше 500 тысяч тонн отходов. Горы мусора вокруг уральской столицы растут, доставляя неудобства, опустошая казну и ухудшая экологию. Можно ли решить эту проблему — разбирался ЕТВ.
События
Порой они работают над статьями целыми сутками, шерстят библиотеки и колесят по захолустью, чтобы пополнить фотосклад. Кто эти люди и зачем они тратят на неоплачиваемый труд все свободное время? Уральских авторов Википедии нашел ЕТВ.
События
В этой филиппинской тюрьме можно построить себе дом и поселить семью. В сериале «Записки Жени Лобанова» об этом чуде Востока рассказывает отважный засланец ЕТВ в загадочную Азию.
События
Места, где оставили след убийцы и разбойники, мы собрали на одной карте города Е.
Развлечения
Снова пятница на календаре, а это значит, что пришла пора планировать выходные с пользой и запасаться развлекательными планами на будущее. В очередном выпуске нашей афиши мы собрали мероприятия, которые, вероятно, придутся вам по душе.
Городские истории
Эти шлакоблочные дома, построенные для работников Турбинки буквально посреди леса, были обречены на снос. Пока жильцы не помешали кусочку советской истории кануть в Лету, взяв управление в свои руки.