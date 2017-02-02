Происшествия
01 февраля, 18:47
Проверкой занимается отдел полиции № 9.
Общество
01 февраля, 18:27
Центробанк определился с символами городов, которые появятся на новых купюрах в 200 и 2000 рублей.
Происшествия
01 февраля, 17:19
После очистки от снега и мусора в здании, у которого в середине января рухнула крыша, проведут противоаварийные работы.
Город
01 февраля, 17:10
Для посетителей основной корпус Белинки после 10-летнего ремонта откроется 2 февраля.
Общество
01 февраля, 16:18
В Ельцин Центре, пережившем нападки Михалкова, рок-нашествие, документальный шок и арт-потрясение, отмечает день рождения перового президента. Кульминацией станут отрывки из мемуаров вдовы Бориса Ельцина Наины Иосифовны.
Город
01 февраля, 15:58
Изменения в законодательстве коснулось тех предпринимателей, которые владеют площадями в многоквартирных домах.
Происшествия
01 февраля, 15:07
Автомобиль «Дэу Нексия» распластался посреди перекрестка Стачек — Корепина.
Экономика
01 февраля, 14:55
За январь в регионе было продано в полтора раза больше страховок, чем за весь 2016 год.
Город
01 февраля, 14:34
Большинство горожан проголосовали за то, чтобы арт-объект приземлился напротив своей предыдущей локации — на противоположном берегу от Ельцин Центра, возле стадиона «Динамо».
Экономика
01 февраля, 13:31
В прошлом году областные власти уже заключили более 20 концессионных соглашений.
Город
01 февраля, 13:20
Нового управленца уже представили коллективу театра.
Город
01 февраля, 12:55
Минстрой Свердловской области согласовал межевание территории, предназначенной под деловой центр уральской столицы.
Городские истории
Пока город гудит о повышении цен на проезд, мы нашли пять городов, похожих на Екатеринбург, и изучили их транспортную систему. По каким законам живут трамваи Нижнего Новгорода, Таллина, Праги, Челябинска и Новосибирска? Читайте на ЕТВ.
События
Попробовать блюда из ежедневного рациона Бориса Николаевича смогут посетители ресторана «БарБорис», который открылся в Ельцин Центре в день рождения первого президента России.
События
Один из лучших способов узнать другую страну — пожить и поработать в ней. В рубрике «Записки Жени Лобанова» корреспондент ЕТВ побеседовал о кулинарном стартапе и ностальгии по СССР с Еленой Аберут, первооткрывательницей пельменей в Лаосе.
События
Ровно 25 лет назад Аркадий Чернецкий был назначен главой администрации Екатеринбурга и за 18 лет руководства вывел мегаполис на столичный уровень. Вспоминаем главные достижения первого мэра с его соратниками и преемником.
Городские истории
Традиционные виды предпринимательства чреваты суровой конкуренцией, поэтому некоторые свердловские бизнесмены включают креативность и уходят в необжитые ниши. Пощадит ли уникумов бесстрастная эволюция рынка?
Городские истории
Десант ЕТВ проник в самый закрытый городок Свердловска, чтобы узнать, как жилось сотрудникам пенитенциарного заведения около работы, и почему легендарный дом-улитка похож на эмбрион.
Городские истории
Они пришли из глубины времен и стремятся в будущее. ЕТВ рассказывает о легендарных спортивных комплексах, которые прославили город задолго до того, как Центральный стадион получил право на матчи ЧМ-2018 и бесконечные реконструкции.
Экономика
На комбинате пополнение: запущен в работу новый цех. На строительство огромной машины с длинным и непонятным обывателю названием ушло чуть больше года и 800 миллионов рублей. Что уральцу будет от новинки — на простом языке объясняет ЕТВ.
Городские истории
Ежегодно на свалки Екатеринбурга свозят больше 500 тысяч тонн отходов. Горы мусора вокруг уральской столицы растут, доставляя неудобства, опустошая казну и ухудшая экологию. Можно ли решить эту проблему — разбирался ЕТВ.