Городские истории Подглядеть чужие карты: транспорт Екатеринбурга и других городов Пока город гудит о повышении цен на проезд , мы нашли пять городов , похожих на Екатеринбург , и изучили их транспортную систему. По каким законам живут трамваи Нижнего Новгорода , Таллина , Праги , Челябинска и Новосибирска? Читайте на ЕТВ.

Что случилось? Откуда очереди за приемными детьми?

События Кремлевская диета Попробовать блюда из ежедневного рациона Бориса Николаевича смогут посетители ресторана « БарБорис», который открылся в Ельцин Центре в день рождения первого президента России.

Современный адюльтер

События ЗЖЛ. Лаосские пельмени Один из лучших способов узнать другую страну — пожить и поработать в ней. В рубрике « Записки Жени Лобанова» корреспондент ЕТВ побеседовал о кулинарном стартапе и ностальгии по СССР с Еленой Аберут , первооткрывательницей пельменей в Лаосе.

События Мэр всему голова Ровно 25 лет назад Аркадий Чернецкий был назначен главой администрации Екатеринбурга и за 18 лет руководства вывел мегаполис на столичный уровень. Вспоминаем главные достижения первого мэра с его соратниками и преемником.

Городские истории Красная книга уральского бизнеса Традиционные виды предпринимательства чреваты суровой конкуренцией , поэтому некоторые свердловские бизнесмены включают креативность и уходят в необжитые ниши. Пощадит ли уникумов бесстрастная эволюция рынка?

Городские истории Площадь эволюции. Обитатели тюремного замка Десант ЕТВ проник в самый закрытый городок Свердловска , чтобы узнать , как жилось сотрудникам пенитенциарного заведения около работы , и почему легендарный дом-улитка похож на эмбрион.

Городские истории Опоры спорта. Цветущая « Юность» и « Динамо»-мама Они пришли из глубины времен и стремятся в будущее. ЕТВ рассказывает о легендарных спортивных комплексах , которые прославили город задолго до того , как Центральный стадион получил право на матчи ЧМ-2018 и бесконечные реконструкции.

Экономика Жирный бонус: ЕЖК запустил новый цех-спасатель воздуха и маргарина На комбинате пополнение: запущен в работу новый цех. На строительство огромной машины с длинным и непонятным обывателю названием ушло чуть больше года и 800 миллионов рублей. Что уральцу будет от новинки — на простом языке объясняет ЕТВ.