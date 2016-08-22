Развлечения ХК « Автомобилист» завершил выступление на Кубке Шпенглера Команда из Екатеринбурга в четвертьфинале уступила « Давосу» со счетом 3:1.

Город УГМК ввела в эксплуатацию самый высокий небоскреб в Екатеринбурге Здание на 11 метров выше бизнес-центра « Высоцкий», которому до этого принадлежал титул главного небоскреба не только в уральской столице , но и на всей территории за Уралом.

Происшествия Полицейские задержали стрелка , ранившего мужчину у « Парк Хауса» Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Город Новый год в Екатеринбурге начнется тепло и со снегом 2016 год уходит таким же , как и был — странным и парадоксальным. В Новогоднюю ночь столбик термометра вплотную приблизится к нулю градусов.

Общество На фасаде мэрии Екатеринбурга показали новогоднее световое шоу В уральской столице торжественно открыли главную елку и ледовый городок.

Происшествия В Екатеринбурге почти на сутки задерживается рейс в Дубай Из эмирата на Урал самолет авиакомпании Fly Dubai также прибудет с опозданием.

Развлечения Афиша не для всех: встречаем Новый год вечеринками , шоу и выставками Самый главный и волшебный праздник страны приблизился вплотную. Если вы еще не знаете , где справлять Новый год , срочно смотрите афишу. Там же — рецепты веселья уже на следующий год.

Общество Меру пресечения экс-замминистра Шилиманову выберет следователь Под вечер Свердловский областной суд закончил рассмотрение апелляции Михаила Шилиманова — подельника , как предполагает следствие , шансонье Александра Новикова по делу « Бухты Квинс».

Город В Екатеринбурге построят 153-метровую « сталинскую» башню Высотка появится в ЖК « Квартал Федерация» на перекрестке улиц Щорса и Степана Разина.

Город Место « Свитера» в центре Екатеринбурга займет итальянский ресторан Общепит расположится в здании на улице Пушкина , 12.

Происшествия Свердловские сыщики возбудили дело из-за беременной юной цыганки Двенадцатилетняя девочка , напомним , сейчас находится в приюте.