Развлечения
30 декабря, 15:28
Команда из Екатеринбурга в четвертьфинале уступила «Давосу» со счетом 3:1.
Город
30 декабря, 13:33
Здание на 11 метров выше бизнес-центра «Высоцкий», которому до этого принадлежал титул главного небоскреба не только в уральской столице, но и на всей территории за Уралом.
Происшествия
30 декабря, 12:44
Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Город
30 декабря, 11:52
2016 год уходит таким же, как и был — странным и парадоксальным. В Новогоднюю ночь столбик термометра вплотную приблизится к нулю градусов.
Общество
30 декабря, 10:44
В уральской столице торжественно открыли главную елку и ледовый городок.
Происшествия
30 декабря, 09:39
Из эмирата на Урал самолет авиакомпании Fly Dubai также прибудет с опозданием.
Развлечения
30 декабря, 07:00
Самый главный и волшебный праздник страны приблизился вплотную. Если вы еще не знаете, где справлять Новый год, срочно смотрите афишу. Там же — рецепты веселья уже на следующий год.
Общество
29 декабря, 17:33
Под вечер Свердловский областной суд закончил рассмотрение апелляции Михаила Шилиманова — подельника, как предполагает следствие, шансонье Александра Новикова по делу «Бухты Квинс».
Город
29 декабря, 15:35
Высотка появится в ЖК «Квартал Федерация» на перекрестке улиц Щорса и Степана Разина.
Город
29 декабря, 15:20
Общепит расположится в здании на улице Пушкина, 12.
Происшествия
29 декабря, 15:06
Двенадцатилетняя девочка, напомним, сейчас находится в приюте.
Происшествия
29 декабря, 14:46
Инцидент случился, когда на предприятии, где производят взрывчатку, сжигали отходы.
Развлечения
Самый главный и волшебный праздник страны приблизился вплотную. Если вы еще не знаете, где справлять Новый год, срочно смотрите афишу. Там же — рецепты веселья уже на следующий год.
Городские истории
Мы нашли и допросили тех, у кого 31 декабря легко ассоциируется со словом «работа». Как проживают праздники полицейские, спасатели, врачи, заключенные и их надзиратели, артисты, официанты и даже пилоты — в материале ЕТВ.
События
Самое важное, что произошло в уходящем 2016 году и ожидается в 2017, открыли эксперты ЕТВ в области городской среды и культуры, экономики и политики, права и кое-чего еще.
Городские истории
Вы уже определились, что будет на вашем новогоднем столе? Если еще нет, то вам в помощь советы и рецепты известных шеф-поваров и барменов Екатеринбурга, а заодно и их варианты, как весело и вкусно отметить главный праздник года.
События
Столица Малайзии уютно устроилась на стыке стран, культур, религий и технологий. Все чудеса этого удивительного города своими глазами видел корреспондент ЕТВ, который рассказал обо всем в сериале «Записки Жени Лобанова».
Лаборатроллия
Поэтическое достояние Урала изменяет рифме и в прозе рассказывает о своем непростом путешествии с Дедом Морозом по екатеринбургским квартирам.
События
Екатеринбургский хоккейный клуб завершил календарный год принципиальной победой над «Адмиралом» со счетом 3:1. Три четверти пути в регулярном чемпионате КХЛ позади. Самое время понять, за счет чего уральцы смогут попасть в плей-офф.
Лаборатроллия
Кумир российских женщин Стас Михайлов не сдержал обещание, данное пару лет назад, и вернулся в Екатеринбург. На «Народном корпоративе», сопряженном с парадом шуб и дубленок всех мастей, побывал десант нашей Творческой Лаборатроллии.
Полезняк
В квитанциях уральцев лишь пару лет назад появилась загадочная строчка «общедомовые нужды». За что мы платим? Откуда берутся эти суммы? Что изменится с нового года? Обо всем расскажем подробно.