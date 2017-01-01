Происшествия
05 февраля, 17:49
Тело семилетнего ребенка обнаружили на детской площадке другие дети. Подробности происшествия ЕТВ рассказали в полиции.
Город
05 февраля, 16:36
Подрядчик, который возьмется за ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к аэропорту Екатеринбурга и перрона хаба, получит за труды 11,7 млн рублей.
Происшествия
05 февраля, 12:40
ЧП произошло в Сухом Логу в ночь с субботы на воскресенье.
Город
04 февраля, 16:15
В честь юбилея районного центра культуры учреждение готовит для гостей большое виртуальное путешествие в прошлое исторического здания.
Развлечения
04 февраля, 12:00
Уральская хоккейная команда успешно провела игру с латвийским клубом «Динамо».
Общество
04 февраля, 09:16
Самолет авиакомпании должен был вылететь из города ОШ еще в 3:50, но что-то пошло не так.
Общество
03 февраля, 19:34
Целый день вице-премьер инспектировал в уральской столице объекты, которые будут задействованы во время чемпионата мира по футболу, и в целом остался доволен подготовкой города.
Общество
03 февраля, 17:46
Долгое время в поселке Красном под Верхней Пышмой не могут потушить свалку. Прокуратура начала проверку, итогом которой стал судебный запрет на эксплуатацию полигона.
Город
03 февраля, 17:02
Религиозную организацию мусульман «Нур-Усман» обязали очистить занимаемый участок в течение месяца.
Развлечения
03 февраля, 16:30
Изначально определять погоду должен был енот Дзен, однако животное больше заинтересовалось журналистами.
Происшествия
03 февраля, 16:04
Екатеринбургская команда «Синие Камни» направлялась на спортивный турнир «Золотая шайба».
Город
03 февраля, 15:46
Вице-премьер РФ побывал на Центральном стадионе в Екатеринбурге и остался доволен темпами строительства. Он ждет, что к декабрю арену окончательно доделают.
Городские истории
Для одних эти дома являются воплощением жилищного ада, для других они стали пропуском в райскую жизнь в собственной квартире. Полина Иванова рассказывает историю типичных хрущевок, а помогают ей в этом читатели ЕТВ.
Музыка на ЕТВ
Фео «Психея» /live
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Сумма за неделю
Очереди в школу / Четверть Чернецкого / Сокуров / Кормильцев / Аксёнова+Монеточка
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