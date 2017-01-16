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Сергей Яскевич
В гостях: Сергей Яскевич
Владислав Горин
Ведущий: Владислав Горин
Наш гонец в Донецк
Наш гонец в Донецк Свердловчанка о своих донбасских каникулах
Ая Шафран
2017 год с ЕТВ
2017 год с ЕТВ Живите по енотьему календарю
Ая Шафран
истории
новости
На Челюскинцев водитель защемил стеклом руку инспектора ДПС и поехал
Происшествия
На Челюскинцев водитель защемил стеклом руку инспектора ДПС и поехал
16 января, 18:37
Дерзкой выходкой со стороны водителя обернулась просьба инспектора предъявить документы — автомобилист зажал руку полицейского стеклом и продолжил движение, однако закон все равно его настиг.
«Косому дому» на берегу Исети нашли нового владельца
Экономика
«Косому дому» на берегу Исети нашли нового владельца
16 января, 17:57
Из муниципальной собственности объект культурного наследия перешел к ООО «Капитал» — компания выкупила дом за цену, чуть выше первоначальной.
В Екатеринбурге приостановили строительство двух ТЦ
Экономика
В Екатеринбурге приостановили строительство двух ТЦ
16 января, 17:20
В Уральской палате недвижимости проанализировали ситуацию с торговыми центрами — сейчас строится чуть больше 50 тыс. квадратов. За последние восемь лет это рекордно низкие показатели.
В феврале на остановках Екатеринбурга появятся электронные табло
Город
В феврале на остановках Екатеринбурга появятся электронные табло
16 января, 16:52
Мэрия, готовясь к реализации новой транспортной схемы, собирается запустить проект на одной-двух остановках, чтобы протестировать новинку.
Задержаны подозреваемые в стрельбе по охране химзавода на Урале
Происшествия
Задержаны подозреваемые в стрельбе по охране химзавода на Урале
16 января, 16:04
В полиции рассказывают, что на дело банда пошла во второй раз: им хотелось наживы и мести за сорванный ранее фуршет, который должен был состояться по итогам еще первого налета.
Ущерб от рухнувшего в Екатеринбурге вертолета оценили в 1 млн рублей
Общество
Ущерб от рухнувшего в Екатеринбурге вертолета оценили в 1 млн рублей
16 января, 15:36
Всего за год в Уральском федеральном округе, Оренбургской области и Пермском крае произошло девять воздушных ЧП.
Свердловских потребителей газа будут дисциплинировать штрафами
Общество
Свердловских потребителей газа будут дисциплинировать штрафами
16 января, 15:32
За неправильное пользование газовым оборудованием отныне можно получить штраф, соответствующее постановление подписал президент. Свердловские газовики надеются, что это поможет дисциплинировать халатных абонентов.
В Екатеринбурге столетнему жителю провели операцию на сердце
Общество
В Екатеринбурге столетнему жителю провели операцию на сердце
16 января, 15:21
Кардиохирурги ГКБ № 33 заменили кардиостимулятор 101-летнему Семену Козьмину.
К Крещению в Екатеринбурге освятят девять купелей
Общество
К Крещению в Екатеринбурге освятят девять купелей
16 января, 14:40
Занырнуть в священную иордань горожанам предлагают уже вечером 18 января.
На Урале приземлятся клоны истуканов с острова Пасхи
Развлечения
На Урале приземлятся клоны истуканов с острова Пасхи
16 января, 13:50
Свердловский бизнесмен, «печатающий» на 3D-принтере аналог крепости «Винтерфелл», анонсировал новый проект — в разных уголках региона он поселит клонов известных истуканов с острова Пасхи.
В Екатеринбурге ищут сыщика с татуировкой «Е» на пальце
Происшествия
В Екатеринбурге ищут сыщика с татуировкой «Е» на пальце
16 января, 12:41
Мужчина пропал еще месяц назад по дороге домой.
Областная прокуратура изучает новую транспортную систему Екатеринбурга
Город
Областная прокуратура изучает новую транспортную систему Екатеринбурга
16 января, 12:23
Глава ведомства Сергей Охлопков поручил городскому прокурору Светлане Кузнецовой дать оценку действиям мэрии.
лента
эфиров
Сегодня
21:05
Кэшбэк от государства 17 января
20:30
Курить не купишь. О новой антитабачной концепции
21:00
За жизнь с диабетом — медаль 23 января
20:30
Дети — по ту сторону закона. Подростки в преступном мире
21:00
Заработок в сети. Как разобраться и не попасться
сказано
на етв
Белла Дижур - любовь Заболоцкого
Белла Дижур - любовь Заболоцкого
Анна Матвеева
российский писатель
российский писатель
Вкус на мужчин можно воспитать
Вкус на мужчин можно воспитать
Михаил Лабковский
психолог
психолог
У пранкеров есть принципы
У пранкеров есть принципы
Алексей Столяров (Лексус)
Пранкер
Пранкер
интересное
на етв
Наш гонец в Донецк. Свердловчанка о своих донбасских каникулах
События
Наш гонец в Донецк. Свердловчанка о своих донбасских каникулах
Залитые в бетон банкоматы, компостеры в трамваях и ухоженные набережные: жительница Екатеринбурга рассказывает о новогодних каникулах, которые она провела в столице ДНР.
Площадь эволюции. Типовые сталинки типичного Свердловска
Городские истории
Площадь эволюции. Типовые сталинки типичного Свердловска
Типовые сталинки, притаившиеся за Управлением дороги, — кусочек тихого центра, хранящего историю Свердловска. Когда-то здесь разводили кур и кроликов прямо в квартирах, нынешние жильцы готовятся к борьбе за существование своих домов.
Черви козыри. Как уральцы попали на фейкбук
События
Черви козыри. Как уральцы попали на фейкбук
Друг отметил вас на видео? Возможно, это не долгожданное признание, а симптом вирусной эпидемии, которая разразилась в популярной соцсети. Уральские гении IT рассказывают, как избавиться от заразы и не лишиться кредитки.
Король Лев. Поэт Рубинштейн о публике и пабликах
Городские истории
Король Лев. Поэт Рубинштейн о публике и пабликах
Молодые поэты обретают популярность за несколько постов в «Фейсбуке», а уже известные — используют свои страницы как дневники. Как изменилась поэзия в эпоху соцсетей, рассказал концептуалист Лев Рубинштейн, который приехал в Екатеринбург.
ЗЖЛ. Манила — надежда веселых трущоб
События
ЗЖЛ. Манила — надежда веселых трущоб
Это очень необычный город — бедный, но щедрый, жестокий, но веселый. Чтобы понять Манилу, надо в ней жить. В сериале «Записки Жени Лобанова» корреспондент ЕТВ рассказывает, как столица Филиппин ломает шаблоны и вправляет мозги.
Модная классика: изучаем гардероб священнослужителей
Городские истории
Модная классика: изучаем гардероб священнослужителей
В облачении служителей храмов не случайны каждая деталь и даже цвет — в зависимости от праздника фелонь (риза) священника может быть красной, зеленой, белой или желтой. В тонкостях церковных одеяний мы разбирались с двумя героями.
Естория. Редакция ЕТВ открывает свои тайны
Городские истории
Естория. Редакция ЕТВ открывает свои тайны
В работе журналистов многое остается за кадром. Сегодня мы откроем широкому читателю то, что берегли для своих мемуаров! Селфи с медведем и греча для Коляды, ограбление Куклачева и ходячие мертвецы в морге — в откровениях сотрудников ЕТВ.
Счастье есть. Потрошим праздничный стол с уральским Роспотребнадзором
Городские истории
Счастье есть. Потрошим праздничный стол с уральским Роспотребнадзором
По межконтинентальной традиции уральцы заранее атаковали продуктовые, чтобы наготовить еды впрок. ЕТВ выяснил, можно ли за один день избавить себя от необходимости в каникулы проводить время на кухне.
Афиша не для всех: встречаем Рождество и смотрим фильмы
Развлечения
Афиша не для всех: встречаем Рождество и смотрим фильмы
Пришла та часть новогодних каникул, когда пора выбираться из дома и развлекаться с друзьями. Что делать и куда пойти, традиционно рассказывает наша Афиша.
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