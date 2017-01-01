Общество Морозы на 4 часа отсрочили вылет самолета из Кольцово до Салехарда Из-за температуры воздуха под -30 в екатеринбургском аэропорту не смогли завести самолет авиакомпании « Ямал». В итоге судно вылетело с опозданием в четыре часа.

Город Екатеринбург вошел в десятку самых популярных направлений на Рождество Наряду с лидерами внутреннего туризма , Санкт-Петербургом , Москвой , Казанью и Сочи , в рейтинг попала и столица Среднего Урала.

Развлечения ФК « Урал» будет выбивать долги с бывшего тренера через РФС С Вадима Скрипченко « шмели» требуют три зарплаты , прописанные в контракте.

Общество В праздники свердловские коммунальщики 12 раз устраняли аварии Сбои на сетях водо- и электроснабжения произошли в Екатеринбурге , Качканаре , Нижних Сергах и других областных муниципалитетах.

Происшествия Шестеро свердловчан погибли на дорогах в новогодние каникулы Автоинспекторы подводят итоги работы в праздничные дни января: по сравнению с прошлым годом число дорожно-транспортных происшествий увеличилось , а вот количество погибших сократилось.

Развлечения Школьники добровольно сдали в УрФУ свои шпаргалки Выставка самых хитрых приемов списывания на экзамене открылась сегодня в музейном комплексе федерального университета.

Город Прокатчики « Страны ОЗ» задолжали авторам деньги за фильм С конца проката фильма « Страна ОЗ» прошел год , а авторы так и не получили от кинокомпании полную сумму. Главная героиня ленты Яна Троянова предложила прокатчикам рассчитаться или конфликт будут решать по-другому.

Экономика Дорогой дом! В Екатеринбурге выбрали объекты с космической стоимостью Коттедж с изумрудными стеклами , пентхаус с террасой в « Тихвине» и недостроенный БЦ — вот что выставляли на продажу владельцы недвижимости по баснословной цене.

Город Погода медленно подобреет к Екатеринбургу День за днем столбик уличного термометра будет ползти вверх , постепенно снижая градус стресса для жителей уральской столицы.

Развлечения Полька , вальс и контрданс: на Урале прошел бал в стиле XIX века Закружиться в старинном танце мог любой желающий. Все движения под руководством опытных мастеров разучивали сразу на балу.

Развлечения « Автомобилист» приблизился к заветной восьмерке Екатеринбургский клуб одержал победу в домашней встрече со « Спартаком». Москвичи уступили в напряженной борьбе со счетом 4:3.