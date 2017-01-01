Городские истории Площадь эволюции. Обитатели тюремного замка Десант ЕТВ проник в самый закрытый городок Свердловска , чтобы узнать , как жилось сотрудникам пенитенциарного заведения около работы , и почему легендарный дом-улитка похож на эмбрион.

Музыка на ЕТВ

Kickin' Jass Orchestra От Светланы Зенковой

Сумма за неделю

Губернаторская кампания / Схема транспорта / Причинители добра / Последний приют / Аксёнова+Монеточка От Александры Аксеновы

Городские истории Опоры спорта. Цветущая « Юность» и « Динамо»-мама Они пришли из глубины времен и стремятся в будущее. ЕТВ рассказывает о легендарных спортивных комплексах , которые прославили город задолго до того , как Центральный стадион получил право на матчи ЧМ-2018 и бесконечные реконструкции.

Экономика Жирный бонус: ЕЖК запустил новый цех-спасатель воздуха и маргарина На комбинате пополнение: запущен в работу новый цех. На строительство огромной машины с длинным и непонятным обывателю названием ушло чуть больше года и 800 миллионов рублей. Что уральцу будет от новинки — на простом языке объясняет ЕТВ.

Городские истории Екатеринбургский trash: разделяй и зарабатывай Ежегодно на свалки Екатеринбурга свозят больше 500 тысяч тонн отходов. Горы мусора вокруг уральской столицы растут , доставляя неудобства , опустошая казну и ухудшая экологию. Можно ли решить эту проблему — разбирался ЕТВ.

События Лучшие друзья Вики Порой они работают над статьями целыми сутками , шерстят библиотеки и колесят по захолустью , чтобы пополнить фотосклад. Кто эти люди и зачем они тратят на неоплачиваемый труд все свободное время? Уральских авторов Википедии нашел ЕТВ.

События ЗЖЛ. Рай по приговору В этой филиппинской тюрьме можно построить себе дом и поселить семью. В сериале « Записки Жени Лобанова» об этом чуде Востока рассказывает отважный засланец ЕТВ в загадочную Азию.

События Что же тут криминального? Раскрываем карту Екатеринбурга Места , где оставили след убийцы и разбойники , мы собрали на одной карте города Е.

Развлечения Афиша не для всех: выходные по классике и на спорте Снова пятница на календаре , а это значит , что пришла пора планировать выходные с пользой и запасаться развлекательными планами на будущее. В очередном выпуске нашей афиши мы собрали мероприятия , которые , вероятно , придутся вам по душе.