Общество
09 января, 13:37
Из-за температуры воздуха под -30 в екатеринбургском аэропорту не смогли завести самолет авиакомпании «Ямал». В итоге судно вылетело с опозданием в четыре часа.
Город
09 января, 13:22
Наряду с лидерами внутреннего туризма, Санкт-Петербургом, Москвой, Казанью и Сочи, в рейтинг попала и столица Среднего Урала.
Развлечения
09 января, 13:21
С Вадима Скрипченко «шмели» требуют три зарплаты, прописанные в контракте.
Общество
09 января, 12:52
Сбои на сетях водо- и электроснабжения произошли в Екатеринбурге, Качканаре, Нижних Сергах и других областных муниципалитетах.
Происшествия
09 января, 12:08
Автоинспекторы подводят итоги работы в праздничные дни января: по сравнению с прошлым годом число дорожно-транспортных происшествий увеличилось, а вот количество погибших сократилось.
Развлечения
09 января, 11:31
Выставка самых хитрых приемов списывания на экзамене открылась сегодня в музейном комплексе федерального университета.
Город
09 января, 10:58
С конца проката фильма «Страна ОЗ» прошел год, а авторы так и не получили от кинокомпании полную сумму. Главная героиня ленты Яна Троянова предложила прокатчикам рассчитаться или конфликт будут решать по-другому.
Экономика
09 января, 10:54
Коттедж с изумрудными стеклами, пентхаус с террасой в «Тихвине» и недостроенный БЦ — вот что выставляли на продажу владельцы недвижимости по баснословной цене.
Город
09 января, 09:57
День за днем столбик уличного термометра будет ползти вверх, постепенно снижая градус стресса для жителей уральской столицы.
Развлечения
09 января, 07:00
Закружиться в старинном танце мог любой желающий. Все движения под руководством опытных мастеров разучивали сразу на балу.
Развлечения
08 января, 19:36
Екатеринбургский клуб одержал победу в домашней встрече со «Спартаком». Москвичи уступили в напряженной борьбе со счетом 4:3.
Происшествия
08 января, 18:31
В больницу № 23 Екатеринбурга поступила 50-летняя женщина. Полицейские установили, что тяжелые травмы ей нанес сын-пятиклассник, состоящий на учете у психиатра.
Городские истории
В облачении служителей храмов не случайны каждая деталь и даже цвет — в зависимости от праздника фелонь (риза) священника может быть красной, зеленой, белой или желтой. В тонкостях церковных одеяний мы разбирались с двумя героями.
Городские истории
В работе журналистов многое остается за кадром. Сегодня мы откроем широкому читателю то, что берегли для своих мемуаров! Селфи с медведем и греча для Коляды, ограбление Куклачева и ходячие мертвецы в морге — в откровениях сотрудников ЕТВ.
Городские истории
По межконтинентальной традиции уральцы заранее атаковали продуктовые, чтобы наготовить еды впрок. ЕТВ выяснил, можно ли за один день избавить себя от необходимости в каникулы проводить время на кухне.
Развлечения
Пришла та часть новогодних каникул, когда пора выбираться из дома и развлекаться с друзьями. Что делать и куда пойти, традиционно рассказывает наша Афиша.
Развлечения
Самый главный и волшебный праздник страны приблизился вплотную. Если вы еще не знаете, где справлять Новый год, срочно смотрите афишу. Там же — рецепты веселья уже на следующий год.
Городские истории
Мы нашли и допросили тех, у кого 31 декабря легко ассоциируется со словом «работа». Как проживают праздники полицейские, спасатели, врачи, заключенные и их надзиратели, артисты, официанты и даже пилоты — в материале ЕТВ.
События
Самое важное, что произошло в уходящем 2016 году и ожидается в 2017, открыли эксперты ЕТВ в области городской среды и культуры, экономики и политики, права и кое-чего еще.
Городские истории
Вы уже определились, что будет на вашем новогоднем столе? Если еще нет, то вам в помощь советы и рецепты известных шеф-поваров и барменов Екатеринбурга, а заодно и их варианты, как весело и вкусно отметить главный праздник года.
События
Столица Малайзии уютно устроилась на стыке стран, культур, религий и технологий. Все чудеса этого удивительного города своими глазами видел корреспондент ЕТВ, который рассказал обо всем в сериале «Записки Жени Лобанова».