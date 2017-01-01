Площадь эволюции
Площадь эволюции Рассказываем про обитателей тюремного замка Свердловска
Полина Иванова
Афиша не для всех
Афиша не для всех Познаем «Тесноту» и наслаждаемся наивным искусством
Ирина Якино
Идем на повышение
Идем на повышение В выходные в Екатеринбурге потеплеет
Диана Казакова
истории
новости
Павел Дацюк вошел в сотню величайших спортсменов НХЛ
Общество
Павел Дацюк вошел в сотню величайших спортсменов НХЛ
29 января, 17:00
Вместе со свердловчанином в рейтинг попали Александр Овечкин и Павел Буре.
«Автомобилист» пропустил четыре шайбы от рижского «Динамо»
Развлечения
«Автомобилист» пропустил четыре шайбы от рижского «Динамо»
29 января, 13:00
Уральцы проиграли с разницей всего в одну шайбу.
«Урал» сыграл с польской «Погонью» вничью
Развлечения
«Урал» сыграл с польской «Погонью» вничью
29 января, 12:00
Матч прошел на Кипре во время сборов екатеринбургской команды.
Подросток утонул в бассейне первоуральского санатория
Происшествия
Подросток утонул в бассейне первоуральского санатория
29 января, 09:00
Мальчику неожиданно стало плохо в воде, спасти его не удалось.
Максим Ковтун накатал на серебро чемпионата Европы
Развлечения
Максим Ковтун накатал на серебро чемпионата Европы
29 января, 08:35
Фигурист занял второе место в общем зачете после двух дней соревнований.
Фигурист Ковтун поборется за золото на чемпионате Европы
Развлечения
Фигурист Ковтун поборется за золото на чемпионате Европы
28 января, 15:00
После короткой программы свердловчанин занимает вторую строчку рейтинга.
Смог накроет Свердловскую область на пять дней
Общество
Смог накроет Свердловскую область на пять дней
28 января, 13:00
В ночь с субботы на воскресенье Екатеринбург снова окутает пеленой вредных примесей.
На ЕКАДе водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком
Происшествия
На ЕКАДе водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком
28 января, 12:12
Инцидент произошел вечером на дороге в сторону Верхней Пышмы.
Екатеринбургская писательница Анна Матвеева получил премию Бажова
Общество
Екатеринбургская писательница Анна Матвеева получил премию Бажова
28 января, 12:00
Свердловчанка стала победительницей в номинации «Мастер.Проза».
Два рейса с Ямала приземлятся в Екатеринбурге на сутки позже
Общество
Два рейса с Ямала приземлятся в Екатеринбурге на сутки позже
28 января, 09:00
Причиной задержки стали метеоусловия.
Работникам екатеринбургского метро отменили бесплатный проезд
Общество
Работникам екатеринбургского метро отменили бесплатный проезд
28 января, 08:25
Мера начнет действовать с 1 февраля, в тот же день цена на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга повысится.
В уральскую Школу главного архитектора попали эксперты Сколково
Город
В уральскую Школу главного архитектора попали эксперты Сколково
27 января, 18:46
Организаторы ШГА в Екатеринбурге рассказали, кто будет обучать екатеринбуржцев. Так, в списке экспертов как зарубежные профессионалы, так и представители отечественных компаний — например, КБ «Стрелка».
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эфиров
Сегодня
14:30
Немифический василиск
14:45
Троллейбус № 8 и «хвост дракона»
20:30
Да будет свет! Яркая история поселка Садовый
21:00
За жизнь с диабетом — медаль
21:00
В условиях обострения. О правах и обязанностях пациентов 06 февраля
14:30
Домашний леопард
сказано
на етв
"Одиночество - это плохо" - стереотип
"Одиночество - это плохо" - стереотип
Анна Луткова
психолог
психолог
Выбор роли для артиста, как выбор окружения...
Выбор роли для артиста, как выбор окружения для человека
Дмитрий Дюжев
актер
актер
Каким будет повременной тариф
Каким будет повременной тариф
Сергей Яскевич
зампредседателя комитета ...
зампредседателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга
интересное
на етв
Площадь эволюции. Обитатели тюремного замка
Городские истории
Площадь эволюции. Обитатели тюремного замка
Десант ЕТВ проник в самый закрытый городок Свердловска, чтобы узнать, как жилось сотрудникам пенитенциарного заведения около работы, и почему легендарный дом-улитка похож на эмбрион.
Музыка на ЕТВ
Kickin' Jass Orchestra
Kickin' Jass Orchestra
От Светланы Зенковой
Сумма за неделю
Губернаторская кампания / Схема транспорта / Причинители добра / Последний приют / Аксёнова+Монеточка
Губернаторская кампания / Схема транспорта / Причинители добра / Последний приют / Аксёнова+Монеточка
От Александры Аксеновы
Опоры спорта. Цветущая «Юность» и «Динамо»-мама
Городские истории
Опоры спорта. Цветущая «Юность» и «Динамо»-мама
Они пришли из глубины времен и стремятся в будущее. ЕТВ рассказывает о легендарных спортивных комплексах, которые прославили город задолго до того, как Центральный стадион получил право на матчи ЧМ-2018 и бесконечные реконструкции.
Жирный бонус: ЕЖК запустил новый цех-спасатель воздуха и маргарина
Экономика
Жирный бонус: ЕЖК запустил новый цех-спасатель воздуха и маргарина
На комбинате пополнение: запущен в работу новый цех. На строительство огромной машины с длинным и непонятным обывателю названием ушло чуть больше года и 800 миллионов рублей. Что уральцу будет от новинки — на простом языке объясняет ЕТВ.
Екатеринбургский trash: разделяй и зарабатывай
Городские истории
Екатеринбургский trash: разделяй и зарабатывай
Ежегодно на свалки Екатеринбурга свозят больше 500 тысяч тонн отходов. Горы мусора вокруг уральской столицы растут, доставляя неудобства, опустошая казну и ухудшая экологию. Можно ли решить эту проблему — разбирался ЕТВ.
Лучшие друзья Вики
События
Лучшие друзья Вики
Порой они работают над статьями целыми сутками, шерстят библиотеки и колесят по захолустью, чтобы пополнить фотосклад. Кто эти люди и зачем они тратят на неоплачиваемый труд все свободное время? Уральских авторов Википедии нашел ЕТВ.
ЗЖЛ. Рай по приговору
События
ЗЖЛ. Рай по приговору
В этой филиппинской тюрьме можно построить себе дом и поселить семью. В сериале «Записки Жени Лобанова» об этом чуде Востока рассказывает отважный засланец ЕТВ в загадочную Азию.
Что же тут криминального? Раскрываем карту Екатеринбурга
События
Что же тут криминального? Раскрываем карту Екатеринбурга
Места, где оставили след убийцы и разбойники, мы собрали на одной карте города Е.
Афиша не для всех: выходные по классике и на спорте
Развлечения
Афиша не для всех: выходные по классике и на спорте
Снова пятница на календаре, а это значит, что пришла пора планировать выходные с пользой и запасаться развлекательными планами на будущее. В очередном выпуске нашей афиши мы собрали мероприятия, которые, вероятно, придутся вам по душе.
Площадь эволюции. Выдающийся двор типового Эльмаша
Городские истории
Площадь эволюции. Выдающийся двор типового Эльмаша
Эти шлакоблочные дома, построенные для работников Турбинки буквально посреди леса, были обречены на снос. Пока жильцы не помешали кусочку советской истории кануть в Лету, взяв управление в свои руки.
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