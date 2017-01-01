Ностальгия по хрущевкам
Ностальгия по хрущевкам Площадь эволюции. Статья, которую написали читатели
Полина Иванова
Предсказания Пыха
Предсказания Пыха Еж предсказал Уралу, какая будет весна
Ирина Демехина
Афиша не для всех
Афиша не для всех Смотрим хоккей и слушаем другую музыку
Ирина Якино
истории
новости
Разорвали собаки: в Свердловской области нашли мертвую девочку
Происшествия
Разорвали собаки: в Свердловской области нашли мертвую девочку
05 февраля, 17:49
Тело семилетнего ребенка обнаружили на детской площадке другие дети. Подробности происшествия ЕТВ рассказали в полиции.
В Кольцово обновят дорожный подъезд и покрытие перрона
Город
В Кольцово обновят дорожный подъезд и покрытие перрона
05 февраля, 16:36
Подрядчик, который возьмется за ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к аэропорту Екатеринбурга и перрона хаба, получит за труды 11,7 млн рублей.
Сотрудники ГИБДД вытащили свердловчанина из горящего дома
Происшествия
Сотрудники ГИБДД вытащили свердловчанина из горящего дома
05 февраля, 12:40
ЧП произошло в Сухом Логу в ночь с субботы на воскресенье.
ВИЗ просит экспонаты для выставки о районе у горожан
Город
ВИЗ просит экспонаты для выставки о районе у горожан
04 февраля, 16:15
В честь юбилея районного центра культуры учреждение готовит для гостей большое виртуальное путешествие в прошлое исторического здания.
«Автомобилист» обыграл гостей из Риги
Развлечения
«Автомобилист» обыграл гостей из Риги
04 февраля, 12:00
Уральская хоккейная команда успешно провела игру с латвийским клубом «Динамо».
Рейс «Уральских авиалиний» из Киргизии задерживается на шесть часов
Общество
Рейс «Уральских авиалиний» из Киргизии задерживается на шесть часов
04 февраля, 09:16
Самолет авиакомпании должен был вылететь из города ОШ еще в 3:50, но что-то пошло не так.
Виталий Мутко подвел итоги визита в Екатеринбург
Общество
Виталий Мутко подвел итоги визита в Екатеринбург
03 февраля, 19:34
Целый день вице-премьер инспектировал в уральской столице объекты, которые будут задействованы во время чемпионата мира по футболу, и в целом остался доволен подготовкой города.
Суд запретил пользоваться горящей свалкой под Верхней Пышмой
Общество
Суд запретил пользоваться горящей свалкой под Верхней Пышмой
03 февраля, 17:46
Долгое время в поселке Красном под Верхней Пышмой не могут потушить свалку. Прокуратура начала проверку, итогом которой стал судебный запрет на эксплуатацию полигона.
МУГИСО добивается сноса мечети в Екатеринбурге
Город
МУГИСО добивается сноса мечети в Екатеринбурге
03 февраля, 17:02
Религиозную организацию мусульман «Нур-Усман» обязали очистить занимаемый участок в течение месяца.
Еж Пых предсказал Уралу позднюю и солнечную весну
Развлечения
Еж Пых предсказал Уралу позднюю и солнечную весну
03 февраля, 16:30
Изначально определять погоду должен был енот Дзен, однако животное больше заинтересовалось журналистами.
На Серовском тракте автобус с юными хоккеистами съехал в кювет
Происшествия
На Серовском тракте автобус с юными хоккеистами съехал в кювет
03 февраля, 16:04
Екатеринбургская команда «Синие Камни» направлялась на спортивный турнир «Золотая шайба».
Виталий Мутко остался доволен Центральным стадионом
Город
Виталий Мутко остался доволен Центральным стадионом
03 февраля, 15:46
Вице-премьер РФ побывал на Центральном стадионе в Екатеринбурге и остался доволен темпами строительства. Он ждет, что к декабрю арену окончательно доделают.
лента
эфиров
Сегодня
14:30
Хамелеон Маруся
14:45
Школа современного танца в Щелкунчике
20:30
ВИЧ-диссиденты. Время отвечать
21:00
Первый всемирный. Екатеринбург готовится к конгрессу для людей с инвалидностью 07 февраля
14:30
Онлайн шоппинг
21:10
Перспективы для бизнеса
сказано
на етв
"Одиночество - это плохо" - стереотип
"Одиночество - это плохо" - стереотип
Анна Луткова
психолог
психолог
Выбор роли для артиста, как выбор окружения...
Выбор роли для артиста, как выбор окружения для человека
Дмитрий Дюжев
актер
актер
Каким будет повременной тариф
Каким будет повременной тариф
Сергей Яскевич
зампредседателя комитета ...
зампредседателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга
интересное
на етв
Площадь эволюции. Уральская ностальгия по хрущевкам
Городские истории
Площадь эволюции. Уральская ностальгия по хрущевкам
Для одних эти дома являются воплощением жилищного ада, для других они стали пропуском в райскую жизнь в собственной квартире. Полина Иванова рассказывает историю типичных хрущевок, а помогают ей в этом читатели ЕТВ.
Музыка на ЕТВ
Фео «Психея» /live
Фео «Психея» /live
От Светланы Зенковой
Опоры спорта. Уктусский трамплин и Центральный стадион
Городские истории
Опоры спорта. Уктусский трамплин и Центральный стадион
Спортивная арена, посмотреть которую приехал Виталий Мутко, когда-то была велодромом. А трамплин на Уктусе и вовсе вырос на голом энтузиазме. ЕТВ продолжает рассказ о легендарных объектах с богатой биографией и большим будущим.
Сумма за неделю
Очереди в школу / Четверть Чернецкого / Сокуров / Кормильцев / Аксёнова+Монеточка
Очереди в школу / Четверть Чернецкого / Сокуров / Кормильцев / Аксёнова+Монеточка
От Светланы Зенковой
Молодость — жива. Уральцы в годах о пенсионной бодрости
Общество
Молодость — жива. Уральцы в годах о пенсионной бодрости
Какой возраст оптимален, чтобы отправиться на заслуженный отдых? На фоне назревающей пенсионной реформы свои секреты трудоспособности ЕТВ открыли пожилой стиляга, марафонец, светская львица, легендарный кузнец и дедушка русского рока.
Свердчеловек. Я хотел продавать книги, но возродил государство
Городские истории
Свердчеловек. Я хотел продавать книги, но возродил государство
Наш герой очень хотел провести жизнь в букинистическом магазине, но что-то пошло не так. «Пришлось зарабатывать», — признается бизнесмен и уральский политик Антон Баков. Однако кое-что напечатать и продать ему удалось.
Подглядеть чужие карты: транспорт Екатеринбурга и других городов
Городские истории
Подглядеть чужие карты: транспорт Екатеринбурга и других городов
Пока город гудит о повышении цен на проезд, мы нашли пять городов, похожих на Екатеринбург, и изучили их транспортную систему. По каким законам живут трамваи Нижнего Новгорода, Таллина, Праги, Челябинска и Новосибирска? Читайте на ЕТВ.
Кремлевская диета
События
Кремлевская диета
Попробовать блюда из ежедневного рациона Бориса Николаевича смогут посетители ресторана «БарБорис», который открылся в Ельцин Центре в день рождения первого президента России.
ЗЖЛ. Лаосские пельмени
События
ЗЖЛ. Лаосские пельмени
Один из лучших способов узнать другую страну — пожить и поработать в ней. В рубрике «Записки Жени Лобанова» корреспондент ЕТВ побеседовал о кулинарном стартапе и ностальгии по СССР с Еленой Аберут, первооткрывательницей пельменей в Лаосе.
Мэр всему голова
События
Мэр всему голова
Ровно 25 лет назад Аркадий Чернецкий был назначен главой администрации Екатеринбурга и за 18 лет руководства вывел мегаполис на столичный уровень. Вспоминаем главные достижения первого мэра с его соратниками и преемником.
Красная книга уральского бизнеса
Городские истории
Красная книга уральского бизнеса
Традиционные виды предпринимательства чреваты суровой конкуренцией, поэтому некоторые свердловские бизнесмены включают креативность и уходят в необжитые ниши. Пощадит ли уникумов бесстрастная эволюция рынка?
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