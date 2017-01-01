Как сыграть на трэше
Как сыграть на трэше Разделяй и зарабатывай: что нам делать с мусором
Ирина Якино
Перестрелка на Уралмаше
Перестрелка на Уралмаше Пассажиры легковушки обстреляли водителя грузовика
Диана Казакова
Должок!
Должок! Свердловская область задолжала более 70 млрд рублей
Марина Сухогузова
истории
новости
Свердловские банки возвращаются в сектор потребкредитования
Экономика
Свердловские банки возвращаются в сектор потребкредитования
26 января, 16:21
Эксперты прогнозируют рост доходов населения и повышение спроса на продукты кредитных организаций.
Житель Юго-Запада пожаловался в соцсетях на ржавую воду с песком
Город
Житель Юго-Запада пожаловался в соцсетях на ржавую воду с песком
26 января, 16:08
Снимками коричневой воды екатеринбуржец поделился у себя «ВКонтакте» и тем самым вызвал массу шуток. Например, про нефть и кока-колу. При этом в «Водоканале» отмечают, что жалоб на некачественную воду с Юго-Запада не поступало.
Разбойник с Пионерки сдался следователям
Общество
Разбойник с Пионерки сдался следователям
26 января, 15:32
Игорь Новоселов, находящийся в розыске с лета прошлого года за нападение на таксиста, явился к следователям. Сейчас с ним проводят комплекс необходимых мероприятий.
Уральцы разденутся, чтобы открыть партнерам голую правду
Развлечения
Уральцы разденутся, чтобы открыть партнерам голую правду
26 января, 15:05
Со следующей недели в Екатеринбурге стартует фотопроект, участниками которого могут стать горожане, желающие признаться в любви недостаткам и странностям своего партнера.
Екатеринбуржцам предлагают помочь людям с особенностями развития
Общество
Екатеринбуржцам предлагают помочь людям с особенностями развития
26 января, 13:13
На краудфандинговой платформе уже запустили проект по сбору средств на открытие инклюзивной студии двигательных практик.
МУГИСО выделило еще три участка под ЧМ возле Центрального стадиона
Экономика
МУГИСО выделило еще три участка под ЧМ возле Центрального стадиона
26 января, 12:52
В бессрочное пользование «Управление капитального строительства Екатеринбурга» получило три участка общей площадью 3,2 га.
Самолет «Уральских авиалиний» застрял в Кольцово из-за замерзшей двери
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» застрял в Кольцово из-за замерзшей двери
26 января, 12:40
Рейс U6-264 пришлось задержать в екатеринбургском аэропорту на 2,5 часа.
В Первоуральске больше сотни жителей отравились водой из-под крана
Происшествия
В Первоуральске больше сотни жителей отравились водой из-под крана
26 января, 12:01
По факту вспышки кишечной инфекции прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».
Электронная библиотека УрФУ стала лучшей в России
Общество
Электронная библиотека УрФУ стала лучшей в России
26 января, 11:45
Репозиторий екатеринбургского вуза попал в международный рейтинг.
В течение двух лет на реке Тура появятся новые очистные сооружения
Общество
В течение двух лет на реке Тура появятся новые очистные сооружения
26 января, 11:26
При проверке прокуроры выяснили, что в Верхней Туре не чистят местную реку и более того — сбрасывают туда отходы. На то, чтобы исправить эту ситуацию, властям дали несколько лет.
В екатеринбургском кинотеатре молодой маме коптер распорол руку
Происшествия
В екатеринбургском кинотеатре молодой маме коптер распорол руку
26 января, 10:29
Инцидент случился на премьере фильма — организаторы решили дарить подарки зрителям с помощью беспилотника, но в один момент аппарат изменил траекторию движения и направился в сторону молодой семьи с ребенком и их знакомой.
Почти 50% автомобилей на Среднем Урале покупаются в кредит
Экономика
Почти 50% автомобилей на Среднем Урале покупаются в кредит
26 января, 09:22
В 2016 году в Свердловской области количество проданных в кредит автомобилей составило 16 029 единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 11,8%.
лента
эфиров
Сегодня
20:30
Новая транспортная сеть 27 января
21:00
SOUNDCHECK: Другой оркестр
21:05
Kickin' Jass Orchestra 30 января
14:30
Немифический василиск
14:45
Троллейбус № 8 и «хвост дракона»
21:00
За жизнь с диабетом — медаль
сказано
на етв
"Одиночество - это плохо" - стереотип
"Одиночество - это плохо" - стереотип
Анна Луткова
психолог
психолог
Выбор роли для артиста, как выбор окружения...
Выбор роли для артиста, как выбор окружения для человека
Дмитрий Дюжев
актер
актер
Каким будет повременной тариф
Каким будет повременной тариф
Сергей Яскевич
зампредседателя комитета ...
зампредседателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга
интересное
на етв
Екатеринбургский trash: разделяй и зарабатывай
Городские истории
Екатеринбургский trash: разделяй и зарабатывай
Ежегодно на свалки Екатеринбурга свозят больше 500 тысяч тонн отходов. Горы мусора вокруг уральской столицы растут, доставляя неудобства, опустошая казну и ухудшая экологию. Можно ли решить эту проблему — разбирался ЕТВ.
Лучшие друзья Вики
События
Лучшие друзья Вики
Порой они работают над статьями целыми сутками, шерстят библиотеки и колесят по захолустью, чтобы пополнить фотосклад. Кто эти люди и зачем они тратят на неоплачиваемый труд все свободное время? Уральских авторов Википедии нашел ЕТВ.
ЗЖЛ. Рай по приговору
События
ЗЖЛ. Рай по приговору
В этой филиппинской тюрьме можно построить себе дом и поселить семью. В сериале «Записки Жени Лобанова» об этом чуде Востока рассказывает отважный засланец ЕТВ в загадочную Азию.
Что же тут криминального? Раскрываем карту Екатеринбурга
События
Что же тут криминального? Раскрываем карту Екатеринбурга
Места, где оставили след убийцы и разбойники, мы собрали на одной карте города Е.
Афиша не для всех: выходные по классике и на спорте
Развлечения
Афиша не для всех: выходные по классике и на спорте
Снова пятница на календаре, а это значит, что пришла пора планировать выходные с пользой и запасаться развлекательными планами на будущее. В очередном выпуске нашей афиши мы собрали мероприятия, которые, вероятно, придутся вам по душе.
Площадь эволюции. Выдающийся двор типового Эльмаша
Городские истории
Площадь эволюции. Выдающийся двор типового Эльмаша
Эти шлакоблочные дома, построенные для работников Турбинки буквально посреди леса, были обречены на снос. Пока жильцы не помешали кусочку советской истории кануть в Лету, взяв управление в свои руки.
Страшный суд ЕТВ. Изучаем новостройки Уктуса Левобережного
Городские истории
Страшный суд ЕТВ. Изучаем новостройки Уктуса Левобережного
Лес и пруд, свежий воздух и одновременная близость центра города — вот что заманило в этот район многих его обитателей. Переехав, они обнаружили и минусы. Как живется по ту сторону Исети, ЕТВ рассказали очевидцы.
Мороз по коже. Бросаемся в уральскую купель в поисках бикини
События
Мороз по коже. Бросаемся в уральскую купель в поисках бикини
Событие на грани моды, ЗОЖа и религии — крещенские купания. В ночь на 19 января тысячи екатеринбуржцев ломанулись в освященные купели. Вместе с ними в чудеса зимней моды окунулся ЕТВ.
Мини-Мы. Как защититься от агрессии особых детей
Городские истории
Мини-Мы. Как защититься от агрессии особых детей
Подросток с психическими отклонениями калечит собственную мать, кто виноват — врачи, сами родители или диагноз? Кто отвечает за поведение особых детей в обществе, разбирался ЕТВ.
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