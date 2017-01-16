Происшествия На Челюскинцев водитель защемил стеклом руку инспектора ДПС и поехал Дерзкой выходкой со стороны водителя обернулась просьба инспектора предъявить документы — автомобилист зажал руку полицейского стеклом и продолжил движение , однако закон все равно его настиг.

Экономика « Косому дому» на берегу Исети нашли нового владельца Из муниципальной собственности объект культурного наследия перешел к ООО « Капитал» — компания выкупила дом за цену , чуть выше первоначальной.

Экономика В Екатеринбурге приостановили строительство двух ТЦ В Уральской палате недвижимости проанализировали ситуацию с торговыми центрами — сейчас строится чуть больше 50 тыс. квадратов. За последние восемь лет это рекордно низкие показатели.

Город В феврале на остановках Екатеринбурга появятся электронные табло Мэрия , готовясь к реализации новой транспортной схемы , собирается запустить проект на одной-двух остановках , чтобы протестировать новинку.

Происшествия Задержаны подозреваемые в стрельбе по охране химзавода на Урале В полиции рассказывают , что на дело банда пошла во второй раз: им хотелось наживы и мести за сорванный ранее фуршет , который должен был состояться по итогам еще первого налета.

Общество Ущерб от рухнувшего в Екатеринбурге вертолета оценили в 1 млн рублей Всего за год в Уральском федеральном округе , Оренбургской области и Пермском крае произошло девять воздушных ЧП.

Общество Свердловских потребителей газа будут дисциплинировать штрафами За неправильное пользование газовым оборудованием отныне можно получить штраф , соответствующее постановление подписал президент. Свердловские газовики надеются , что это поможет дисциплинировать халатных абонентов.

Общество В Екатеринбурге столетнему жителю провели операцию на сердце Кардиохирурги ГКБ № 33 заменили кардиостимулятор 101-летнему Семену Козьмину.

Общество К Крещению в Екатеринбурге освятят девять купелей Занырнуть в священную иордань горожанам предлагают уже вечером 18 января.

Развлечения На Урале приземлятся клоны истуканов с острова Пасхи Свердловский бизнесмен, « печатающий» на 3D-принтере аналог крепости « Винтерфелл», анонсировал новый проект — в разных уголках региона он поселит клонов известных истуканов с острова Пасхи.

Происшествия В Екатеринбурге ищут сыщика с татуировкой « Е» на пальце Мужчина пропал еще месяц назад по дороге домой.