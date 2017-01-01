Выдающийся двор типового Эльмаша
Выдающийся двор типового Эльмаша Новая серия «Площади эволюции» — о домах Турбинки
Полина Иванова
Первоклассная подготовка
Первоклассная подготовка 1 февраля начнется прием заявок в школы Екатеринбурга
Диана Казакова
Мороз по коже
Мороз по коже Событие на грани моды, ЗОЖа и религии
Мари Захарова
истории
новости
В Ельцин Центре шедевр мага вуду поставили в очередь
Общество
В Ельцин Центре шедевр мага вуду поставили в очередь
21 января, 16:05
Ельцин Центр пока не намерен выставлять живописные работы Антона Симакова. Однако сам магистр не унывает и утверждает, что недостатка в предложениях от екатеринбургских галерей у него нет.
ЦРУ призналось в шпионаже в закрытом Свердловске
Город
ЦРУ призналось в шпионаже в закрытом Свердловске
21 января, 15:20
В архиве Центрального разведывательного управления США, которые недавно стали доступны, обнаружены доклады, касающихся свердловских заводов, и карты закрытого для иностранцев Свердловска.
Екатеринбургская арт-команда создала граффити в Турции
Общество
Екатеринбургская арт-команда создала граффити в Турции
21 января, 14:04
Недалеко от турецкого Кемера, на стене одного из зданий появился портрет российского посла Андрея Карлова, убитого 19 декабря в Анкаре.
Эксперимент ЕТВ. За публичный петтинг и против абсурдных петиций
Общество
Эксперимент ЕТВ. За публичный петтинг и против абсурдных петиций
21 января, 12:55
Несколько дней назад на сhange.org появилась петиция с просьбой ввести штрафы за распущенное поведение влюбленных в общественных местах. Ее инициаторами стали журналисты ЕТВ. С какой целью мы выступили с такой инициативой?
Экс-тренер «Урала» проспорил клубу три зарплаты
Развлечения
Экс-тренер «Урала» проспорил клубу три зарплаты
21 января, 12:05
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза удовлетворила заявление ФК «Урал». Вадим Скрипченко, покинувший клуб в октябре, должен выплатить компенсацию.
Заждались. Антон Шипулин, наконец-то, выиграл у Фуркада!
Развлечения
Заждались. Антон Шипулин, наконец-то, выиграл у Фуркада!
20 января, 19:45
В индивидуальной гонке на трассе в итальянском Антхольце екатеринбургский биатлонист одержал первую в сезоне победу. Он опередил лидера мирового биатлона на 41 секунду.
Январские няшки: смотрим на героев Урала через модные фильтры
Развлечения
Январские няшки: смотрим на героев Урала через модные фильтры
20 января, 19:30
Приложение китайских разработчиков Meitu может потеснить знаменитую Prisma — за сутки его скачали тысячи пользователей, чтобы примерить на себя образы милых анимешников.
Ледовый городок на площади 1905 года закроется по расписанию
Город
Ледовый городок на площади 1905 года закроется по расписанию
20 января, 17:45
В мэрии Екатеринбурга решили не продлевать работу новогоднего городка. Как и предполагалось изначально, он закроется 22 января после «Ледового штурма».
Пожар на Компрессорном унес жизни двух человек
Происшествия
Пожар на Компрессорном унес жизни двух человек
20 января, 17:21
Погибших обнаружили во время тушения возгорания в доме на Латвийской.
«Свердловскавтодор» ответит рублем за колею на трассе
Общество
«Свердловскавтодор» ответит рублем за колею на трассе
20 января, 17:09
Свердловчанин подал в суд на дорожное ведомство, посчитав, что попал в ДТП из-за некачественной очистки дороги.
Трое пайщиков «Бухты Квинс» вернули себе вложенные в проект деньги
Экономика
Трое пайщиков «Бухты Квинс» вернули себе вложенные в проект деньги
20 января, 16:46
В общей сложности они получили больше шести миллионов рублей.
Лиза Монеточка «Ушла к реалистам» в новом клипе
Развлечения
Лиза Монеточка «Ушла к реалистам» в новом клипе
20 января, 16:42
Зимним днем на Youtube появилось солнечное видео, где екатеринбурженка поет в парке под аккомпанемент фортепиано.
лента
эфиров
23 января
14:30
Петя петушок — символ года
14:45
Студенческий городок
20:30
Дети — по ту сторону закона. Подростки в преступном мире
21:00
Заработок в сети. Как разобраться и не попасться
21:00
За жизнь с диабетом — медаль
21:10
Как успеть в школу. Советы для тех, кто хочет записать ребенка в первый класс
сказано
на етв
"Одиночество - это плохо" - стереотип
"Одиночество - это плохо" - стереотип
Анна Луткова
психолог
психолог
Выбор роли для артиста, как выбор окружения...
Выбор роли для артиста, как выбор окружения для человека
Дмитрий Дюжев
актер
актер
Каким будет повременной тариф
Каким будет повременной тариф
Сергей Яскевич
зампредседателя комитета ...
зампредседателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга
интересное
на етв
Афиша не для всех: выходные по классике и на спорте
Развлечения
Афиша не для всех: выходные по классике и на спорте
Снова пятница на календаре, а это значит, что пришла пора планировать выходные с пользой и запасаться развлекательными планами на будущее. В очередном выпуске нашей афиши мы собрали мероприятия, которые, вероятно, придутся вам по душе.
Площадь эволюции. Выдающийся двор типового Эльмаша
Городские истории
Площадь эволюции. Выдающийся двор типового Эльмаша
Эти шлакоблочные дома, построенные для работников Турбинки буквально посреди леса, были обречены на снос. Пока жильцы не помешали кусочку советской истории кануть в Лету, взяв управление в свои руки.
Страшный суд ЕТВ. Изучаем новостройки Уктуса Левобережного
Городские истории
Страшный суд ЕТВ. Изучаем новостройки Уктуса Левобережного
Лес и пруд, свежий воздух и одновременная близость центра города — вот что заманило в этот район многих его обитателей. Переехав, они обнаружили и минусы. Как живется по ту сторону Исети, ЕТВ рассказали очевидцы.
Мороз по коже. Бросаемся в уральскую купель в поисках бикини
События
Мороз по коже. Бросаемся в уральскую купель в поисках бикини
Событие на грани моды, ЗОЖа и религии — крещенские купания. В ночь на 19 января тысячи екатеринбуржцев ломанулись в освященные купели. Вместе с ними в чудеса зимней моды окунулся ЕТВ.
Мини-Мы. Как защититься от агрессии особых детей
Городские истории
Мини-Мы. Как защититься от агрессии особых детей
Подросток с психическими отклонениями калечит собственную мать, кто виноват — врачи, сами родители или диагноз? Кто отвечает за поведение особых детей в обществе, разбирался ЕТВ.
ЗЖЛ. Филиппинский Ройзман и убийственный миф о нарковойнах Манилы
События
ЗЖЛ. Филиппинский Ройзман и убийственный миф о нарковойнах Манилы
Эскадроны смерти и тысячи убитых — вот что пишут о ситуации в Маниле крупные международные издания. Где кончается правда и начинается зловещая городская легенда? Рассказывает корреспондент ЕТВ в сериале «Записки Жени Лобанова».
Наш гонец в Донецк. Свердловчанка о своих донбасских каникулах
События
Наш гонец в Донецк. Свердловчанка о своих донбасских каникулах
Залитые в бетон банкоматы, компостеры в трамваях и ухоженные набережные: жительница Екатеринбурга рассказывает о новогодних каникулах, которые она провела в столице ДНР.
Площадь эволюции. Типовые сталинки типичного Свердловска
Городские истории
Площадь эволюции. Типовые сталинки типичного Свердловска
Типовые сталинки, притаившиеся за Управлением дороги, — кусочек тихого центра, хранящего историю Свердловска. Когда-то здесь разводили кур и кроликов прямо в квартирах, нынешние жильцы готовятся к борьбе за существование своих домов.
Черви козыри. Как уральцы попали на фейкбук
События
Черви козыри. Как уральцы попали на фейкбук
Друг отметил вас на видео? Возможно, это не долгожданное признание, а симптом вирусной эпидемии, которая разразилась в популярной соцсети. Уральские гении IT рассказывают, как избавиться от заразы и не лишиться кредитки.
Больше интересного